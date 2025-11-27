Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
Абрау-Дюрсо — это великолепные панорамы. Вы посетите несколько обзорных площадок, полюбуетесь видами на горы, озеро и морские дали.
Послушаете истории о местных виноделах и легенды об озере, пройдёте по экотропе, прокатитесь на огромных качелях. И точно сделаете множество ярких фото на память.
Описание экскурсии
Побываем у Домика виноградаря. Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо.
На смотровой площадке с обширным видом на озеро Абрау завяжем ленточку, чтобы исполнилось заветное желание. И погрузимся в легенды об озере.
Прогуляемся по экотропе до следующей смотровой и поговорим о жизни и работе французского шампаниста Виктора Дравиньи в Абрау-Дюрсо.
Покатаемся на качелях с видом на озеро и сделаем фото на память.
Посетим смотровую площадку с видом на красивый берег. Вы узнаете про роль Льва Голицына в создании шампанского в Абрау-Дюрсо.
В завершение заглянем на Арт-набережную. Пройдём через площадь Александра II, посмотрим на фонтан «Царь-бутылка», посетим амфитеатр, откуда открывается вид на храм Ксении Петербургской.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном Suzuki SX4
Можем забрать вас из Новороссийска — детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди.
Живём в Новороссийске.
С нами вы почувствуете себя комфортно в читать дальше
любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья.
После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии.
Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий.
С нетерпением ждём встречи!
Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.