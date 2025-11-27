Абрау-Дюрсо — это великолепные панорамы. Вы посетите несколько обзорных площадок, полюбуетесь видами на горы, озеро и морские дали. Послушаете истории о местных виноделах и легенды об озере, пройдёте по экотропе, прокатитесь на огромных качелях. И точно сделаете множество ярких фото на память.

Описание экскурсии

Побываем у Домика виноградаря. Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо.

На смотровой площадке с обширным видом на озеро Абрау завяжем ленточку, чтобы исполнилось заветное желание. И погрузимся в легенды об озере.

Прогуляемся по экотропе до следующей смотровой и поговорим о жизни и работе французского шампаниста Виктора Дравиньи в Абрау-Дюрсо.

Покатаемся на качелях с видом на озеро и сделаем фото на память.

Посетим смотровую площадку с видом на красивый берег. Вы узнаете про роль Льва Голицына в создании шампанского в Абрау-Дюрсо.

В завершение заглянем на Арт-набережную. Пройдём через площадь Александра II, посмотрим на фонтан «Царь-бутылка», посетим амфитеатр, откуда открывается вид на храм Ксении Петербургской.

Организационные детали