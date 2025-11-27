Мои заказы

Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо

Побывать там, где открываются восхитительные виды на озеро и море
Абрау-Дюрсо — это великолепные панорамы. Вы посетите несколько обзорных площадок, полюбуетесь видами на горы, озеро и морские дали.

Послушаете истории о местных виноделах и легенды об озере, пройдёте по экотропе, прокатитесь на огромных качелях. И точно сделаете множество ярких фото на память.
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо© Екатерина
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо© Екатерина
Лучшие смотровые площадки Абрау-Дюрсо© Екатерина

Описание экскурсии

Побываем у Домика виноградаря. Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо.

На смотровой площадке с обширным видом на озеро Абрау завяжем ленточку, чтобы исполнилось заветное желание. И погрузимся в легенды об озере.

Прогуляемся по экотропе до следующей смотровой и поговорим о жизни и работе французского шампаниста Виктора Дравиньи в Абрау-Дюрсо.

Покатаемся на качелях с видом на озеро и сделаем фото на память.

Посетим смотровую площадку с видом на красивый берег. Вы узнаете про роль Льва Голицына в создании шампанского в Абрау-Дюрсо.

В завершение заглянем на Арт-набережную. Пройдём через площадь Александра II, посмотрим на фонтан «Царь-бутылка», посетим амфитеатр, откуда открывается вид на храм Ксении Петербургской.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Suzuki SX4
  • Можем забрать вас из Новороссийска — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
читать дальше

любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Абрау-Дюрсо: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современности Абрау-Дюрсо. Узнайте секреты виноделия и насладитесь потрясающими видами
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
Сегодня в 13:00
29 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абрау-Дюрсо. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абрау-Дюрсо