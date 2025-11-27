В окрестностях Абрау-Дюрсо есть точка притяжения — Домик йоги.
Эта двухуровневая беседка стоит прямо на краю обрыва, откуда открываются бескрайние морские просторы.
Подъём энергичный, но доступный каждому, а наградой становится невероятная панорама и особая атмосфера этого места силы.
Эта двухуровневая беседка стоит прямо на краю обрыва, откуда открываются бескрайние морские просторы.
Подъём энергичный, но доступный каждому, а наградой становится невероятная панорама и особая атмосфера этого места силы.
Описание экскурсии
- Дорога к месту восхождения на машине
- Пеший подъём на гору (30–40 минут), нагрузка ощущается только в конце пути
- Знакомство с тибетской поющей чашей — вы услышите и прочувствуете её вибрации, которые наполняют спокойствием и умиротворением. Медитация (10 минут)
- Чайная пауза с дегустацией свежезаваренного зелёного чая в тишине
- Видовые площадки, где хочется задержаться подольше, чтобы вдохнуть свободу и простор каждой клеточкой
- Спуск к закрытому пляжу «Абрау бич». Летом можно искупаться в чистейшем море, а в прохладный сезон — пройтись по гальке, почувствовать природный массаж и вдохнуть свежий морской воздух
Мы поговорим о том, как природа влияет на наше состояние и почему гармония внешнего и внутреннего мира так важна. Пространство Домика йоги настраивает на медитативный лад, а звучание чаши усиливает этот эффект.
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение гида, медитация с тибетской поющей чашей, чаепитие
- Если решите освежиться в море (с мая по октябрь), понадобится купальник
- Наденьте удобную спортивную обувь с хорошим протектором, одежду по сезону. Не забудьте головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Абрау-Дюрсо: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современности Абрау-Дюрсо. Узнайте секреты виноделия и насладитесь потрясающими видами
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
Сегодня в 13:00
29 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.