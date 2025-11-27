Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо

Провели экскурсии для 447 туристов

читать дальше любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в