Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Абрау-Дюрсо с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Абрау-Дюрсо, цены от 5600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
«Расскажу древнюю легенду о прекрасной черкешенке и правдивое предание о влюбленных из Дюрсо, которые держатся за руки вот уже почти тысячу лет»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Пешая
3 часа
-
20%
18 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Абрау-Дюрсо: история и легенды
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современности Абрау-Дюрсо. Узнайте секреты виноделия и насладитесь потрясающими видами
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
«Древние легенды и современные тайны озера Абрау»
Расписание: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5600 ₽7000 ₽ за всё до 8 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    18 августа 2025
    Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
    Добрый день!
    Большое спасибо за экскурсию,нам очень понравилось
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
    читать дальше

    Действительно, узнаёшь, что Абрау-Дюрсо это не только шампанское.
    Отдельное спасибо за индивидуальный подход, за тенёчки и лавочки! Эскурсия выпала на жаркий день. Были вместе с мамой пенсионеркой… Она смогла двигаться со своей скоростью и даже отдыхать по дороге.

  • В
    Вячеслав
    10 июля 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
  • О
    Ольга
    1 июля 2025
    Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
    Были на данной экскурсии,30 июня 2025 г. Сказать,что это восторг-ничего не сказать! Как говорится,Марина-гид от Бога,так интересно рассказать и показать всякие "потаенные"местечки, нужно иметь дар и талант! Уехали из Абрау,с мыслью,что обязательно сюда вернемся!)))
  • А
    Анна
    22 июня 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
    читать дальше

    житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!
    Благодарю!

    Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего неСамостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не
  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
    читать дальше

    Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!!

    Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
  • Е
    Евгения
    18 января 2025
    Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
    Обширная экскурсия по поселку Абрау-Дюрсо,с интересным рассказом Марины. Много исторических мест, поднялись даже в жилой сектор и увидели очень необычные места!
    Марина, большое спасибо! Мы с подругой Юлей довольны!
  • В
    Василий
    9 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
  • О
    Оксана
    8 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
    Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные местаМарина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
    Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на всеМне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на всеМне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
    читать дальше

    семьей я, супруг и наш сын 14 лет. Все в восторге. Мы по очереди задавали вопросы, нам было очень интересно ✨💫

    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, нашОчень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш
  • Н
    Наталья
    19 ноября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.
  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
  • П
    Потапова
    27 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    18 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
    читать дальше

    прошлом, настоящем, истории возникновения села, озера, удельного имения и производства игристых вин. Такое Абрау-Дюрсо мы самостоятельно никогда не увидели бы, не посмотрели бы исторические районы. Экскурсия продумана, сделана с любовью. Большое спасибо за полученное удовольствие от путешествия.

  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
  • С
    Сергей
    15 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
    Очень подробно, интересно и увлечённо, большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  2. Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
  3. Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в августе 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 14 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Абрау-Дюрсо в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году