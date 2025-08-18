Индивидуальная
Индивидуальная
до 5 чел.
Винный бриз и морские легенды: путешествие из Абрау-Дюрсо в Геленджик через Новороссийск
Открыть для себя винный терруар, места воинской славы и лучшие курортные локации у моря
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ВВероника18 августа 2025Добрый день!
Большое спасибо за экскурсию,нам очень понравилось
- ЕЕлена19 июля 2025Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
- ВВячеслав10 июля 2025Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
- ООльга1 июля 2025Были на данной экскурсии,30 июня 2025 г. Сказать,что это восторг-ничего не сказать! Как говорится,Марина-гид от Бога,так интересно рассказать и показать всякие "потаенные"местечки, нужно иметь дар и талант! Уехали из Абрау,с мыслью,что обязательно сюда вернемся!)))
- ААнна22 июня 2025Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
- ИИрина7 мая 2025Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
- ЕЕкатерина4 мая 2025Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
- ЕЕвгения18 января 2025Обширная экскурсия по поселку Абрау-Дюрсо,с интересным рассказом Марины. Много исторических мест, поднялись даже в жилой сектор и увидели очень необычные места!
Марина, большое спасибо! Мы с подругой Юлей довольны!
- ВВасилий9 января 2025Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
- ООксана8 января 2025Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
- ЕЕкатерина3 января 2025Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
- ММарина31 декабря 2024Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
- ННаталья19 ноября 2024Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.
- ССветлана6 октября 2024Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
- ППотапова27 сентября 202418 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
- ЮЮлия18 сентября 2024Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
- ССергей15 сентября 2024Очень подробно, интересно и увлечённо, большое спасибо
