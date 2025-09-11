Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 13:00
12 сен в 13:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Место силы в Абрау-Дюрсо + медитация
Восхождение к домику йоги на горе и отдых на пляже
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Игристое Абрау
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в сентябре 2025
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 8900.
Забронируйте экскурсию в Абрау-Дюрсо на 2025 год по теме «Романтические», цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь