Дюрсо, с древнейших времен переселения народов до сегодняшних дней. Марина очень здорово вплела в свое повествовани: глубокие исторические знания, археологию, архитектуру, традиции, легенды и предания, истории и судьбы очень важных для Абрау Дюрсо людей (в том числе и их потомков), конечно же историю виноделия. Отдельно можно выделить рассказы о непосредственно озере Абрау - это потрясающе интерсно! А ещё историю о том как гибли отважные люди(и дети), защищая и сберегая все самое дорогое в период ВОВ (историю про коварный Норд-Ост никак не забыть!). Добавлю,что мы, родители, были с сыновьями: 3,5 года, 9 и 12 лет. Дети,правду сказать, в этот раз были не совсем настроенны на экскурсию,но даже этот факт не помешал пройти им весь путь с подъемом на горку. И, как показало время, они запомнили практически все о чем рассказывала Марина!))). Марина, спасибо за проделанную вами работу для подготвки такой классной программы!!!))