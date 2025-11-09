Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5600 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2300 ₽ за человека
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 ноября 2025Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и
передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️
- ЕЕлена19 июля 2025Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.
- ВВячеслав10 июля 2025Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!
- ААнна22 июня 2025Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный
- ИИрина7 мая 2025Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!
- ЕЕкатерина4 мая 2025Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!
- ВВасилий9 января 2025Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали
- ООксана8 января 2025Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места
- ЕЕкатерина3 января 2025Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️
- ММарина31 декабря 2024Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вот прям как надо и не быстро и не медленно, наш темп👏 Были на экскурсии
- ННаталья19 ноября 2024Спасибо Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось все: содержательный рассказ, темп прогулки, красота природы и история этого места.
- ССветлана6 октября 2024Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
- ППотапова27 сентября 202418 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
- ЮЮлия18 сентября 2024Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
- ЕЕкатерина14 августа 2024Отличная экскурсия, очень хороший и интересный маршрут который позволяет и походить и отдохнуть, очень интересно Марина рассказала все об Абрау-Дюрсо
- ЕЕлена12 августа 2024Отличная экскурсия получилась! Интересно,ёмко и доступно. Спасибо Марине
- ММарина6 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Марина - интересный экскурсовод. Виды Абрау - Дюрсо завораживающие!!!
- ЮЮлия4 августа 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое, Марине, за подробный рассказ о замечательном месте Абрау - Дюрсо. Было очень познавательно, интересно. Марина, сама
- ММаргарита17 июля 2024Начну с главного - обязательно сходите на шркарную экскурсию с Мариной!!! Услышите удивительно яркий, образный и эмоциональный рассказ об Абрау
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
