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Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Абрау-Дюрсо
Наверное, все слышали о местечке Абрау-Дюрсо.

Скорее всего даже видели на полках магазинов российское шампанское под этим брендом.

Со мной вы отправитесь в путешествие в прошлое.

Мы узнаем, как Абрау-Дюрсо стало меккой виноделия, как производят российское шампанское и какие традиции дошли до наших дней.

Конечно же, вы продегустируете 6 видов шампанского, изготовленного на заводе Абрау-Дюрсо.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.

Что вы увидите

  • озеро Абрау
  • завода шампанских вин «Абрау–Дюрсо»
На территории завода шампанских вин «Абрау–Дюрсо» организованы экскурсии 🧭 по самым старым подземным тоннелям завода. Эти винные погреба были построены ещё в XIX веке по чертежам князя Л. С. Голицына. Что вас ожидает:Программы экскурсионных маршрутов организованы таким образом, что их участники за время, проведённое в тоннелях, успевают погрузиться в прошлое, прикоснуться к истории 📖, понять и представить процесс изготовления классического шампанского, узнать о свойствах шампанских вин и научиться различать их.
В завершение экскурсии каждый посетитель может применить полученные теоретические знания 🎓 на практике, продегустировав 6 образцов шампанского «Абрау-Дюрсо».
Вы совершите маленькое путешествие в историю самого знаменитого в России шампанского, окунётесь в волшебный мир дегустации, который закружит вас в магическом танце праздничных мерцающих свечей, незабываемых оттенков вкуса и воздушных пузырьков, поднимающихся со дна бокала. Организационные детали:• Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
  • Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 1000 руб. (взимаются при посадке) за экскурсию по винзаводу. Дегустация шампанского — 600 руб.
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.
Групповой винный тур в Абрау-Дюрсо из Анапы.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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