На территории завода шампанских вин «Абрау–Дюрсо» организованы экскурсии 🧭 по самым старым подземным тоннелям завода. Эти винные погреба были построены ещё в XIX веке по чертежам князя Л. С. Голицына. Что вас ожидает:Программы экскурсионных маршрутов организованы таким образом, что их участники за время, проведённое в тоннелях, успевают погрузиться в прошлое, прикоснуться к истории 📖, понять и представить процесс изготовления классического шампанского, узнать о свойствах шампанских вин и научиться различать их.

В завершение экскурсии каждый посетитель может применить полученные теоретические знания 🎓 на практике, продегустировав 6 образцов шампанского «Абрау-Дюрсо».

Вы совершите маленькое путешествие в историю самого знаменитого в России шампанского, окунётесь в волшебный мир дегустации, который закружит вас в магическом танце праздничных мерцающих свечей, незабываемых оттенков вкуса и воздушных пузырьков, поднимающихся со дна бокала. Организационные детали:• Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;