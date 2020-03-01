Обзорные экскурсии в Абрау-Дюрсо

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  3. Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского

Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау

Александр
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Александр – ваш гид
Абрау-Дюрсо — не только один из главных брендов Краснодарского края, но и идеальное место для знакомства с российским виноделием.

Вы узнаете о тонкостях производства шампанского, продегустируете местное игристое в погребах винного завода и исследуете окрестности озера Абрау, напоминающие идиллические пейзажи Швейцарии.
4100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского

Что вас ожидает

Узнать главное о российском виноделии
На пути из Анапы к Абрау-Дюрсо поговорим о виноградарстве Краснодарского края. Вы встретите пышные виноградники и винодельческие хозяйства и услышите о древних традициях местного виноделия. Узнаете, зачем кланяются виноградной лозе, кто такие «гаражисты» и чем их вина отличаются от заводских. А проезжая по полуострову Абрау, откроете секрет названия «русского шампанского».

Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация
Оказавшись на легендарном заводе шампанских вин, вы познакомитесь с историей «Абрау-Дюрсо» и из уст профессиональных шампанистов узнаете о тонкостях производства игристого вина. Проследив путь превращения солнечной ягоды в золотистое шампанское, вы отправитесь на дегустацию местных вин в один из погребов «Абрау-Дюрсо», а в завершение экскурсии сможете заглянуть в фирменный магазин за сувенирами.

Маленькая Швейцария в Кавказских горах
Узнав самое интересное о русском шампанском, мы отправимся на прогулку к живописному горному озеру Абрау, окрестности которого часто называют «Кавказской Швейцарией». Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране. Если же мы окажемся в Абрау вечером, то насладимся игрой воды, огня, света и звука на шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Дорога из Анапы до Абрау займет 1 — 1,5 часа.
  • Экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» оплачивается отдельно на месте: 750 руб. с человека — без дегустации, 950 руб. с человека — с дегустацией.
  • На экскурсию с дегустацией не допускаются участники до 18 лет.
  • Для детей от 3-х лет на заводе шампанских вин работает детская комната (150 руб.).
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо — колыбель российского шампанского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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Обзорные экскурсии в Абрау-Дюрсо

Великолепие Абрау-ДюрсоВеликолепие Абрау-ДюрсоВеликолепие Абрау-Дюрсо
3700 за экскурсию
4.5 часов
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин
Вы исследуете край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина. Погуляете вдоль озера с изумрудно-голубой водой, узнаете тонкости приготовления напитков на винзаводе и услышите местные предания.
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую ШвейцариюАбрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую ШвейцариюАбрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
4000 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Во время дружеского путешествия я живым и простым языком расскажу, как поселок обрел общероссийскую славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын. Проведу по самым колоритным местам Абрау и покатаю на лодочке. И, конечно, будут истории о заводе с дегустациями, а на «десерт» — феерическое шоу фонтанов!

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