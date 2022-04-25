Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы

Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин

Индивидуальная
Приглашаю вас в гедонистическое путешествие к изумительным видам и прекрасному анапскому вину.

Вы полюбуетесь пейзажами с Лысой горы и рощей болотного кипариса.

Узнаете о редкой экозоне в долине Сукко.

А в трех винных хозяйствах познакомитесь с разными технологиями производства напитка, откроете особенности местного терруара и погуляете среди виноградников.
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

В начале дня я отвезу вас к Ласточкиным гнездам на Лысой горе, панорамам Анапской бухты и первых отрогов Кавказского хребта. После вы отправитесь в долину реки Сукко, осмотрите Кипарисовое озеро и услышите историю рукотворного памятника природы. А также сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране или лодке и украсить фотоколлекцию необычными кадрами.

Винодельни в окрестностях Анапы

Теплый и солнечный климат черноморского побережья формирует здесь уникальный терруар. В поездке по трем местным винодельням вы узнаете о его особенностях и познакомитесь с тонкостями изготовления напитков в разных хозяйствах. В нашей программе:

  • Усадьба Семигорье. Это одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае, которое славится гаражными, кооперативными и фермерскими винами. Вы прогуляетесь по красивой территории с площадкой в стиле «прованс», двумя маленькими прудами и живописным озером с утками. А также откроете чудесный вид на Абрауский полуостров и бескрайние виноградники, соседствующие с винодельней.
  • Гай-Кодзор. Далее вы посетите хозяйство, где осуществляется полный цикл производства: от лозы и сбора урожая до готовой бутылки вина. Узнаете о местных винах, схожих по стилистике с французскими. А гуляя по ухоженному парку, полюбуетесь растениями и узнаете об особенностях сорта винограда, который здесь выращивают.
  • Скалистый берег. В завершение я отвезу вас в недавно открытую винодельню, где вина производятся по гравитационной технологии, сочетая традиции и новые подходы. Красивым окончанием путешествия станет еще одна живописная панорама виноградников и берега моря, которая открывается с террасы комплекса.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда катамарана на Кипарисовом озере — от 600 руб. /человека; расходы на дегустации и приобретение продукции виноделен
  • Что потребуется во время экскурсии: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, солнцезащитный крем, вода и перекус
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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