В начале дня я отвезу вас к Ласточкиным гнездам на Лысой горе, панорамам Анапской бухты и первых отрогов Кавказского хребта. После вы отправитесь в долину реки Сукко, осмотрите Кипарисовое озеро и услышите историю рукотворного памятника природы. А также сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране или лодке и украсить фотоколлекцию необычными кадрами.
Теплый и солнечный климат черноморского побережья формирует здесь уникальный терруар. В поездке по трем местным винодельням вы узнаете о его особенностях и познакомитесь с тонкостями изготовления напитков в разных хозяйствах. В нашей программе: