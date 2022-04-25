Что вас ожидает

Смотровые и Кипарисовое озеро

В начале дня я отвезу вас к Ласточкиным гнездам на Лысой горе, панорамам Анапской бухты и первых отрогов Кавказского хребта. После вы отправитесь в долину реки Сукко, осмотрите Кипарисовое озеро и услышите историю рукотворного памятника природы. А также сможете подплыть к гигантским деревьям на катамаране или лодке и украсить фотоколлекцию необычными кадрами.

Винодельни в окрестностях Анапы

Теплый и солнечный климат черноморского побережья формирует здесь уникальный терруар. В поездке по трем местным винодельням вы узнаете о его особенностях и познакомитесь с тонкостями изготовления напитков в разных хозяйствах. В нашей программе:

Усадьба Семигорье . Это одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае, которое славится гаражными, кооперативными и фермерскими винами. Вы прогуляетесь по красивой территории с площадкой в стиле «прованс», двумя маленькими прудами и живописным озером с утками. А также откроете чудесный вид на Абрауский полуостров и бескрайние виноградники, соседствующие с винодельней.

. Это одно из самых известных винных хозяйств в Краснодарском крае, которое славится гаражными, кооперативными и фермерскими винами. Вы прогуляетесь по красивой территории с площадкой в стиле «прованс», двумя маленькими прудами и живописным озером с утками. А также откроете чудесный вид на Абрауский полуостров и бескрайние виноградники, соседствующие с винодельней. Гай-Кодзор . Далее вы посетите хозяйство, где осуществляется полный цикл производства: от лозы и сбора урожая до готовой бутылки вина. Узнаете о местных винах, схожих по стилистике с французскими. А гуляя по ухоженному парку, полюбуетесь растениями и узнаете об особенностях сорта винограда, который здесь выращивают.

. Далее вы посетите хозяйство, где осуществляется полный цикл производства: от лозы и сбора урожая до готовой бутылки вина. Узнаете о местных винах, схожих по стилистике с французскими. А гуляя по ухоженному парку, полюбуетесь растениями и узнаете об особенностях сорта винограда, который здесь выращивают. Скалистый берег. В завершение я отвезу вас в недавно открытую винодельню, где вина производятся по гравитационной технологии, сочетая традиции и новые подходы. Красивым окончанием путешествия станет еще одна живописная панорама виноградников и берега моря, которая открывается с террасы комплекса.

Организационные детали