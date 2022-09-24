Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера

Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
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Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
  • Внимание!
  • Маршрут указан ориентировочный. В процессе экскурсии маршрут может быть изменен или дополнен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия в мини-группе 18-20 человек на комфортабельном автобусе с кондиционером.
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк принца Ольденбургского с тропическими растениями.
Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад.
Посетим дачу Сталина на холодной речке.
Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита.
Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!
Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы.
Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-экскурсовода.
  • Трансфер с остановок в Адлере по ул. Ленина, Олимпийского парка.
  • Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей
Что не входит
  • Вход в Рицинский национальный парк - 700 рублей с человека (Оплачивается обязательно)
  • Трансфер с Центрального Сочи - 300 рублей с человека.
  • По желанию:
  • Дача Сталина 200 руб.
  • Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс.)
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб.
  • Обед 300-500 руб.
  • Тарзанка - 500 руб
Место начала и завершения?
Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы.
  • Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.
  • Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
  • В стоимость экскурсии не включено:
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк Абхазии - 700 рублей с человека.
  • В процессе экскурсии вас завезут на обед в кафе. Средний чек на 1 человека ориентировочно 300-500 рублей на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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