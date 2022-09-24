Экскурсия в мини-группе 18-20 человек на комфортабельном автобусе с кондиционером.

Познакомьтесь с главными достопримечательностями Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк принца Ольденбургского с тропическими растениями.

Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад.

Посетим дачу Сталина на холодной речке.

Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита.

Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!

Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Адлерском районе, Олимпийском парке или ближайшей автобусной остановки или Российско-Абхазской границы.

Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера.

Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания.

Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.