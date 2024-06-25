От Олимпийского парка – экскурсии в Адлере

Найдено 11 экскурсий в категории «От Олимпийского парка» в Адлере, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
29 отзывов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:30
8 июля в 04:30
1485013 365 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Индивидуальная фото-прогулка по Олимпийскому парку в Адлере
Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия по Ахштырскому каньону и Красной Поляне
Познакомьтесь с природой и архитектурой Красной Поляны, Роза Хутор и Газпром Поляна. Узнайте историю Сочи, насладитесь видами и посетите шоу поющих фонтанов
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:45
4 июля в 06:45
1 900 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000 за человека
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500 за человека
Каньонно - пещерный мультитур
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Каньонно - пещерный мультитур
Начало: Адлер, Олимпийский Парк
Расписание: вторник, четверг, суббота в 9:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
2 500 за человека
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
3 отзыва
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Начало: Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500 за человека
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: В Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    25 июня 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Отличная вышла поездка. Сергей отлично всё организовал и по времени и по местам, многое рассказал, отвечал на интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Разумеется намного лучше, чем в маршрутке или автобусе. Однозначно рекомендую этот вариант поездки в Абхазию!
  • А
    Александра
    20 июня 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия отличная! Вечером позвонили, рассказали, когда и откуда нас заберет автобус, чтобы довезти до КПП на границе. На границе нас
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    забрали гиды и после прохождения паспортного контроля рассадили в другие автобусы. По пути заехали на «миллион» дегустаций вина, сыра, мяса, меда. Мед, и правда неплохой. Приехали в Сухум, прогулялись по набережной, выпили кофе на Брехаловке. Затем мы поехали в Черниговку. Вот где красота! Прогулялись по живописным уголкам, поехали в столовую, где кормят отвратительным шашлыком. Но форель вкусная. Потом нас отвезли в Кындыг и дали полтора часа на купание в термальных источниках. А, еще перед этим завозили в Драндский собор, но он не впечатлил. Понравилась только купель с ледяной водой. Очень освежает в жару. В целом экскурсия интересная, Абхазия такая загадочная страна, гид Яна- интересно рассказывала, отлично организовала группу, довольно твердо настаивала на дисциплине, что очень радовало, не приходилось ждать «опоздунов». Но у нас случился один неприятный момент, оставивший осадочек от всей экскурсии. Это оплата. По ваучеру, нам нужно было доплатить 2700, и ПО ЖЕЛАНИЮ оплатить термальные источники. В принципе, именно эта возможность и привлекала, так как сыну нельзя купаться в источниках по медицинским показананиям, но экскурсовод сказала, что в нашу экскурсию оплата за источники уже входит, и не волнует. Дозвониться до менеджеров, чтобы уточнить этот вопрос так и не удалось. Переплатили знатно, но ладно.

  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Фотопрогулкой максимально довольны. Были с мужем и маленьким ребёнком. Огромное спасибо фотографу Светлане за подбор локации, учёт всех пожеланий, интересную подачу информации, фотографии получились просто отличные! Однозначно рекомендую)
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2024
    Джип-тур в Абхазию из Адлера
    Очень красивая природа, вкусное вино, гид подсказывал, где лучше сфотографироваться и что еще посмотреть. Отлично провели день, спасибо!
  • Е
    Евгения
    9 июня 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела на одном дыхании, весело как всегда на высоте!!! Мы в восторге! Спасибо
    Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетелаСпасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетелаСпасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетелаСпасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела
  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Спасибо, нашему экскурсоводу Сергею! Главная его задача, и не мы ему ее поставили) чтобы нам понравилось и он с этим превосходно справился! Сергей постарался показать самые красивые смотровые площадки, был предупредителен, предлагал идеи и это здорово. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
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    воспоминания, которые Светлана бережно снимала на камеру, с нами точно на всю жизнь! Мероприятие прошло ровно так, как договаривались, даже лучше, благодаря подсказкам и позитиву от Светланы 😁👍🏻 очень ждём наши снимки, будем рекомендовать всем данный фото-тур

  • Н
    Наталия
    5 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
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    ним экскурсия прошла познавательно и позитивно. Был хорошо подан исторический материал, ну и про легенды, куда ж без них в Абхазии!! Красивые места, вкусный обед и отличное настроение будет с вами на протяжении экскурсии, приезжайте и окунитесь в легенды и красоты Абхазии!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От Олимпийского парка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
  2. Фотопрогулка по Олимпийскому парку
  3. Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
  4. Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
  5. Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "От Олимпийского парка" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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