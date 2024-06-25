1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
Завтра в 04:30
8 июля в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фото-прогулка по Олимпийскому парку в Адлере
Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по Ахштырскому каньону и Красной Поляне
Познакомьтесь с природой и архитектурой Красной Поляны, Роза Хутор и Газпром Поляна. Узнайте историю Сочи, насладитесь видами и посетите шоу поющих фонтанов
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Завтра в 06:45
4 июля в 06:45
1 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Каньонно - пещерный мультитур
Начало: Адлер, Олимпийский Парк
Расписание: вторник, четверг, суббота в 9:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Начало: Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: В Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию на один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав25 июня 2024Отличная вышла поездка. Сергей отлично всё организовал и по времени и по местам, многое рассказал, отвечал на интересующие вопросы. Автомобиль комфортный. Разумеется намного лучше, чем в маршрутке или автобусе. Однозначно рекомендую этот вариант поездки в Абхазию!
- ААлександра20 июня 2024Экскурсия отличная! Вечером позвонили, рассказали, когда и откуда нас заберет автобус, чтобы довезти до КПП на границе. На границе нас
- ТТатьяна14 июня 2024Фотопрогулкой максимально довольны. Были с мужем и маленьким ребёнком. Огромное спасибо фотографу Светлане за подбор локации, учёт всех пожеланий, интересную подачу информации, фотографии получились просто отличные! Однозначно рекомендую)
- ЕЕкатерина13 июня 2024Очень красивая природа, вкусное вино, гид подсказывал, где лучше сфотографироваться и что еще посмотреть. Отлично провели день, спасибо!
- ЕЕвгения9 июня 2024Спасибо Светлане огромное за чудесные, волшебные ✨ фотографии! Фото просто сказочные, такая красота! 😀 Фотосессия пролетела на одном дыхании, весело как всегда на высоте!!! Мы в восторге! Спасибо
- ЛЛюдмила7 июня 2024Спасибо, нашему экскурсоводу Сергею! Главная его задача, и не мы ему ее поставили) чтобы нам понравилось и он с этим превосходно справился! Сергей постарался показать самые красивые смотровые площадки, был предупредителен, предлагал идеи и это здорово. Спасибо!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
- ААнна18 мая 2024Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
- ННаталия5 мая 2024Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От Олимпийского парка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "От Олимпийского парка" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 14 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «От Олимпийского парка», 105 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь