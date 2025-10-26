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Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд

Погулять в Гагре, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
И в Абхазии есть своё «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд.

А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
4.4
59 отзывов
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд

Описание экскурсии

Открытки из Абхазии

Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:

  • Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
  • Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
  • Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Проезжая, вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком» и сделаете яркие снимки. А если позволит дорожная ситуация, мы сделаем здесь остановку.
  • Источник «Девичьи и мужские слёзы», привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
  • Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
  • Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.

За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут). В летнее время года вы искупаетесь в тёплом Чёрном море (в Новом Афоне или Гагре), а с ноября по февраль увидите мандариновый сад.

Организационные детали

  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
  • Ново-Афонский монастырь монахи закрывают для посещения по понедельникам, но этот факт не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
  • Длительность экскурсии может меняться в зависимости от времени года, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Ориентировочное время выезда с 5 до 6:30 утра
  • Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Адлера, Олимпийского парка и обратно, страховка прилагается
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Завтрак из чая с булочкой
  • Дегустации мёда, сыра и вина (по 20-30 минут)
  • Посещение мандаринового сада

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский до 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед (по желанию)
  • За дополнительную плату и при наборе группы мы можем посетить:
    — Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел., от 8 лет и
    старше). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другие месяцы уточняйте график работы при бронировании
    — Молочный водопад (300 ₽)
    — Птичий Клюв – (300 ₽)
    — Пляж Светланы Аллилуевой (300 ₽)
    — Дача Сталина Афон/Рица (экскурсия + вход — 400 ₽)
    — Село Лыхны и храм 10 века (300 ₽)
    — Сухум (700 ₽)
    — Качели (от 1000 ₽)
    — Зиплайн через реку Бзыбь (от 1000 ₽)

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
  • Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Из Центрального Сочи и Хосты - Взрослый1600 ₽
Из Адлера и Сириуса - Взрослый1400 ₽
Из Центрального Сочи и Хосты - Детский (0-11 лет)1600 ₽
Из Красной Поляны (по набору группы) - Взрослый2500 ₽
Из Адлера и Сириуса - Детский (0-11 лет)1400 ₽
Из Красной Поляны (по набору группы) - Детский (0-11 лет)2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 22474 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
4
3
5
2
2
1
3
Юлия
Экскурсия просто фантастика!!!
Экскурсия просто фантастика!!!
Экскурсия просто фантастика!!!
Экскурсия просто фантастика!!!
Экскурсия просто фантастика!!!
Экскурсия просто фантастика!!!
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А
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть и вид на нее в автобусе как и на Андрея
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со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))

Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
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Анастасия
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было заявлено увидели, в конце экскурсии только группа разделилась, кто то пошел смотреть новоафонские пещеры, а кто то другие достопримечательности Нового Афона. Я ехала ради пещер, так как остальное уже видела. Спасибо)
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было
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Елена
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Когда забронировала, мне позвонили и всё подробно рассказали откуда забирать, что брать с собой и т. д.
Ездила зимой, теперь хочу поехать и летом.
Всем советую эту экскурсию!!!
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.+2
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
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Татьяна
Абхазию обязательно стоит посетить. Очень красивая природа, были на озере Рица, обалденный вид, правда в нем не купаются - заповедная зона, да и холодно наверно. Были на двух водопадах, ездили
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по самому краю серпантина😁 обед был на озере Рица на втором этаже на веранде, был час, чтобы побыть в этом раю. Дегустация меда, вина, сыра, мяса. Посещение Новоафонского монастыря, дачи Сталина (дача Сталина это дополнительно), также можно посетить пещеру, но там часа 2,5, тогда пропустишь монастырь, но кому что можно выбрать, было часовое купание в море - свободное время на отдых, и была Гагра. В экскурсии очень красивая природа, а вот архитектура конечно требует реставрации, но это мелочи. Очень рада, что съездила, запомнилось озеро и горы. Фоток море. Экскурсовод Саид Лебедев благодарю☺️

Абхазию обязательно стоит посетить. Очень красивая природа, были на озере Рица, обалденный вид, правда в нем
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М
Молодцы, ребята! Отлично все организовали) Автобус приехал как часы) 2 мин еще нас ждал🙈Маршрут очень интересный и красивый! Нигде не было затянуто, все согласовывали с нами) Абхазия невероятно красива, а
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горы до мурашек!
Отдельно хочется выделить гида Саида и водителя Андрея! Андрей отлично вел автобус параллельно приглядывая за порядком и людьми! Саид,Чудесный человек с высокоморальными принципами, образованный и с отличным чувством юмором! Смеялась не только я всю дорогу, но и мой ребенок 7 лет) до сих пор вспоминает его шутки🤗 помимо этого много исторических фактов и из личного жизненного опыта жизни в Абхазии! Саид, прониклась, благодарим!
На фото как раз он)
Еще раз спасибо! За экскурсиями только к вам)

Молодцы, ребята! Отлично все организовали) Автобус приехал как часы) 2 мин еще нас ждал🙈Маршрут очень интересный
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