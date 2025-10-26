И в Абхазии есть своё «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд.
А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
Описание экскурсии
Открытки из Абхазии
Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:
- Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
- Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
- Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Проезжая, вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком» и сделаете яркие снимки. А если позволит дорожная ситуация, мы сделаем здесь остановку.
- Источник «Девичьи и мужские слёзы», привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
- Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
- Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.
За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут). В летнее время года вы искупаетесь в тёплом Чёрном море (в Новом Афоне или Гагре), а с ноября по февраль увидите мандариновый сад.
Организационные детали
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
- Ново-Афонский монастырь монахи закрывают для посещения по понедельникам, но этот факт не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
- Длительность экскурсии может меняться в зависимости от времени года, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Ориентировочное время выезда с 5 до 6:30 утра
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер из Адлера, Олимпийского парка и обратно, страховка прилагается
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Завтрак из чая с булочкой
- Дегустации мёда, сыра и вина (по 20-30 минут)
- Посещение мандаринового сада
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский до 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
- Обед (по желанию)
- За дополнительную плату и при наборе группы мы можем посетить:
— Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел., от 8 лет и
старше). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другие месяцы уточняйте график работы при бронировании
— Молочный водопад (300 ₽)
— Птичий Клюв – (300 ₽)
— Пляж Светланы Аллилуевой (300 ₽)
— Дача Сталина Афон/Рица (экскурсия + вход — 400 ₽)
— Село Лыхны и храм 10 века (300 ₽)
— Сухум (700 ₽)
— Качели (от 1000 ₽)
— Зиплайн через реку Бзыбь (от 1000 ₽)
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
- Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Из Центрального Сочи и Хосты - Взрослый
|1600 ₽
|Из Адлера и Сириуса - Взрослый
|1400 ₽
|Из Центрального Сочи и Хосты - Детский (0-11 лет)
|1600 ₽
|Из Красной Поляны (по набору группы) - Взрослый
|2500 ₽
|Из Адлера и Сириуса - Детский (0-11 лет)
|1400 ₽
|Из Красной Поляны (по набору группы) - Детский (0-11 лет)
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 22474 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто фантастика!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть и вид на нее в автобусе как и на Андрея
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Все понравилось, хорошая организация. Даже дегустации не сильно напрягали) Понравился гид Саид. Все,что было заявлено увидели, в конце экскурсии только группа разделилась, кто то пошел смотреть новоафонские пещеры, а кто то другие достопримечательности Нового Афона. Я ехала ради пещер, так как остальное уже видела. Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Была на экскурсии в Абхазии первый раз. Я осталась в таком восторге. Это была самая замечательная экскурсия.
Когда забронировала, мне позвонили и всё подробно рассказали откуда забирать, что брать с собой и т. д.
Ездила зимой, теперь хочу поехать и летом.
Всем советую эту экскурсию!!!
Когда забронировала, мне позвонили и всё подробно рассказали откуда забирать, что брать с собой и т. д.
Ездила зимой, теперь хочу поехать и летом.
Всем советую эту экскурсию!!!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Абхазию обязательно стоит посетить. Очень красивая природа, были на озере Рица, обалденный вид, правда в нем не купаются - заповедная зона, да и холодно наверно. Были на двух водопадах, ездили
Вам был полезен этот отзыв?
М
Молодцы, ребята! Отлично все организовали) Автобус приехал как часы) 2 мин еще нас ждал🙈Маршрут очень интересный и красивый! Нигде не было затянуто, все согласовывали с нами) Абхазия невероятно красива, а
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звёзд»
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в своём темпе
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Сочи, Адлера, Сириуса и Красной Поляны)
Побывать в Гагре, заехать на озеро Рица, зайти в Новоафонский монастырь и попробовать местное вино
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1300 ₽ за человека
1400 ₽ за человека