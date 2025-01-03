Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Адлера на микроавтобусе

читать дальше у друзей гид нас бросал, ожидая, когда мы купим всё и выйдем. Все локации неухоженные и печально выглядящие. Мы в Абхазии были 8 лет назад, тогда нам больше понравилось. Всё, в основном, зависит от гида. В подборке локаций было незапланированное место с дополнительной стоимостью, при этом ничего из себя не представляющее.

Экскурсия не очень понравилась. Такое впечатление, что состояла она из визитов друзей экскурсовода, к которым он завозил нас с тем, чтобы мы купили их товар. Информация подавалась скупо и сжато,