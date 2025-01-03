Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Адлера на микроавтобусе

Вы посетите главные визитные карточки Абхазии. Оцените красоту её природных памятников: лазурных озёр и водопадов, ущелий и тропических парков. Осмотрите самый живописный курорт региона — Гагру. Познакомитесь с новоафонскими святынями. Сделаете колоритные фото заброшенной станции Псырцха и в мандариновом саду. А также отведаете местный мёд и домашнее вино.
Описание экскурсии
Трансфер заберет вас в согласованном месте, и уже на границе к вам присоединится наш гид, который далее будет сопровождать группу в путешествии по Абхазии.
- Обаяние Гагры. Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.
- Великолепные озёра и каньоны. Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.
- Город паломников. После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.
- Заброшенная станция и лебеди. В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».
Организационные детали
- Трансфер забирает от остановок по центральным улицам Адлера и ж/д вокзала в 6.00-06.30. Возвращение обратно в 18.00
- Что включено: трансфер из Адлера на микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, дегустация мёда и вина
- Дополнительные расходы:
— обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 руб. /взрослого, 200 руб. /ребёнка 8-11 лет
— по желанию: Новоафонская пещера (открыта по средам, четвергам, субботам и воскресеньям) — 700 руб., Молочный водопад — 300 руб., обед, дача Сталина — 300 руб., храм Лыхны — 300 руб, мандарины в саду (во время программы есть свободное время, в которое возможно посещение этих объектов небольшой компанией или всей группой)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1550 ₽
|Детский до 11 лет
|1550 ₽
|Детский до 6 лет без места в автобусе
|Бесплатно
|Детский до 6 лет с местом в автобусе
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с вашим местом проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 8204 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
3 янв 2025
Экскурсия не очень понравилась. Такое впечатление, что состояла она из визитов друзей экскурсовода, к которым он завозил нас с тем, чтобы мы купили их товар. Информация подавалась скупо и сжато,
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