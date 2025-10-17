Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте себя пилотом Формулы-1! Реалистичный автосимулятор с подвижной платформой и виртуальными трассами подарит настоящий драйв скорости и полное погружение в гонку.

Море Квестов Ваш гид в Адлере Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Размер группы 1-2 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда ежедневно 11:00-20:00 3000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Погрузитесь в мир скорости и драйва! 🚦 Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором перенесут вас прямо в кокпит гоночного болида. Почувствуйте рев двигателя, динамику трассы и азарт настоящего пилота Формулы-1. К вашим услугам — современный автосимулятор с подвижной платформой, которая реагирует на каждое ускорение и поворот. Выбирайте одну из нескольких виртуальных трасс и испытайте полный спектр эмоций профессионального гонщика — от старта до финиша!

ежедневно 11:00-20:00 Выбрать дату