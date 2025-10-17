Почувствуйте себя пилотом Формулы-1! Реалистичный автосимулятор с подвижной платформой и виртуальными трассами подарит настоящий драйв скорости и полное погружение в гонку.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Погрузитесь в мир скорости и драйва! 🚦 Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором перенесут вас прямо в кокпит гоночного болида. Почувствуйте рев двигателя, динамику трассы и азарт настоящего пилота Формулы-1. К вашим услугам — современный автосимулятор с подвижной платформой, которая реагирует на каждое ускорение и поворот. Выбирайте одну из нескольких виртуальных трасс и испытайте полный спектр эмоций профессионального гонщика — от старта до финиша!
ежедневно 11:00-20:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктаж
- Сеанс согласно выбранному тарифу
Место начала и завершения?
Сириус Автодром
Когда начало
ежедневно 11:00-20:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
