Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром

Погрузиться в атмосферу драйва среди культовых автомобилей и легендарных болидов

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Сочи Автодром помнит множество ярких соревнований. Но не только «королевскими гонками» живет самый известный гоночный трек в России. Я расскажу, какие события происходят здесь в течение года. Познакомлю с яркими моментами из мира скорости. И помогу прикоснуться к вошедшим в историю фактам и экспонатам музея Формулы-1.
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
Автомузей Ника Панули на Сочи Автодром
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«А вместо сердца — пламенный мотор»

В 2014 году на территории Олимпийского парка открылся Сочи Автодром. Эта трасса ассоциируется в первую очередь с Формулой 1 и международными звёздами. Среди них — не только легенды гонок, но и энтузиасты автоспорта, искренне заражающие своим увлечением. Такие, как Ник Панули. Известный российский коллекционер, поклонник ретротехники, он непростительно рано покинул этот мир, оставив после себя автомузей.

10 000 лошадиных сил под одной крышей

Сейчас в экспозиции более 60 автомобилей разных эпох. Cреди них — настоящие болиды Формулы-1, легендарный DeLorean, известный всем по трилогии «Назад в будущее», машина Джеймса Бонда Aston Martin и многие другие. В музее перед вами откроются уникальные факты о гонках, пилотах и болидах. Вы узнаете, сколько механиков нужно, чтобы собрать автомобиль из 80 000 деталей, и почему у каждой команды в штате есть свой повар.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Автомузей Ника Панули — 700 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия подойдёт для детей старше 8 лет, для малышей и дошкольников она будет утомительной

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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