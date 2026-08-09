Сочи Автодром помнит множество ярких соревнований. Но не только «королевскими гонками» живет самый известный гоночный трек в России. Я расскажу, какие события происходят здесь в течение года. Познакомлю с яркими моментами из мира скорости. И помогу прикоснуться к вошедшим в историю фактам и экспонатам музея Формулы-1.

Описание экскурсии

«А вместо сердца — пламенный мотор»

В 2014 году на территории Олимпийского парка открылся Сочи Автодром. Эта трасса ассоциируется в первую очередь с Формулой 1 и международными звёздами. Среди них — не только легенды гонок, но и энтузиасты автоспорта, искренне заражающие своим увлечением. Такие, как Ник Панули. Известный российский коллекционер, поклонник ретротехники, он непростительно рано покинул этот мир, оставив после себя автомузей.

10 000 лошадиных сил под одной крышей

Сейчас в экспозиции более 60 автомобилей разных эпох. Cреди них — настоящие болиды Формулы-1, легендарный DeLorean, известный всем по трилогии «Назад в будущее», машина Джеймса Бонда Aston Martin и многие другие. В музее перед вами откроются уникальные факты о гонках, пилотах и болидах. Вы узнаете, сколько механиков нужно, чтобы собрать автомобиль из 80 000 деталей, и почему у каждой команды в штате есть свой повар.

Организационные детали