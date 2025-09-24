Давайте отправимся в космос! В этом необычном музее более ста экспонатов, и все нужно трогать, включать, передвигать и запускать — здесь понравится не только ребёнку, но и взрослым. Вы разберётесь в устройстве ракет и исследовательских аппаратов на наглядных макетах. Вперёд, навстречу далёким звёздам, чёрным дырам и неизведанным галактикам!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание билетаПогружение в виртуальную реальность Тренировочные сессии на автосимуляторах по трассе Формула 1. А также более 100 различных игр и квестов. Посещение интерактивного пространства, во время которого вы сможете узнать об интересных фактах из истории науки и известных изобретениях, об величайших открытиях и тайнах Космоса. Все очень реалистично, Вы полностью погружаетесь в другое измерение, интерактивные экраны с планетами солнечной системы, подводный мир, путешествие в парк юрского периода. Различные изобретения механизмов и головоломки.
11:00-19:00
Что включено
- Билет 60 мин. в Интерактивное пространство
Что не входит в цену
- Билет в музей Автоспорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Олимпийский парк, Главная Трибуна Сочи Автодрома
Завершение: Олимпийский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: 11:00-19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
