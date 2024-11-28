Предлагаем вам погрузиться в виртуальную реальность с VR-автосимуляторами и играми на интерактивном полу Pixel Room. Наши программы протестированы и одобрены реальными гонщиками. Вас ждут большая подборка трасс, погоды и смены времени суток, глубокая настройка автомобилей и многофункциональных пунктов техобслуживания, а также более 100 виртуальных игр на любой вкус. Погнали?

Описание экскурсии

Автосимулятор VR — это возможность стать пилотом гоночного болида и с головой погрузиться в мир драйва и экшена. С помощью симулятора на подвижной платформе вы ощутите те же эмоции, как если бы оказались за рулём настоящего спортивного болида на гоночной трассе.

Игры на интерактивном полу Pixel Room — не только яркие эмоции, но ещё и спорт. Такие активности улучшают координацию, тренируют ловкость, дают много энергии. Вы можете соревноваться с другими игроками — проходить уровни и отслеживать результаты в рейтинговой таблице.

Организационные детали