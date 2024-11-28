Предлагаем вам погрузиться в виртуальную реальность с VR-автосимуляторами и играми на интерактивном полу Pixel Room. Наши программы протестированы и одобрены реальными гонщиками.
Вас ждут большая подборка трасс, погоды и смены времени суток, глубокая настройка автомобилей и многофункциональных пунктов техобслуживания, а также более 100 виртуальных игр на любой вкус. Погнали?
Вас ждут большая подборка трасс, погоды и смены времени суток, глубокая настройка автомобилей и многофункциональных пунктов техобслуживания, а также более 100 виртуальных игр на любой вкус. Погнали?
Ближайшие даты:
Время начала: 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45
Описание экскурсии
Автосимулятор VR — это возможность стать пилотом гоночного болида и с головой погрузиться в мир драйва и экшена. С помощью симулятора на подвижной платформе вы ощутите те же эмоции, как если бы оказались за рулём настоящего спортивного болида на гоночной трассе.
Игры на интерактивном полу Pixel Room — не только яркие эмоции, но ещё и спорт. Такие активности улучшают координацию, тренируют ловкость, дают много энергии. Вы можете соревноваться с другими игроками — проходить уровни и отслеживать результаты в рейтинговой таблице.
Организационные детали
- Активности предназначены для взрослых и детей от 6 лет
- Для игры на интерактивном полу понадобятся носки. Их можно приобрести на месте
ежедневно в 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30 и 18:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|934 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30 и 18:45
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Адлере
Наша компания занимаемся экскурсиями и иммерсивными квестами в Сочи с 2018 года. Есть две стационарные локации на выбор: Олимпийский парк (Сочи Автодром) или Центральный Сочи и более 10 площадок для выездных квестов.Задать вопрос
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