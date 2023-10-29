Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Что может быть лучше, чем расслабляющий отдых в компании родных и друзей? Мы отвезём вас в поистине прекрасное место.
Представьте себе: русская банька в окружении банановых пальм, бамбуковая роща, зоны для пикника, лебеди и павлины, свободно гуляющие по территории… Это путешествие точно запомнится вам надолго!
Представьте себе: русская банька в окружении банановых пальм, бамбуковая роща, зоны для пикника, лебеди и павлины, свободно гуляющие по территории… Это путешествие точно запомнится вам надолго!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В вашем распоряжении будет одна из 6 русских бань. Территория каждой закрытая, просторная, с бассейном, горячей купелью, мангальной зоной, местами для пикника и отдыха. На территории есть детская площадка, места для прогулок и рыбалки.
Ваши дети будут в восторге от свободно гуляющих по комплексу павлинов, римских гусей, цесарок, индоуток, декоративных петушков, лебедей. Животных можно покормить с рук. Также вы встретите множество банановых пальм, бамбуковую рощу, лесные тропинки, деревянные мостики. Есть и ресторан, где в любое время можно заказать себе чай, кальян и любое блюдо на выбор.
Организационные детали
- Перед бронированием экскурсии, пожалуйста, напишите нам для уточнения наличия свободных мест
- Трансфер осуществляется на комфортабельном легковом автомобиле с 8:00 до 18:00
- Время нахождения в бане — 2 часа (до 4 чел.). Каждый последующий час оплачивается отдельно (3000руб. /4 чел.). Если вас больше, цена за каждого последующего гостя составит 2500 руб. в первые два часа, потом 750 руб. /час.
- Детям до 4 лет бесплатно, с 4 до 9 лет — скидка 200 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Всем привет! Меня зовут Александр. Вот уже много лет я организую экскурсии в самые яркие и интересные места Сочи и Абхазии. Это наше семейное дело. Много путешествуем сами и знаем, что и как показать другим, чтобы оставить самые лучшие впечатления от отдыха. Возим до 18 человек на новых Mercedes Sprinter. В нашей команде работают профессиональные экскурсоводы, которые всей душой любят своё дело. Всегда на связи. Будем рады организовать вам незабываемое путешествие. Ждём вас!:)
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