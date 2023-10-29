Что может быть лучше, чем расслабляющий отдых в компании родных и друзей? Мы отвезём вас в поистине прекрасное место. Представьте себе: русская банька в окружении банановых пальм, бамбуковая роща, зоны для пикника, лебеди и павлины, свободно гуляющие по территории… Это путешествие точно запомнится вам надолго!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В вашем распоряжении будет одна из 6 русских бань. Территория каждой закрытая, просторная, с бассейном, горячей купелью, мангальной зоной, местами для пикника и отдыха. На территории есть детская площадка, места для прогулок и рыбалки.

Ваши дети будут в восторге от свободно гуляющих по комплексу павлинов, римских гусей, цесарок, индоуток, декоративных петушков, лебедей. Животных можно покормить с рук. Также вы встретите множество банановых пальм, бамбуковую рощу, лесные тропинки, деревянные мостики. Есть и ресторан, где в любое время можно заказать себе чай, кальян и любое блюдо на выбор.

Организационные детали