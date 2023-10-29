Баня на Ачигварском озере

Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах

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Что может быть лучше, чем расслабляющий отдых в компании родных и друзей? Мы отвезём вас в поистине прекрасное место.

Представьте себе: русская банька в окружении банановых пальм, бамбуковая роща, зоны для пикника, лебеди и павлины, свободно гуляющие по территории… Это путешествие точно запомнится вам надолго!
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Баня на Ачигварском озере
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
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1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В вашем распоряжении будет одна из 6 русских бань. Территория каждой закрытая, просторная, с бассейном, горячей купелью, мангальной зоной, местами для пикника и отдыха. На территории есть детская площадка, места для прогулок и рыбалки.

Ваши дети будут в восторге от свободно гуляющих по комплексу павлинов, римских гусей, цесарок, индоуток, декоративных петушков, лебедей. Животных можно покормить с рук. Также вы встретите множество банановых пальм, бамбуковую рощу, лесные тропинки, деревянные мостики. Есть и ресторан, где в любое время можно заказать себе чай, кальян и любое блюдо на выбор.

Организационные детали

  • Перед бронированием экскурсии, пожалуйста, напишите нам для уточнения наличия свободных мест
  • Трансфер осуществляется на комфортабельном легковом автомобиле с 8:00 до 18:00
  • Время нахождения в бане — 2 часа (до 4 чел.). Каждый последующий час оплачивается отдельно (3000руб. /4 чел.). Если вас больше, цена за каждого последующего гостя составит 2500 руб. в первые два часа, потом 750 руб. /час.
  • Детям до 4 лет бесплатно, с 4 до 9 лет — скидка 200 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
SPA

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