1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
«После сплава вас будет ждать традиционная русская баня»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
«Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи»
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Кындыг Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
«Эти термальные источники особо котируются в межсезонье, когда в море не поплаваешь, а в водоеме - комфортная, расслабляющая температура»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
«Село Кындыг, где будет возможность отправиться на гидромассаж в эвкалиптовой роще и принять природные расслабляющие ванны»
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
«Всего за 200 рублей здесь можно получить комплекс процедур, который обычно стоит гораздо дороже в санаториях и спа-центрах»
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Баня на Ачигварском озере
Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Начало: В удобном для вас месте
«В вашем распоряжении будет одна из 6 русских бань»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий11 мая 2024Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
- ТТатьяна4 мая 2024Отличная экскурсия, очень насыщенная. Гид Яна просто супер, познакомила с историей Абхазии, по изучали абхазский язык, прошло всё на позитиве. Думаем, следующий год повторить ещё
- ЕЕлена29 апреля 2024Огромная благодарность компании "Абахазия тур" за то, что ВЫ радуете гостей свои вниманием, заботой и уважением. Знакомите с достопримечательностями своей
- ААлександра9 марта 2024Экскурсия была интересная, понравилась Черниговка, древний храм, и сами источники. У нас была хорошая гид, Яна, ей отдельное спасибо.
- ООксана6 января 2024Заказывала на 3 января перенесли на 4е января. В этот день был дождь. Вымокли все до нижнего белья. Молодец гид Баграт.
- ССветлана5 декабря 2023Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии
- РРуслан29 ноября 2023Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
- ММария17 октября 2023спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с
- AALEKSEY14 августа 2023Классический рафтинг по реке Мзымта и баняВсё понравилось. Отлично!
- ААндрей29 августа 2022Классический рафтинг по реке Мзымта и баняВсе понравилось. Инструктора всё подробно объяснили отдыхающим как вести себя на рафтинге и что можно делать и что нельзя, и поэтому все прошло просто замечательно. Был с ребёнком. Ребёнок в восторге. Всем советую данную фирму и экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «SPA»
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