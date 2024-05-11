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Так интересно все рассказывал, четко шел по программе ни шаг в сторону, как его ни уговаривали вместо прогулки под ливнем в Сухуме завести на крытый рынок. Нет. Шел четко по инструкции. И грамотно нигелировать конфликтные моменты. В общем все хорошо, кроме ливня. Желательно на такие форс мажоры с погодой иметь план "Б". Из-за ливня - Пришлось выкинуть промокшую обувь и сумку.