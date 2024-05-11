Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 9 экскурсий в категории «SPA» в Адлере, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Групповая
4 часа
7 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
«После сплава вас будет ждать традиционная русская баня»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900 за человека
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
33 отзыва
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
«Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи»
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Кындыг Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
«Эти термальные источники особо котируются в межсезонье, когда в море не поплаваешь, а в водоеме - комфортная, расслабляющая температура»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
Начало: Адлер
«Село Кындыг, где будет возможность отправиться на гидромассаж в эвкалиптовой роще и принять природные расслабляющие ванны»
2 000 за человека
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
Групповая
13 часов
Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
«Всего за 200 рублей здесь можно получить комплекс процедур, который обычно стоит гораздо дороже в санаториях и спа-центрах»
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 200 за человека
Баня на Ачигварском озере
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Баня на Ачигварском озере
Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Начало: В удобном для вас месте
«В вашем распоряжении будет одна из 6 русских бань»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    11 мая 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная экскурсия, очень насыщенная. Гид Яна просто супер, познакомила с историей Абхазии, по изучали абхазский язык, прошло всё на позитиве. Думаем, следующий год повторить ещё
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Огромная благодарность компании "Абахазия тур" за то, что ВЫ радуете гостей свои вниманием, заботой и уважением. Знакомите с достопримечательностями своей
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    Родины. Отдельное спасибо нашему прекрасному гиду Янне, замечательному водителю Дмитрию за 12 ти часовую кскурсию Сухум-горячие источникии. Время, проведённое с профессионалами,, предано любящими своё дело пролетело незаметно. Предоставленная услуга выше всех похвал. Огромное спасибо за профессионализм, доброту, заботу, внимание к каждому участнику группы. Процветания ВАМ и благополучия!!! С уважением и признательность, Елена, город Владивосток🥰

  • А
    Александра
    9 марта 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Экскурсия была интересная, понравилась Черниговка, древний храм, и сами источники. У нас была хорошая гид, Яна, ей отдельное спасибо.
  • О
    Оксана
    6 января 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Заказывала на 3 января перенесли на 4е января. В этот день был дождь. Вымокли все до нижнего белья. Молодец гид Баграт.
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    Так интересно все рассказывал, четко шел по программе ни шаг в сторону, как его ни уговаривали вместо прогулки под ливнем в Сухуме завести на крытый рынок. Нет. Шел четко по инструкции. И грамотно нигелировать конфликтные моменты. В общем все хорошо, кроме ливня. Желательно на такие форс мажоры с погодой иметь план "Б". Из-за ливня - Пришлось выкинуть промокшую обувь и сумку.

  • С
    Светлана
    5 декабря 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии
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    смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям

  • Р
    Руслан
    29 ноября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
  • М
    Мария
    17 октября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с
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    капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥 Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁 Спасибо вам за организацию ❤️

  • A
    ALEKSEY
    14 августа 2023
    Классический рафтинг по реке Мзымта и баня
    Всё понравилось. Отлично!
  • А
    Андрей
    29 августа 2022
    Классический рафтинг по реке Мзымта и баня
    Все понравилось. Инструктора всё подробно объяснили отдыхающим как вести себя на рафтинге и что можно делать и что нельзя, и поэтому все прошло просто замечательно. Был с ребёнком. Ребёнок в восторге. Всем советую данную фирму и экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
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  1. Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
  2. Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
  3. Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  4. Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
  5. Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "SPA" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 890 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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