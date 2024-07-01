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программа, много где удалось побывать, с 7 утра до самого вечера (около 19.00). Границу прошли легко и без проблем, все, как говорится, налажено) Гид Наур - очень приятный и веселый парень, заметно как он любит свою родную Абхазию, достаточно воодушевленно и интересно все рассказывал. Водителю Тамазу - тоже отдельное спасибо за комфортное вождение. Конечно Озеро Рица - чудесное! А то, что есть час на купание в чистейшем море в Пицунде - это вообще шикарно! Насладились напоследок) Дегустация тоже была интересной, хотя Я не фанат такого, но даже мне понравилось. Вина, сыр, мед. Все очень вкусно:) Из минусов: могу только отметить, что ездили мы в понедельник, и Новоафонский монастырь был закрыт, мы об этом знали и были готовы, ведь на сайте это указано. Только для чего было оставлять 25 минут гулять возле закрытого монастыря - не очень понятно, потому что это время лучше было бы потратить на озеро, на которое дается только один час. Как Я понимаю, программа одна, и это время рассчитано на посещение монастыря? Но все же было бы хорошо, если бы именно в понедельник её немного перестроили. А, и мы доплачивали отдельно за посещение медового водопада, Я честно сказать, не особо поняла, что оно того стоило, ибо там было очень много людей, как-то все сумбурно вышло. Если честно, лучше бы осталась с теми, кто не заплатил и посмотрела на озеро сверху, пока нас отвозили, потому что озера мне хотелось ещё больше!) Это мелочи все конечно, в целом все очень понравилось, очень советую!