1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
14501 233₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
1 788₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2 799₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 июля 2024Для тех кто любит природу, любит ходить и преодолевать препятствия, чтобы увидеть красоту, этот треккинг подойдёт идеально! Тропа, по которой ведёт
- ТТатьяна30 июня 2024Всё было просто Супер!!! Экскурсию брали 1 мая, впечатление не забываемые, несмотря на пасмурную погоду. Обязательно буду брать ещё эту экскурсию и рекомендую всем.
- ЮЮлия29 июня 2024Хожу на прогулкус этой командой уже не первый раз, мне ближе всего такой расслабляющий отдых на яхте Алисия с капитаном
- ООлеся28 июня 2024Красивый маршрут!
- ВВиктория27 июня 2024Ездили по данному маршруту в июне 2024 года. Микроавтобус комфортный, экскурсовод Амир отличный. В Сириусе забрали в нужное время 6:40,
- ИИрина27 июня 2024Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места! Очень насыщенная
- ЮЮлия26 июня 2024Невероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, не попадешь. С Юрием прогулка
- ННаталия25 июня 2024Замечательная гид Фатима! Прекрасный рассказчик! Экскурсия понравилась! Своих денег стоит) Безопасно, сопровождения на всех этапах (в т. ч на границе). К сожалению, очень мало времени
- ММаксим19 июня 2024Ходили вчетвером, с двумя детьми 10 и 11 лет. Все в восторге. Влад интересно расскажет и про природу и про историю. Детали давать не буду, чтобы не лишать удовольствия:) Рекомендуем всей семьей, однозначно!
- ААнна9 июня 2024Экскурсия фантастическая!!! Красивая природа, Владислав интересный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций, которые словами не передать, нужно ехать и прочувствовать их самому!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На выходные»
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