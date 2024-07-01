Экскурсии выходного дня в Адлере

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Адлере, цены от 1 233 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
11 часов
108 отзывов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 июля в 06:00
14501 233 за человека
Душевная прогулка под парусом в Адлере
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
59 отзывов
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
1 788 за человека
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
14 800 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2 799 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 июля 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Для тех кто любит природу, любит ходить и преодолевать препятствия, чтобы увидеть красоту, этот треккинг подойдёт идеально! Тропа, по которой ведёт
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    Юрий, очень живописная и интересная. Видно, что при составлении маршрута, продумали все детали, мы ни разу не заскучали и особо не устали. Впечатлений много, ярких и разных. Приятным и неожиданным для нас бонусом стало то, что Юрий ещё и фотографировал нас во время похода. За что ему отдельное спасибо! Фотки супер! На треккинг ходили вместе с сыном 14 лет. Для него это был первый треккинг и он был просто в восторге! Особенно от пещеры!

    Для тех кто любит природу, любит ходить и преодолевать препятствия, чтобы увидеть красоту, этот треккинг подойдёт идеально!Для тех кто любит природу, любит ходить и преодолевать препятствия, чтобы увидеть красоту, этот треккинг подойдёт идеально!Для тех кто любит природу, любит ходить и преодолевать препятствия, чтобы увидеть красоту, этот треккинг подойдёт идеально!
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Всё было просто Супер!!! Экскурсию брали 1 мая, впечатление не забываемые, несмотря на пасмурную погоду. Обязательно буду брать ещё эту экскурсию и рекомендую всем.
    Всё было просто Супер!!!Всё было просто Супер!!!
  • Ю
    Юлия
    29 июня 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Хожу на прогулкус этой командой уже не первый раз, мне ближе всего такой расслабляющий отдых на яхте Алисия с капитаном
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    Константином. С ним спокойно, надежно, музыка приятная. Так что вчера получила в очередной свой приезд в Сириус порцию релакса. На дельфинов не рассчитывала, но при входе в порт прям чуть ли не на расстоянии вытянутой руки один появился, понырял рядом. Все так стремительно произошло, что и сфотать толком не получилось - только хвост под водой;))) Но прям приятный сюрприз

    Хожу на прогулкус этой командой уже не первый раз, мне ближе всего такой расслабляющий отдых на
  • О
    Олеся
    28 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Красивый маршрут!
  • В
    Виктория
    27 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Ездили по данному маршруту в июне 2024 года. Микроавтобус комфортный, экскурсовод Амир отличный. В Сириусе забрали в нужное время 6:40,
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    границу перешли без задержки в 8 часов были уже в Гагре. В Гагре дали 25 минут на фото у ресторана и колонады, больше ничего за это время посмотреть не удалось. Затем завозят на пляж в Пицунде и неважно, что накануне был шторм и вода ледяная, сиди на пляже и жди т. к. такое расписание. Затем дегустация вина 1 час, автобус и опять 1 час дегустация меда 1 час. На часах 12:30 и с 7 утра вы увидите 20 минут в Гагре и посидите час на пляже. На Рице успеете только пообедать. Если большинство не захочет идти например на дачу Сталина или в Ново-афонскую пещеру вас отдельно туда никто не повезет, но зато возьмут доп оплату за молочный водопад, если туда захочет большинство (Водопад кстати очень красивый). Вывод:в следующий раз выберу индивидуальную поездку без пустой траты времени.

  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места! Очень насыщенная
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    программа, много где удалось побывать, с 7 утра до самого вечера (около 19.00). Границу прошли легко и без проблем, все, как говорится, налажено) Гид Наур - очень приятный и веселый парень, заметно как он любит свою родную Абхазию, достаточно воодушевленно и интересно все рассказывал. Водителю Тамазу - тоже отдельное спасибо за комфортное вождение. Конечно Озеро Рица - чудесное! А то, что есть час на купание в чистейшем море в Пицунде - это вообще шикарно! Насладились напоследок) Дегустация тоже была интересной, хотя Я не фанат такого, но даже мне понравилось. Вина, сыр, мед. Все очень вкусно:) Из минусов: могу только отметить, что ездили мы в понедельник, и Новоафонский монастырь был закрыт, мы об этом знали и были готовы, ведь на сайте это указано. Только для чего было оставлять 25 минут гулять возле закрытого монастыря - не очень понятно, потому что это время лучше было бы потратить на озеро, на которое дается только один час. Как Я понимаю, программа одна, и это время рассчитано на посещение монастыря? Но все же было бы хорошо, если бы именно в понедельник её немного перестроили. А, и мы доплачивали отдельно за посещение медового водопада, Я честно сказать, не особо поняла, что оно того стоило, ибо там было очень много людей, как-то все сумбурно вышло. Если честно, лучше бы осталась с теми, кто не заплатил и посмотрела на озеро сверху, пока нас отвозили, потому что озера мне хотелось ещё больше!) Это мелочи все конечно, в целом все очень понравилось, очень советую!

    Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!Отличная получилась поездка, удалось насладиться Абхазией. Хотя и этого мало и хочется ещё) Безумно красивая природа и красивые места!
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Невероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, не попадешь. С Юрием прогулка
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    прошла спокойно, в сложных местах помогал, подстраховывал. И да, в паре мест лично мне было сложновато - сказался сидячий образ жизни и минимум физ. подготовки сейчас,но все-таки справилась и даже силы остались на пляж вечером;) В общем, спасибо за прогулку и впечатления

    Невероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, неНевероятной красоты места, впечатлений море. Хочется делать фотоостановки буквально на каждом повороте. Сам туда, конечно, не
  • Н
    Наталия
    25 июня 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Замечательная гид Фатима! Прекрасный рассказчик! Экскурсия понравилась! Своих денег стоит) Безопасно, сопровождения на всех этапах (в т. ч на границе). К сожалению, очень мало времени
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    на озере Рица, совсем ничего не успели, только поесть. Хотелось бы увеличить свободное время хотя бы до 2 часов. Так как вернулись домой часов в 19, можно было бы немного увеличить экскурсию. Но в целом, очень довольны, спасибо!

    Замечательная гид Фатима!Замечательная гид Фатима!Замечательная гид Фатима!Замечательная гид Фатима!Замечательная гид Фатима!Замечательная гид Фатима!
  • М
    Максим
    19 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Ходили вчетвером, с двумя детьми 10 и 11 лет. Все в восторге. Влад интересно расскажет и про природу и про историю. Детали давать не буду, чтобы не лишать удовольствия:) Рекомендуем всей семьей, однозначно!
  • А
    Анна
    9 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Экскурсия фантастическая!!! Красивая природа, Владислав интересный рассказчик! Мы получили массу положительных эмоций, которые словами не передать, нужно ехать и прочувствовать их самому!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Душевная прогулка под парусом в Адлере
  3. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  4. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
  5. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 233 до 14 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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