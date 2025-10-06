Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра - термальные источники - вечерний Сухум
Отдых с оттенком ностальгии по прошлому - от легендарных курортов до целебных источников
Завтра в 08:30
20 окт в 08:30
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Баня на Ачигварском озере
Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 октября 2025Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным точно не останется никто.
- ААйгуль5 сентября 2025Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в тени деревьев, затем переход
- ММихаил26 июня 2025Приключение очень понравилось. Юрий отличный гид. Трасса требует подготовки!!!
- ДДарья15 июня 2025Маршрут живописный, Юрий много знает об этих местах. Как экскурсия здорово, как настоящий треккинг - зависит от группы (если попадутся неподготовленные туристы, сложно держать групповой темп).
- ЛЛюдмила31 мая 2025Экскурсия - супер! Мы получили то, что хотели! Интересный маршрут, знающий и любящий свое дело гид! Однозначно рекомендую экскурсию с Юрием к Белым скалам.
- ДДарья11 ноября 2024Добрый день! Очень понравилось экскурсия, интересный маршрут, прекрасный гид, прекрасная компания. Было познавательно и необычно.
- ААлла12 октября 2024Увлекательное приключение!
Весь маршрут был очень разный, нельзя было угадать, что будет дальше. Потрясающий треккинг: тисо-самшитовая роща с её изумрудной зеленью
- ППермяковы12 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Красивые места, чистый воздух. Впечатлений хватит на долгое время.
- ИИгорь6 октября 2024Прошли маршрут в составе 4 человек (в т. ч. дочка 9 лет). Маршрут красивый, очень интересный, местами ОЧЕНЬ интересный. Но
- ММарина1 октября 2024Так уж сложилось (чему мы очень рады), что экскурсия прошла как индивидуальная. И в результате мы получили удовольствие общаться с
- ААлександр11 сентября 2024Отличный тур для тех любит путешествия и природу. Маршрут проходит с периодической сменой ландшафта, местами на пути бывает страшновато, бывает сложновато, но это того стоит. Природа превосходная. Гид Юрий мастер своего дела, и как профессионал спортсмен и как собеседник.
- ГГуренко11 сентября 2024Великолепно, потрясающе, интересно! Такой восторг вызывает данная экскурсия с замечательным проводником Юрием. На протяжении всего пути он рассказывал, показывал, помогал
- ККристина10 сентября 2024Обязательно буду рекомендовать всем, кто будет отдыхать в данной местности, пройденный мною маршрут с Юрием в рамках пешей экскурсии. Познавательно,
- ССветлана5 сентября 2024На Южном Урале я восходила на вершины Б. Иремель, вершина Перья в нац. парке Таганай и вершины в нац. парке
- KKseniia1 сентября 2024Спасибо большое Юрию за прекрасный трекинг!
Море эмоций☺️
Природа завораживает своим разнообразием на протяжении всего маршрута. Определенно к посещению!!!
Сегодня было преодолено много страхов 😁.
Рекомендую для прохождения маршрута не скользящую обувь.
Еще раз огромное спасибо за впечатления!
- ААндрей25 августа 2024Всё очень Круто Копец как понравилось, тот кто нас сопровождал мастер 10x своего дела. Юра ты крутой чел!!!
- ВВладислав24 августа 202424.08.24 прошли треккинг вместе с женой к каньону Белые скалы, нашем гидом был Юрий. Хотим сказать ему огромное спасибо за
- ЮЮлия23 августа 2024Это было что-то.. 🤪👍✌️💪🏻 Красиво, местами захватывающе, а где то даже опасненько.. в середине купание в озере очень удачно задумано..
- РРимма12 августа 2024Потрясающий маршрут с фантастическими пейзажами и замечательным гидом. Исключительные впечатления с яркой фотосессией. Словами невозможно передать эмоции, обязательно попробуйте.
- ААнастасия12 августа 2024Это был бомбический поход! Мы преодолели около 6 км по живописнейшим местам! Был самшитовый лес, горная речка и нереальной красоты
