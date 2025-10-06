Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Адлере, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Гагра - термальные источники - вечерний Сухум
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра - термальные источники - вечерний Сухум
Отдых с оттенком ностальгии по прошлому - от легендарных курортов до целебных источников
Завтра в 08:30
20 окт в 08:30
22 000 ₽ за всё до 7 чел.
Баня на Ачигварском озере
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баня на Ачигварском озере
Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 октября 2025
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Если вы устали от пляжного отдыха и городской суеты, то вам нужен именно этот маршрут. Равнодушным точно не останется никто.
    читать дальше

    Здесь ваше внимание поглотит лес, сам каньон с высоты и конечно незабываемая тропа внизу вдоль ущелья Белых скал и бурлящей реки. И да, ее кое где придется переходить по воде и камням, держаться за корни деревьев, выступы камней, ветки, веревки, лестницы. Правильная обувь на резиновой подошве - это гарантия успеха на протяжении всего маршрута. И если волею судьбы вы оказались именно на этом маршруте, то знайте, что его прошли все, пройдете и вы))) Тем более рядом с вами будет опытный гид и проводник, возможно даже кот. Узнаете и увидите много интересного, освежитесь в чистейшей воде, зайдете в пещеру и на финише почуствуете себя живым Человеком.

  • А
    Айгуль
    5 сентября 2025
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Доброго дня! Прогулка прошла замечательно! Погода была солнечной и жаркой, поэтому прогулка по самшитовой роще в тени деревьев, затем переход
    читать дальше

    через реку с прохладной водичкой освежали и привнесли гармонию. Полюбовались на белые скалы, поднимались к пещере. Пещера небольшая, но достаточно атмосферная. Маршрут не сложный, главное, удобная обувь и желательно брать с собой рюкзак, чтобы руки были свободны. Я брала с собой шоппер, но как при подъеме по скалам и склонам, так и при переходе через реку, лучше иметь свободные руки. Спасибо нашему гиду Юрию за насыщенную и атмосферную прогулку!

  • М
    Михаил
    26 июня 2025
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Приключение очень понравилось. Юрий отличный гид. Трасса требует подготовки!!!
  • Д
    Дарья
    15 июня 2025
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Маршрут живописный, Юрий много знает об этих местах. Как экскурсия здорово, как настоящий треккинг - зависит от группы (если попадутся неподготовленные туристы, сложно держать групповой темп).
  • Л
    Людмила
    31 мая 2025
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Экскурсия - супер! Мы получили то, что хотели! Интересный маршрут, знающий и любящий свое дело гид! Однозначно рекомендую экскурсию с Юрием к Белым скалам.
  • Д
    Дарья
    11 ноября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Добрый день! Очень понравилось экскурсия, интересный маршрут, прекрасный гид, прекрасная компания. Было познавательно и необычно.
  • А
    Алла
    12 октября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Увлекательное приключение!
    Весь маршрут был очень разный, нельзя было угадать, что будет дальше. Потрясающий треккинг: тисо-самшитовая роща с её изумрудной зеленью
    читать дальше

    сменяется каньоном Белые скалы с зелено-голубыми "глазами" горных рек, после каньона встречает пещера с ее спящими обитателями.
    Рекомендую всем, кто любит активный отдых.
    Спасибо, Юрий!

  • П
    Пермяковы
    12 октября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Очень понравилась экскурсия. Красивые места, чистый воздух. Впечатлений хватит на долгое время.
  • И
    Игорь
    6 октября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Прошли маршрут в составе 4 человек (в т. ч. дочка 9 лет). Маршрут красивый, очень интересный, местами ОЧЕНЬ интересный. Но
    читать дальше

    таковым маршрут на ровне с природой делает гид Юрий. Комментарии в течении всего пути, однозначно говорят о его погружённости в материал. Знание местосности, истории, флоры и фауны. Плюс положительная энергетика, равно Прекрасно проведенный день. Дети в восторге, особенно младшая дочь. Всем рекомендую. Юрий, и до встречи на новых маршрутах. 💪
    P.S. мы вышли на маршрут после двух дней дождей, лес достаточно сырой, потому рекомендации для участников:- Правильно подбирайте экипировку, и главное обувь, и будет вам счастье.

  • М
    Марина
    1 октября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Так уж сложилось (чему мы очень рады), что экскурсия прошла как индивидуальная. И в результате мы получили удовольствие общаться с
    читать дальше

    очень интересным, активным и разносторонним человеком) и за жизнь поговорили, и грибы пособирали, и прошли увлекательный маршрут с восхитительными видами. Я даже не предполагала, что будет так красиво. Прогулка сопровождалась занимательными рассказами про историю, флору и фауну этого места. Лучше всего увидеть все своими глазами) Рекомендую, Юрий покажет вам все самое интересное. Но имейте ввиду, никаких босоножек и сандалей. Только удобные кроссовки.

  • А
    Александр
    11 сентября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Отличный тур для тех любит путешествия и природу. Маршрут проходит с периодической сменой ландшафта, местами на пути бывает страшновато, бывает сложновато, но это того стоит. Природа превосходная. Гид Юрий мастер своего дела, и как профессионал спортсмен и как собеседник.
  • Г
    Гуренко
    11 сентября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Великолепно, потрясающе, интересно! Такой восторг вызывает данная экскурсия с замечательным проводником Юрием. На протяжении всего пути он рассказывал, показывал, помогал
    читать дальше

    в труднодоступных местах. Время пролетело как один миг. Огромное спасибо ему, а также нашей небольшой, дружелюбный компании! Обязательно буду рекомендовать данную экскурсию своим знакомым!!!

  • К
    Кристина
    10 сентября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Обязательно буду рекомендовать всем, кто будет отдыхать в данной местности, пройденный мною маршрут с Юрием в рамках пешей экскурсии. Познавательно,
    читать дальше

    увлекательно, захватывающе, интересно в преодолении относительно сложных частей маршрута, я в восторге, честное слово. Будучи человеком, не растрачивающим свое драгоценное свое время, я не пожалела ни одной минуты. Даже казалось всё так быстро завершилось. Безумно счастлива, спасибо за это.. 🙏🏼🔥

  • С
    Светлана
    5 сентября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    На Южном Урале я восходила на вершины Б. Иремель, вершина Перья в нац. парке Таганай и вершины в нац. парке
    читать дальше

    Зюраткуль.
    Треккинг к каньону Белые скалы очень отличен, живописен, порой экстримален, природа вносит свои коррективы в маршрут.
    Экскурсию я выбрала ещё находясь дома, поэтому привезла треккинговые ботинки, но даже в них было иногда скользко.
    Папа (почти 63 года) шел в сандалиях, замыкающим.
    На пути встретили невозмутимую лягушку необычного цвета, маленького ужика, двух псов попрошаек, ос, птиц.
    Гид Юрий разносторонне развитый человек, он прошёл этот маршрут раз 300, всю дорогу рассказывал особенности местности, а ведь сложно одновременно идти по местности и говорить. Он пояснял и показывал как пройти отдельные участки пути, куда не наступать, поддерживал.
    Погода была супер, приятная прохлада в каньоне и пещере, сделала много красивых кадров.
    Огромное спасибо за увлекательный поход и фото.

  • K
    Kseniia
    1 сентября 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Спасибо большое Юрию за прекрасный трекинг!
    Море эмоций☺️
    Природа завораживает своим разнообразием на протяжении всего маршрута. Определенно к посещению!!!
    Сегодня было преодолено много страхов 😁.
    Рекомендую для прохождения маршрута не скользящую обувь.
    Еще раз огромное спасибо за впечатления!
  • А
    Андрей
    25 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Всё очень Круто Копец как понравилось, тот кто нас сопровождал мастер 10x своего дела. Юра ты крутой чел!!!
  • В
    Владислав
    24 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    24.08.24 прошли треккинг вместе с женой к каньону Белые скалы, нашем гидом был Юрий. Хотим сказать ему огромное спасибо за
    читать дальше

    такое увлекательное путешествие. Он очень интересный, хороший и разносторонний человек. Незаметно прошли 6 км, время пролетело быстро, тк поход был очень интересным и легким. Юрий показывал как лучше пройти сложные места, рассказывал о природе, о людях и в принципе наш разговор шёл легко. Получили море эмоций, незабываемых впечатлений. Юрий, спасибо Вам большое, Вы профессионал своего дела! Обязательно будем обращаться к Вам ещё!

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Это было что-то.. 🤪👍✌️💪🏻 Красиво, местами захватывающе, а где то даже опасненько.. в середине купание в озере очень удачно задумано..
    читать дальше

    В целом смогла.. я, которая не на спорте, от слова «совсем», для ребят 13-15 лет очень увлекательно 👍 Спасибо, Юрию ✊, обязательно буду рекомендовать друзьям и знакомым.. 👍💪🏻✌️

  • Р
    Римма
    12 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Потрясающий маршрут с фантастическими пейзажами и замечательным гидом. Исключительные впечатления с яркой фотосессией. Словами невозможно передать эмоции, обязательно попробуйте.
  • А
    Анастасия
    12 августа 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Это был бомбический поход! Мы преодолели около 6 км по живописнейшим местам! Был самшитовый лес, горная речка и нереальной красоты
    читать дальше

    каньон. Желающие искупались. Ягодки, грибочки, живность всякая😝😝Где-то было трудно, где-то страшно, но мы справились:) у нас был очень хороший гид Юрий. Поддерживал и словом и делом. Отличный вариант что бы перезагрузить голову, преодолеть свои страхи. Для тех кто не любит заезженные туристами "красоты", а любит единение с природой с ноткой экстрима -очень советую. P.S. нужна трекинговая обувь. В кедах и сандалях будет трудно.

