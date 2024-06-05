О Ольга Мотопрогулка в горы! Роза Плато читать дальше за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!! Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить

А Анастасия На кабриолете - в Олимпийский парк Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍

А Алексей На кабриолете - в Олимпийский парк Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.

С Светлана Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане читать дальше смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии

Р Руслан Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.

М Мария Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане читать дальше капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥 Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁 Спасибо вам за организацию ❤️ спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с

И Илья Мотопрогулка в горы! Роза Плато С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.

О Ольга Мотопрогулка в горы! Роза Плато читать дальше Имея опыт вождения Honda 600 RR, очень было интересно почувствовать совсем другой класс. Илья, я очень благодарна за доставленное удовольствие, радость и свободу движения, очень приятно иметь возможность быстро лететь и смотреть окружающие красоты, наслаждаясь каждым моментом. Огромное спасибо. ❤️ Замечательная поездка на комфортабельном и надёжном аппарате. Водитель-гид опытный, вежливый и весёлый. Даже музыка в дороге как с моего плейлиста.

А Анастасия Еремеева «Для влюбленных в горы»: в Красную Поляну, Роза Хутор, Газпром Лауру Ездили на экскурсию 28 сентября. Всё супер. Экскурсоводу Ирине отдельное спасибо. Погуляли в красивых местах, а самое главное поднялись на высоту 2320 м. Экскурсия понравится всем