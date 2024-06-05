Романтические экскурсии по Адлеру

Найдено 7 экскурсий в категории «Романтические» в Адлере, цены от 2 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Групповая
4 часа
7 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Баня на Ачигварском озере
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Баня на Ачигварском озере
Отправиться в райское место и попариться в настоящей русской бане на дровах
Начало: В удобном для вас месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Путешествие по экзотической Абхазии из Адлера
Понежиться в горячих источниках, оценить живописные водопады и продегустировать вино и мёд
Начало: Сочи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже
  • С
    Светлана
    5 декабря 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии
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    смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям

  • Р
    Руслан
    29 ноября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
  • М
    Мария
    17 октября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
    спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с
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    капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥 Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁 Спасибо вам за организацию ❤️

  • И
    Илья
    23 сентября 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
  • О
    Ольга
    30 августа 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Замечательная поездка на комфортабельном и надёжном аппарате. Водитель-гид опытный, вежливый и весёлый. Даже музыка в дороге как с моего плейлиста.
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    Имея опыт вождения Honda 600 RR, очень было интересно почувствовать совсем другой класс. Илья, я очень благодарна за доставленное удовольствие, радость и свободу движения, очень приятно иметь возможность быстро лететь и смотреть окружающие красоты, наслаждаясь каждым моментом. Огромное спасибо. ❤️

  • А
    Анастасия Еремеева
    29 сентября 2022
    «Для влюбленных в горы»: в Красную Поляну, Роза Хутор, Газпром Лауру
    Ездили на экскурсию 28 сентября. Всё супер. Экскурсоводу Ирине отдельное спасибо. Погуляли в красивых местах, а самое главное поднялись на высоту 2320 м. Экскурсия понравится всем
  • А
    Антон Лебедев
    12 июля 2022
    «Для влюбленных в горы»: в Красную Поляну, Роза Хутор, Газпром Лауру
    Отличная экскурсия, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  2. Открытка из Сочи
  3. Мотопрогулка в горы! Роза Плато
  4. Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
  5. Баня на Ачигварском озере
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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