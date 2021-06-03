Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей 📖 раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь 👣 по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор ⛰️, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны. Посетите Птичий и Молочный водопады. Кроме того, я отвезу вас на пляж 🏖️ Надежды Алилуевой. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 🌳 350 руб. /человека; обед по желанию — 500-600 руб. /человека.