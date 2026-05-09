Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого. Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона. Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
5
108 отзывов
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица

Описание экскурсии

Гагра: наследие принца

Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае

Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа

Увидите горное озеро Рица с центральной смотровой площадки. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 1000 ₽/взрослый и 500 ₽/детский; обед по желанию — 700-800 ₽ с чел.
  • Маршрут можно корректировать по вашему желанию
  • По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать минивэн — +1000 ₽ или автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 4000 ₽ к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 ₽).

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На кпп Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5363 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
3
3
2
1
Л
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно всё рассказал, повозил по красивым местам Абхазии.
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно
Большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию. Первый раз с семьёй приехали в Абхазию. Сергей очень интересно
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О
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у нее осталось мягко говоря не очень. Однако, в этой поездке все сложилось прекрасно!
У нас
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была индивидуальная экскурсия на комфортном автомобиле.
Нас не ограничивали во времени на разных локациях, очень интересно было послушать исторические факты, и в целом поездка прошла с максимальным комфортом. Подруга, которая ранее была в Абхазии, после этого небольшого путешествия полностью поменяла свое мнение, осталась максимально довольна и взглянула на Абхазию с другой стороны. И мы, приехавшие сюда впервые, погрузились в местную атмосферу, насладились вкусной едой, бирюзовыми горными реками и заснеженными вершинами. Нашим гидом был Гамлет, благодарны ему за эту отличную поездку! Обязательно будем советовать знакомым и сами еще точно вернемся!

Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
Ездили с подругами втроем, одна из нас когда-то давно уже была в Абхазии, но впечатление у
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Н
Благодарю Сергея за прекрасную организацию экскурсии с учётом дополнительных индивидуальных настроек и пожеланий! Гид, транспорт, маршрут, рекомендованное место для обеда, стиль изложения информации, эмпатия и доброжелательность на каждом этапе от
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первых вопросов тут до завершения экскурсии - абсолютно прекрасно было всё, даже дождливая погода никак не помешала нам получить исключительное удовольствие)) Сергей, весь наш состав участников в количестве 6 человек в возрасте от 21 года до 73 лет присоединяется к моей благодарности за этот приятный туристический опыт, искренне рекомендуем интересующимся Ваши услуги и желаем Вам успехов, процветания и щедрых туристов!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо 🙏. Очень приятно! С вами было очень интересно путешествовать! Будем стараться для наших гостей!!!
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В
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Приедем еще!
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
Очень поправилась экскурсия, комфортный автомобиль, знающий гид.
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Э
Очень довольны поездкой. Внимательный и вежливый гид. В поездке узнали очень много нового. Поездка прошла замечательно. Остались ощущения, что ездили с другом, а не незнакомым человеком! Выражаем огромную благодарность за полученные эмоции!
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Екатерина
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Чудесный человек, интеллигентный, предусмотрительный, эрудированный! Даже моя младшая дочь 4,5 лет, которая
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очень настороженно относится к чужим людям,с удовольствием шла на контакт с Баталом. Наш гид увлекательно и при этом ненавязчиво рассказал нам историю Абхазии, показал самые красивые места, пофотографировал нас, по нашей просьбе без проблем завёз в магазин и аптеку, помог разобраться со связью. Также Батал предложил нам пообедать в прекрасном месте, поручившись за качество блюд и сервис в заведении. Реальность превзошла все ожидания, когда мы приехалм в ресторан Абхазский двор! Ресторан стоит прямо на реке Бзыбь, в очень живописном месте. Есть стеклянный мост, открытая терраса, столики в закрытом помещении. Безупречная чистота в санузлах, вышколенные официанты, хороший выбор блюд местной и европейской кухни. Ценник адекватен, блюда вкусные! И в завершение нашей чудесной поездки довёз нас до Адлера (он ехал в Адлер и любезно предложил заодно и нам с ним доехать, за что отдельная огромная благодарность!!!). Мы лично убедились,что такое истинное абхазское гостеприимство!!! Обязательно вернёмся снова и будем просить предоставить нам гида Батала!

Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)+2
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
Нашим гидом-водителем был Батал. И это была лучшая экскурсия в нашей жизни! (а мы весьма избалованы в этом плане)
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