Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Курортная Гагра и озеро Рица

Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка

5
6 отзывов
Сергей
Сергей – представитель из Адлера
Вы познакомитесь с первой «климатической станцией» на Кавказе, где сохранились древние христианские святыни, отголоски царской России и дух советского прошлого.

Оцените райские виды Голубого озера с павлинами и грандиозного Юпшарского каньона.

Рассмотрите с лучших ракурсов Рицу и посетите дивные абхазские водопады.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

7 500 ₽ за экскурсию

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Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица

Что вас ожидает

Гагра: наследие принца
Поездка начнется с посещения крепости Абаата. Вы познакомитесь с историей 📖 раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия. В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира. Поговорим и о самом правнуке Павла I, основавшем первую «климатическую станцию» на Кавказе. Вы также услышите нетривиальную историю ресторана Гагрипш. Узнаете, как появилась знаменитая Колоннада. И прогуляетесь 👣 по атмосферной набережной.

Приключения в «рицинском» крае
Дорога до знаменитого озера подарит живописные пейзажи гор ⛰️, отвесных скал, глубоких каньонов, холодных рек и кристальных озер. Вы оцените красоту Голубого озера, на берегу которого живут сказочные павлины. Поразитесь величественным сводам Каменного мешка, или Юпшарского каньона. Проедете по краю обрыва «Прощай, родина» и взглянете с высоты птичьего полёта на проделанный путь.

Жемчужина Кавказа
Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны. Посетите Птичий и Молочный водопады. Кроме того, я отвезу вас на пляж 🏖️ Надежды Алилуевой. А на обратном пути можно остановиться на обед и дегустации абхазских деликатесов, вина и мёда.

Организационные детали

Дополнительные расходы: въезд в Рицинский национальный парк 🌳 350 руб. /человека; обед по желанию — 500-600 руб. /человека.

🚩 Начало и место завершения: на кпп Псоу
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Курортная Гагра и озеро Рица
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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6 реальных отзывов от туристов

А
3 июн 2021
Очень здорово съездили с Сергеем на индивидуальную экскурсию. Кучу нового узнали, все увидели. У Сергея отличное чувство юмора. Ничего нам не навязывали - никакие покупки и т. д. Очень аккуратное вождение и хорошая машина. Никакой агрессии. Супер, рекомендую.
Р
29 мая 2021
Всё прошло очень достойно, учитывая, что наша семья была в полном составе (супруга и 4 детей от 2-х до 12 лет). Сергей встретил на абхазской стороне, авто минивэн японского производства (чистый с кондиционером) в очень хорошем состоянии. Интересно рассказал про историю Абхазии, о достопримечательностях, маршрут был через гагрское побережье к озеру Рица. Места шикарные, зелень, скалы, горный серпантин, водопады. По дороге (примерно на полпути) в сторону озера остановились у ресторана, сделали заказ (на обратном пути не теряя времени пообедали - запечённая местная форель, зелень, хачапури, компот из фейхоа, дети как обычно покушали картофель фри))). Как гида и водителя Сергея можно смело рекомендовать. Всё по домашнему, по кавказски тепло и радушно!!!
S
14 мая 2021
Были на экскурсии с чудесным Львом Константиновичем. Прекрасный рассказчик, знающий гид. Он создал для нас прекрасную атмосферу, предусмотрел все мельчайшие детали, для того, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно. Сама природа Абхазии произвела огромное впечатление! В целом, мы остались этой экскурсией очень довольны. Рекомендую!
Д
8 мая 2021
Нас сопровождал Лев Константинович, классный мужчина, интересный рассказчик. Поделился всем, что знает о истории, легендах, растительном и животном мире. Комфортно провёз по основным местам.
Алексей
8 мая 2021
Сергей, внимательный и располагающий человек. Интересно и увлекательно рассказывал об истории своей страны. Чутко реагировал на наши просьбы. Поездка была комфортной и познавательной. Смело могу рекомендовать Сергея другим путешественникам!
Н
18 апр 2021
Ездили 15.04.21 на озеро Рица с замечательным экскурсоводом Адгуром. Адгур- пунктуальный, чуткий, доброжелательный человек! Учитывал все наши пожелания, показывал лучшие места для фотографий, не торопил во время прогулок. Получили массу исключительно положительных впечатлений от поездки. Смело можем рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода! Спасибо!

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