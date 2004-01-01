Astamur проводит ещё 2 экскурсии

Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы В Старой Гагре вы посетите чудесный парк 🌳 Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю 📖 средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости VIII-X веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море 🌊 и Пицундский мыс.
Водопады, озера, каньоны и не только Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу 🌲. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слезы», «Женские слезы» и «Птичий клюв». А еще заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Рицинский национальный парк — 350 рублей взрослые, 100 рублей дети; дача Сталина — 150 рублей с человека, детям бесплатно
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!