Astamur проводит ещё 2 экскурсии

Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой. Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы

В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.

Водопады, озёра, каньоны и не только

Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады Мужские Слёзы, Женские Слёзы и Птичий клюв. А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали

Обязательная доплата: Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно

Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно По желанию — дача Сталина — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка

Экскурсия проводится для путешественников старше 4 лет

Возможен трансфер от вашего отеля в Сочи и на Красной Поляне (оговаривается отдельно)

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека

По желанию возможно посетить город Пицунда — 2000 ₽ за группу

А также дачу Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + стоимость входных билетов на дачу

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы