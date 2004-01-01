Astamur проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы

В Старой Гагре вы посетите чудесный парк 🌳 Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю 📖 средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости VIII-X веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море 🌊 и Пицундский мыс.

Водопады, озера, каньоны и не только

Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу 🌲. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слезы», «Женские слезы» и «Птичий клюв». А еще заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали