Astamur проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Озеро Рица и окрестности

Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на автопешеходной экскурсии
Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой.

Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
5
57 отзывов
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности

Описание экскурсии

Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы

В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.

Водопады, озёра, каньоны и не только

Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады Мужские Слёзы, Женские Слёзы и Птичий клюв. А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали

  • Обязательная доплата: Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно
  • По желанию — дача Сталина — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
  • Экскурсия проводится для путешественников старше 4 лет
  • Возможен трансфер от вашего отеля в Сочи и на Красной Поляне (оговаривается отдельно)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
  • По желанию возможно посетить город Пицунда — 2000 ₽ за группу
  • А также дачу Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + стоимость входных билетов на дачу
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Граница КПП Псоу пешеходный переход
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6181 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
читать дальшеуменьшить

с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
Е
Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии. Очень начитанный и погруженный в историю своей страны. Очень аккуратный водитель, а такое на
читать дальшеуменьшить

экскурсиях редко встретишь. Практически все время нашего путешествия шел дождь, что придало особенную атмосферу местной природе и озеру Рица. Не отменяйте экскурсию из-за дождя - многое потеряете! Также был запрос насчет мандаринового сада (его не было в программе), который был полностью удовлетворен. Спасибо за прекрасное времяпрепровождение!

Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии.
Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии.
Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии.
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности). Наша экскурсия была индивидуальной. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Я в полнейшем восторге
читать дальшеуменьшить

от поездки. Эмоции положительные переполняют!!! Огромную благодарность хочу выразить нашему гиду Астамуру - специалисту высокого класса за его труд, знания, за его приятный голос и грамотную речь. Однозначно Астамур - профессионал своего дела!!!! Очень красочно, подробно и с легким юмором рассказал о каждом, посещаемом нами месте. Программа тура была очень насыщенная, интересная и познавательная!!! Желаю вам огромных успехов в вашем нелегком труде, интересных маршрутов и благодарных экскурсантов!!!! Большое вам человеческое спасибо!!! Мы получили море впечатлений и знаний о прекрасной стране-Абхазии. Абхазия - любовь навсегда☘️❤️

21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности).
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на озеро Рица и в город Гагра оставила исключительно положительные впечатления. Маршрут продуман грамотно: достаточно времени на осмотр ключевых точек, без спешки. Озеро Рица впечатлило своей природной красотой, виды
читать дальшеуменьшить

действительно захватывающие. В Гагре понравилась набережная и общая атмосфера города. Организация на высоком уровне, гид компетентен и внимателен, транспорт комфортабельный. Всё прошло гладко, без накладок. Однозначно рекомендую эту экскурсию как must‑visit в Абхазии.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом, сделать самые потрясающие фотографии, послушать интересного рассказчика (нашим гидом был Астамур), то это отличный
читать дальшеуменьшить

выбор! К тому же, для нас важна была не очень продолжительная экскурсия. Отдельно хочу отметить нашего гида, он очень спокойный, интеллигентный, с аккуратной манерой вождения (для меня было важным критерием). Астамур очень любит свой край, очень много рассказал интересной информации. А какой потрясающий кофе он приготовил для нас! Какие замечательные фотографии помог сделать с правильного ракурса! Экскурсия - наслаждение, по другому и не назовешь!
Очень рекомендую!

Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Озеро Рица и окрестности»

Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
На машине
10 часов
66 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
На машине
Сплавы и рафтинг
На кабриолете
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
17 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
от 11 900 ₽ за экскурсию