Astamur проводит ещё 2 экскурсии

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Озеро Рица и окрестности

Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии

Astamur
Astamur – представитель из Адлера
Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой.

Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории 📖 и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 80006 800 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности

Что вас ожидает

Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы
В Старой Гагре вы посетите чудесный парк 🌳 Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю 📖 средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости VIII-X веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море 🌊 и Пицундский мыс.

Водопады, озера, каньоны и не только
Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу 🌲. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады «Мужские слезы», «Женские слезы» и «Птичий клюв». А еще заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Рицинский национальный парк — 350 рублей взрослые, 100 рублей дети; дача Сталина — 150 рублей с человека, детям бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности
Озеро Рица и окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Astamur
Astamur
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!
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