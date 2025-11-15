Astamur проводит ещё 2 экскурсии

Мы покажем все самые живописные места Абхазии: курортную Гагру, озеро Рица, Юпшарский каньон, обрыв «Прощай, Родина» и водопады с чистейшей горной водой.
Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Поделимся любопытными фактами о самобытных традициях, богатой истории и завораживающей природе страны и сделаем все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.
Описание экскурсии
Гагра, древние крепости и потрясающие панорамы
В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата. Далее полюбуетесь рощей с гималайскими кедрами и секвойей, рассмотрите подвесной мост и остановитесь у Бзыбской крепости 8−10 веков. А также подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на море и Пицундский мыс.
Водопады, озёра, каньоны и не только
Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу. Кроме того, раскроете секрет необычного цвета воды в Голубом озере и увидите водопады Мужские Слёзы, Женские Слёзы и Птичий клюв. А ещё заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта.
Организационные детали
- Обязательная доплата: Въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно
- По желанию — дача Сталина — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка
- Экскурсия проводится для путешественников старше 4 лет
- Возможен трансфер от вашего отеля в Сочи и на Красной Поляне (оговаривается отдельно)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — стоимость 1000 ₽ с человека
- По желанию возможно посетить город Пицунда — 2000 ₽ за группу
- А также дачу Сталина «Холодная речка» — 1000 ₽ за группу + стоимость входных билетов на дачу
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Граница КПП Псоу пешеходный переход
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6181 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Гид Юрий - прекрасный попутчик. Все нам рассказал, показал, отвечал на самые разнообразные вопросы об Абхазии. Очень начитанный и погруженный в историю своей страны. Очень аккуратный водитель, а такое на
Вам был полезен этот отзыв?
21 октября 2025 года путешествовали из Адлера в Абхазию (выбрали для себя озеро Рица и окрестности). Наша экскурсия была индивидуальной. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Я в полнейшем восторге
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на озеро Рица и в город Гагра оставила исключительно положительные впечатления. Маршрут продуман грамотно: достаточно времени на осмотр ключевых точек, без спешки. Озеро Рица впечатлило своей природной красотой, виды
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия прошла просто замечательно, у нас остались только самые теплые и приятные впечатления. Отдельная благодарность Астамуру, замечательный гид!
Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
Показал прекрасные места, все подробно рассказал. Хотите отлично провести время во время экскурсии, обязательно обращайтесь!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо Астамуру и Юрию за прекрасные впечатления от экскурсии по Рице и окрестностям.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Замечательная экскурсия и потрясающе живописная. Если вы любите природу, хотите насладиться пением птиц, подышать горным воздухом, сделать самые потрясающие фотографии, послушать интересного рассказчика (нашим гидом был Астамур), то это отличный
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Озеро Рица и окрестности»
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
17 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
от 11 900 ₽ за экскурсию