Мы отправимся с вами на самую высокую и красивую смотровую площадку г. Сочи- гору Ахун, которая находится в Кавказском заповеднике. Увидим скалу где по приказу бога Зевса приковали титана Прометея, за то что он похитил огонь и дал его людям. Побываем на башне Ахун, построенной в стиле средневековой сторожевой башни на высоте 663 метра над уровнем моря. В 1936 г архитектором Воробьевым. Покатаемся на самом высоком колесе обозрения и окажемся на высоте 701 метр над уровнем моря. Насладимся видами черного моря, кавказского заповедника и г. Сочи. Дети могут посетить летнюю резиденцию деда Мороза, увидеть его оленей покормить и погладить их!

Далее мы посетим дачу И. В. Сталина. Бывшие имения Зензилова. И. В. Сталин выбрал это место потому что здесь сходиться три потока воздуха- горный, морской и хвойный образуя целебный коктейль.

Недалеко находится Мацеста а у Сталина была больная рука и он лечился Мацестой. Дачу строил инженер Мержанов. На территории дачи находиться бильярдная, кинотеатр, бассейн с морской водой. Увидим восковую фигуру Сталина, пуленепробиваемый диван, серебряный письменный прибор подаренный Мао Цзедуном, комнаты детей Сталина. И насладимся запахом хвойного леса!