Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи

Приглашаю вас на прогулку по разнообразному и яркому городу Сочи! За пять часов мы осмотрим главные архитектурные...

Приглашаю вас на прогулку по разнообразному и яркому городу Сочи! За пять часов мы осмотрим главные архитектурные и природные достопримечательности, поднимемся на смотровую площадку горы Большой Ахун и побываем на даче Сталина.
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Гора Большой Ахун на высоте 663 м над уровнем моря
  • Башня Ахун
  • Вид на большой Сочи
  • Летняя резиденция Деда Мороза
  • Горы Кавказа
  • Дегустация вина и меда
  • Дача Сталина
Мы отправимся с вами на самую высокую и красивую смотровую площадку г. Сочи- гору Ахун, которая находится в Кавказском заповеднике. Увидим скалу где по приказу бога Зевса приковали титана Прометея, за то что он похитил огонь и дал его людям. Побываем на башне Ахун, построенной в стиле средневековой сторожевой башни на высоте 663 метра над уровнем моря. В 1936 г архитектором Воробьевым. Покатаемся на самом высоком колесе обозрения и окажемся на высоте 701 метр над уровнем моря. Насладимся видами черного моря, кавказского заповедника и г. Сочи. Дети могут посетить летнюю резиденцию деда Мороза, увидеть его оленей покормить и погладить их!
Далее мы посетим дачу И. В. Сталина. Бывшие имения Зензилова. И. В. Сталин выбрал это место потому что здесь сходиться три потока воздуха- горный, морской и хвойный образуя целебный коктейль.
Недалеко находится Мацеста а у Сталина была больная рука и он лечился Мацестой. Дачу строил инженер Мержанов. На территории дачи находиться бильярдная, кинотеатр, бассейн с морской водой. Увидим восковую фигуру Сталина, пуленепробиваемый диван, серебряный письменный прибор подаренный Мао Цзедуном, комнаты детей Сталина. И насладимся запахом хвойного леса!
🚩 Начало: Центральный район г. Сочи
🏁 Место завершения: Ближайшая автобусная остановка к месту проживания
 Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустация вина и меда
 Что не входит
  • Башня Ахун: 200 руб. /чел.
  • Дача Сталина: взрослые — 350 руб. /чел. дети 7-13 лет — 200 руб. /чел. дети до 7 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, дети многодетных семей до 14 лет, ветераны ВОВ — бесплатно
  • Колесо обозрения (по желанию): взрослые — 300 руб. /чел. дети до 14 лет — 200 руб. /чел.
  • Летняя резиденция Деда Мороза (по желанию): взрослые — 450 руб. /чел. дети 5-10 лет — 350 руб. /чел. дети до 5 лет бесплатно. Угощение для оленей — 150 руб.
Важная информация
Номер автобуса и номер водителя сообщим сразу после бронирования.
Время проведения: Вторник, суббота в 13:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Стрелкова Н.
Стрелкова Н.
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Стрелкова Н. проводит ещё 2 экскурсии

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