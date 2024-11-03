6 часов
Водная прогулка
Лучший выборСочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
Приглашаем на увлекательную автобусную экскурсию из Адлера в Сочи! Вас ждёт исторический центр города, Морской порт, парк «Ривьера» и дача Сталина
Начало: В Адлере
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 600 ₽ взрослые, 250 ₽ дети, теплоход (по желанию) — 900 ₽ за взрослого, 450 ₽ за ребёнка, парк альпак (по желанию) — 1200 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка 4-13 лет»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 ноя в 12:00
700₽ за человека
6 часов
Групповая
По Сочи с гидом: парк Ривьера+Дача Сталина+морпорт
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • парк Ривьера По желанию, отправимся в морское путешествие на двухпалубном теплоходе и полюбуемся на город с моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
10 ноя в 12:30
от 1 000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
«Вы узнаете, как декабристы участвовали в освоении черноморского побережья Кавказа»
11 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNo3 ноября 2024Экскурсовод Екатерина - интересный рассказчик, знает свое дело. Прекрасный водитель Владимир. Увидели одну из дач Сталина, внутрь не заходили. Следующей остановкой была дегустация(перед
- ttvorsheskaya671@gmail.com30 октября 2024Великолепный экскурсовод. За один день узнали и увидели всё что хотели, не минуты в пустую. Совсем не устали, получили максимум эмоций и огромное желание вернуться снова и познавать новое с вами. Большое спасибо, за день ♥️
- ИИрина25 октября 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод Алла, водитель Василий 👍нам только не хватило времени на даче Сталина, получилось «галопом по Европе», хотелось еще погулять там самим, но времени уже не было. А остальном все отлично 👍
- ФФролова11 октября 2024Хорошая обзорная экскурсия. Всё прошло замечательно!!!
- ТТатьяна9 октября 2024Очень понравилась экскурсия по даче Сталина. Ещё бы народу поменьше, но это надо приезжать не в сезон. Очень понравилась прогулка на
- ННадежда15 сентября 2021Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по СочиПознавательно
- vv_kuzmin10 августа 2021Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по СочиНеплохая экскурсия, с достойными видами из колеса обозрения, интересной экскурсией по "Даче Сталина" и потрясающей дегустацией вина. Очень комфортный транспорт.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «СССР»
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