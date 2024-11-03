Советский союз

Найдено 3 экскурсии в категории «СССР» в Адлере, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
На автобусе
На теплоходе
11 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
Приглашаем на увлекательную автобусную экскурсию из Адлера в Сочи! Вас ждёт исторический центр города, Морской порт, парк «Ривьера» и дача Сталина
Начало: В Адлере
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: дача Сталина — 600 ₽ взрослые, 250 ₽ дети, теплоход (по желанию) — 900 ₽ за взрослого, 450 ₽ за ребёнка, парк альпак (по желанию) — 1200 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка 4-13 лет»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 ноя в 12:00
700 за человека
По Сочи с гидом: парк Ривьера+Дача Сталина+морпорт
На автобусе
43 отзыва
6 часов
Групповая
По Сочи с гидом: парк Ривьера+Дача Сталина+морпорт
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • парк Ривьера По желанию, отправимся в морское путешествие на двухпалубном теплоходе и полюбуемся на город с моря»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
10 ноя в 12:30
от 1 000 за человека
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
«Вы узнаете, как декабристы участвовали в освоении черноморского побережья Кавказа»
11 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    No
    3 ноября 2024
    Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Экскурсовод Екатерина - интересный рассказчик, знает свое дело. Прекрасный водитель Владимир. Увидели одну из дач Сталина, внутрь не заходили. Следующей остановкой была дегустация(перед
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    которой можно заказать обед, а после - забрать его с собой в контейнере). Предложены вина (3 вида), сыр, мед и чача, можно на месте это все приобрести. На посещение парка Ривьера было отведено всего 30 минут, хотелось бы подольше погулять. И теплоход, который собирает не менее 100 человек. Аудиогид. Красивые виды. Морская прогулка длится час.

  • t
    tvorsheskaya671@gmail.com
    30 октября 2024
    Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Великолепный экскурсовод. За один день узнали и увидели всё что хотели, не минуты в пустую. Совсем не устали, получили максимум эмоций и огромное желание вернуться снова и познавать новое с вами. Большое спасибо, за день ♥️
  • И
    Ирина
    25 октября 2024
    Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
    Отличная экскурсия! Экскурсовод Алла, водитель Василий 👍нам только не хватило времени на даче Сталина, получилось «галопом по Европе», хотелось еще погулять там самим, но времени уже не было. А остальном все отлично 👍
  • Ф
    Фролова
    11 октября 2024
    По Сочи с гидом: парк Ривьера+Дача Сталина+морпорт
    Хорошая обзорная экскурсия. Всё прошло замечательно!!!
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2024
    По Сочи с гидом: парк Ривьера+Дача Сталина+морпорт
    Очень понравилась экскурсия по даче Сталина. Ещё бы народу поменьше, но это надо приезжать не в сезон. Очень понравилась прогулка на
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    катере. Луна, лунная дорожка, звуки скрипки (живая музыка). Романтика. Остальное можно исключить. Заезд на 30 минут в парк Ривьера вообще не понятен. Наверное просто чтобы потом захотелось приехать отдельно))). Обед не соответствует цена- качество. Экскурсовод Ольга весь день выслушивала недовольство туристов. Но и рассказывала не сильно интересно. Есть с чем сравнивать.

  • Н
    Надежда
    15 сентября 2021
    Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
    Познавательно
  • v
    v_kuzmin
    10 августа 2021
    Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
    Неплохая экскурсия, с достойными видами из колеса обозрения, интересной экскурсией по "Даче Сталина" и потрясающей дегустацией вина. Очень комфортный транспорт.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «СССР»

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  3. Адлер от декабристов до удалёнщиков
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  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в ноябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "СССР" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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