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которой можно заказать обед, а после - забрать его с собой в контейнере). Предложены вина (3 вида), сыр, мед и чача, можно на месте это все приобрести. На посещение парка Ривьера было отведено всего 30 минут, хотелось бы подольше погулять. И теплоход, который собирает не менее 100 человек. Аудиогид. Красивые виды. Морская прогулка длится час.