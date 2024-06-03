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что завтрак для всех организовали, бесплатно. Ни в одной экскурсии такого не встречала. Все организовано, забирают с гостиницы и отвозят, вообще можно расслабиться и не о чем не переживать. Большое спасибо компании за экскурсию. В общем рекомендую, не пожалеете.