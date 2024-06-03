Экскурсии с посещением дачи Сталина из Адлера

Найдено 12 экскурсий в категории «Дача Сталина» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«А еще заглянете на дачу Сталина и рассмотрите аутентичные предметы советского быта»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
81 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
«В завершение посетите дачу Сталина и рассмотрите аутентичные советские интерьеры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«А полюбоваться сказочным водоемом вы сможете со стороны дачи Сталина и с отличной обзорной точки по пути к урочищу Ауадхара»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): колесо обозрения — 300 руб, резиденция Деда Мороза — 450 руб, музей микроминиатюр — 300 руб, дача Сталина — 450 руб»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и погрузитесь в быт советского вождя»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Новый Афон с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
«Дача Сталина — вы рассмотрите аутентичные предметы советского интерьера и узнаете, когда и при каких обстоятельствах Сталин приезжал в Новый Афон»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
«А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
38 отзывов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • гора Большой Ахун, • Южную резиденцию Деда Мороза, • колесо обозрения на высоте около 700 м, • музей микроминиатюр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000 за человека
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Дача Сталина в санатории «Зелёная роща»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Путешествие на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
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    вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром.

  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё
  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Экскурсия превзошла наше ожидание! Станислав забрал нас из отеля. Границу прошли быстро (старайтесь выезжать как можно раньше на маршрут) Программа полностью соответствует
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    описанию, по желанию можно добавить понравившиеся локации (без дополнительных вложений). Времени было предостаточно для комфортного посещения достопримечательностей. Станислав проявлял внимание в дороге, учитывал наши потребности. Получили много полезной информации, было очень интересно и увлекательно. Отдельное спасибо за гостеприимство! После данной экскурсии мы влюбились в Абхазию. Однозначно рекомендуем)))

    Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!Экскурсия превзошла наше ожидание!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях. Еще удивило и порадовала
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    что завтрак для всех организовали, бесплатно. Ни в одной экскурсии такого не встречала. Все организовано, забирают с гостиницы и отвозят, вообще можно расслабиться и не о чем не переживать. Большое спасибо компании за экскурсию. В общем рекомендую, не пожалеете.

    Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях
  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню поёт. Приятно видеть, как
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    сильно человек любит свою Родину, как трепетно к ней относится! Путешествие, как знакомство с прекрасной Абхазией, подходит замечательно! Посмотрели, восхитились, сделали множество фото. К сожалению, снимки ничтожно мало передают красотищу. Это можно прочувствовать только вживую. И как дух захватывает от высоты, и как голова немного кружится от одуряющего запаха цветущих растений, и как тревожно становится от звука бьющей с высоты водопада воды. В общем, надо ехать)))

    Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песнюЕздили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню
  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
    Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на гореХорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Спасибо большое за грамотную организацию! Хороший маршрут и замечательный экскурсовод Мартина!!! Все очень понравилось)))

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дача Сталина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Озеро Рица и окрестности
  3. Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
  4. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
  5. Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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