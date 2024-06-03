1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
«А ещё рядом много развлечений: южная резиденция Деда Мороза и музей микроминиатюр, где можно увидеть 22 экспоната размером с ушко иголки и меньше»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Если пожелаете, прокатитесь на колесе обозрения, заглянете в музей микроминиатюр и в резиденцию Деда Мороза, где живут олени»
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Новый Афон с профессиональным гидом
Познакомиться с «визитными карточками» старинного города и раскрыть его историю
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Сочи — это не только солнце, море и вековые леса, но также настоящий музей советской эпохи»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
«Дача Сталина, • живописную дорогу вдоль моря по главному Курортному проспекту, • Зимний театр, • морской порт Сочи, • гора Большой Ахун, • Южную резиденцию Деда Мороза, • колесо обозрения на высоте около 700 м, • музей микроминиатюр»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«По желанию вы прокатитесь на колесе обозрения, посетите хаски-центр, оленью ферму, летнюю резиденцию Деда Мороза или музей микроминиатюр»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Я покажу расположенные на нем здания Зимнего театра, Художественного музея и знаменитой гостиницы Жемчужина и расскажу, какие фильмы снимались в Сочи и когда он официально стал курортом»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ВВалентина2 июня 2024Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
- ЮЮрий31 мая 2024Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
- ММария28 мая 2024Экскурсия превзошла наше ожидание! Станислав забрал нас из отеля. Границу прошли быстро (старайтесь выезжать как можно раньше на маршрут) Программа полностью соответствует
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
- ЮЮлия26 мая 2024Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях. Еще удивило и порадовала
- ЛЛюбовь25 мая 2024Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню поёт. Приятно видеть, как
- ЛЛюбовь23 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!
- ЮЮлия22 мая 2024Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.
- ИИрина19 мая 2024Спасибо большое за грамотную организацию! Хороший маршрут и замечательный экскурсовод Мартина!!! Все очень понравилось)))
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Музеи»
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