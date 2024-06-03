Ю Юлия Озеро Рица и окрестности читать дальше вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром. Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все

В Валентина Озеро Рица и окрестности Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.

Ю Юрий Душевное путешествие по Абхазии из Адлера Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий

М Мария Душевное путешествие по Абхазии из Адлера читать дальше описанию, по желанию можно добавить понравившиеся локации (без дополнительных вложений). Времени было предостаточно для комфортного посещения достопримечательностей. Станислав проявлял внимание в дороге, учитывал наши потребности. Получили много полезной информации, было очень интересно и увлекательно. Отдельное спасибо за гостеприимство! После данной экскурсии мы влюбились в Абхазию. Однозначно рекомендуем))) Экскурсия превзошла наше ожидание! Станислав забрал нас из отеля. Границу прошли быстро (старайтесь выезжать как можно раньше на маршрут) Программа полностью соответствует

А Анна Необыкновенная Абхазия: из Адлера Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.

Ю Юлия От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера) читать дальше что завтрак для всех организовали, бесплатно. Ни в одной экскурсии такого не встречала. Все организовано, забирают с гостиницы и отвозят, вообще можно расслабиться и не о чем не переживать. Большое спасибо компании за экскурсию. В общем рекомендую, не пожалеете. Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях. Еще удивило и порадовала

Л Любовь Душевное путешествие по Абхазии из Адлера читать дальше сильно человек любит свою Родину, как трепетно к ней относится! Путешествие, как знакомство с прекрасной Абхазией, подходит замечательно! Посмотрели, восхитились, сделали множество фото. К сожалению, снимки ничтожно мало передают красотищу. Это можно прочувствовать только вживую. И как дух захватывает от высоты, и как голова немного кружится от одуряющего запаха цветущих растений, и как тревожно становится от звука бьющей с высоты водопада воды. В общем, надо ехать))) Ездили в путешествие с Юрием. Отличный экскурсовод и собеседник, и просто замечательный человек! Говорит, как песню поёт. Приятно видеть, как

Л Любовь Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера Экскурсия отличная! Экскурсовод Лариса, водитель Размик, - профессионалы своего дела. Впечатлений море, размером с Чёрное😊 Спасибо огромное всем, организаторам и исполнителям!

Ю Юлия Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера Хорошая экскурсия, гид Виолетта хорошо подаёт материал, было интересно слушать. Есть пара нюансов, башня на горе Ахун закрыта с 2019 года, подняться на неё не получится, но можно прокатиться на колесе обозрения. Морской порт на реконструкции.