Погрузитесь в волшебство Абхазии, где каждый камень шепчет древние легенды, а природа завораживает своей красотой.
Мы начнем приключение у крепости Абаата и отправимся к озеру Рица, меняющему цвет от бирюзового до изумрудного. Ощутите магию этого места и откройте для себя тайны, которые навсегда останутся в вашем сердце!
Описание экскурсии
Легенды и чудеса Абхазии: путь к озеру Рица Откройте для себя Абхазию, как ее видят лишь избранные — не через окно автобуса, а через призму древних легенд и шепота вековых лесов. Эта экскурсия — живая сказка, где каждый камень рассказывает свою историю. Мы начнем у древних стен крепости Абаата, услышим шепот истории и насладимся красотой Гагры, прогуливаясь по Приморскому парку и любуясь видом на море и горы. Дорога ведет не только к озеру Рица, но и в самое сердце Абхазии, где каждый поворот — как страница старой книги. Мы остановимся в лесу, который помнит эпохи, и увидим, как встречаются реки Юпсара и Гега. Озеро Рица, синее, как небо, меняет цвет от бирюзового до изумрудного, и здесь, у дачи Сталина, время останавливается, а мысли становятся ясными, как горная вода. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых:
общегражданский или заграничный паспорт
Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Время указано ориентировочно и может корректироваться в зависимости от погодных условий. Возьмите с собой наличные — в Абхазии могут быть проблемы с картами, не везде есть терминалы. Позаботьтесь об удобной обуви: маршрут включает прогулки по лесу, горным тропам и каменистым участкам. Одевайтесь по погоде. В горах может быть прохладно даже летом, возьмите ветровку или кофту. Возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Смотровая площадка перед Гагрой
- Крепость Абаата
- Замок принца Ольденбургского
- Приморский парк в Гагре
- Ресторан «Гагрипш» - историческое место, где бывали цари и поэты
- Колоннада в Гагре
- Зимний театр
- Водопад «Девичьи слезы»
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Устье реки Гега
- Слияние Юпсары и Геги
- Исток и устье Юпсары
- Берендеево царство
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Водопад «Мужские слезы»
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Дача Сталина
- Водопад «Молочный»
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица:/n 700 руб. - взрослые, /n 200 руб. - дети от 7 до 12 лет/n бесплатно - дети до 7 лет
- Входные билеты на дачу Сталина
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кусова
12 авг 2025
Отличный экскурсовод, комфортная поездка. А природа Абхазии потрясающая!
И
Ирина
9 июн 2025
Сергей организовал замечательную экскурсию! Всё прошло на достойном уровне! Ранний выезд того стоит: посмотрели всё, когда людей практически не было. Однозначно рекомендуем пользоваться его услугами!
М
Мария
23 мая 2025
Я в Абхазии впервые, и благодаря Сергею влюбилась в эту страну! Он не просто водитель, а проводник в мир легенд. Знает, где самый вкусный сыр, как правильно загадывать желание у «Голубого озера», и почему нельзя свистеть в горах. А еще он спас наш отдых — когда я забыла зонт, достал запасной из багажника. Мелочь, а приятно!
Г
Григорий
15 мая 2025
Сергей — топ. Машина — топ. Виды — топ.
Д
Дмитрий
2 мая 2025
Всё понравилось: и маршрут, и подача информации. Особенно впечатлили истории про местные легенды — как будто окунулся в прошлое. Отдельный плюс — комфортный автомобиль и отсутствие толп туристов. Рекомендую!
К
Кирилл
29 апр 2025
Грамотный гид. Знает каждую тропинку.
Е
Елена
21 апр 2025
Сергей, спасибо за незабываемый день! Были с детьми (8 и 12 лет), и он нашел подход к каждому. Дети слушали, раскрыв рот, особенно про рыцарей и древние замки. А какие фото сделал — просто шедевры! Обязательно вернемся.
Е
Евгений
14 апр 2025
5/5. Всё четко, без воды.
а
артем
9 апр 2025
Сергей — мастер своего дела. Видно, что любит Абхазию всей душой. Даже дождь не испортил впечатлений!
О
Ольга
2 апр 2025
Поездка превзошла все ожидания! Сергей не просто гид, а настоящий энтузиаст. Показал нам потайные тропы к водопадам, угостил местным медом и вином. А его рассказы о традициях абхазов — это отдельный спектакль! Чувствовали себя как в гостях у старого друга.
В
Виктория
30 мар 2025
Это была не экскурсия, а настоящее приключение! Мы лазили по развалинам крепости, пробовали чай из самовара в глухой деревне, а на обратном пути Сергей остановился у поляны с дикими грушами — оказалось, вкуснее магазинных! Отдельный респект за безопасное вождение — дороги там непростые.
А
Алла
25 мар 2025
Сравниваю с групповой экскурсией — небо и земля! Тут тебе и истории про царицу Тамару, и секретные обзорные площадки, и даже советы, как торговаться на рынке. Сергей — человек-оркестр: и шутит, и фото делает, и в машине у него комфортно.
С
Светлана
17 мар 2025
Сергей, вы волшебник! Как вы умудрились за один день показать нам и снег у Рицы, и цветущие поляны в долине? Дети до сих пор вспоминают, как кормили лошадей у дороги. А я — как вы помогли мне найти идеальный ракурс для фото. Отдельное спасибо за терпение с нашей «потягушкой»-дочкой!
М
Максим
14 мар 2025
Отлично провели время. Гид — профессионал, машина чистая, маршрут продуман.
И
Игорь
11 мар 2025
Коротко: лучший гид в Абхазии. Знает всё, даже то, чего нет в интернете.
