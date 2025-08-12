Легенды и чудеса Абхазии: путь к озеру Рица Откройте для себя Абхазию, как ее видят лишь избранные — не через окно автобуса, а через призму древних легенд и шепота вековых лесов. Эта экскурсия — живая сказка, где каждый камень рассказывает свою историю. Мы начнем у древних стен крепости Абаата, услышим шепот истории и насладимся красотой Гагры, прогуливаясь по Приморскому парку и любуясь видом на море и горы. Дорога ведет не только к озеру Рица, но и в самое сердце Абхазии, где каждый поворот — как страница старой книги. Мы остановимся в лесу, который помнит эпохи, и увидим, как встречаются реки Юпсара и Гега. Озеро Рица, синее, как небо, меняет цвет от бирюзового до изумрудного, и здесь, у дачи Сталина, время останавливается, а мысли становятся ясными, как горная вода. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:Для взрослых:

общегражданский или заграничный паспорт

Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Время указано ориентировочно и может корректироваться в зависимости от погодных условий. Возьмите с собой наличные — в Абхазии могут быть проблемы с картами, не везде есть терминалы. Позаботьтесь об удобной обуви: маршрут включает прогулки по лесу, горным тропам и каменистым участкам. Одевайтесь по погоде. В горах может быть прохладно даже летом, возьмите ветровку или кофту. Возьмите с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем.