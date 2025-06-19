Мои заказы

К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, чтобы увидеть живописные водопады и озёра. Впечатления гарантированы
Путешествие в Абхазию на внедорожниках подарит незабываемые впечатления. На маршруте Белые скалы, Гагра, Голубое озеро и озеро Рица. Водопады, такие как Девичьи и Мужские слёзы, оставят вас в восторге. Гид
расскажет о местных легендах и жизни в Абхазии. Экскурсия начинается от КПП Псоу, где вас встретят и обеспечат трансфером. Природные красоты и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу. Не упустите шанс увидеть всё это своими глазами

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на внедорожниках
  • 🌊 Водопады и озёра
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🗺️ Местные легенды
  • 🌿 Природные достопримечательности
К водопадам и озёрам Абхазии - из Адлера (от КПП Псоу)© Владимир
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Белые скалы
  • Гагра
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы

Описание экскурсии

  • Трансфер oт отеля до пограничного контроля.
  • Завтрак (включён в стоимость).
  • Белыe cкалы.
  • Гагра: смoтpовая, колоннада.
  • Bодопады Девичьи и Mужские слёзы.
  • Пасека и винный погреб.
  • Подвесной мост через реку Бзыбь.
  • Голубое озеро.
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок».
  • Чабгарский карниз: смотровая площадка «Прощай, Родина».
  • Река Бзыбь: можно прокатиться на тарзанке.
  • Комплексный обед по желанию.
  • Озеро Рица.
  • Смотровая площадка «Птичий полёт».
  • Водопады: Молочный, Влюблённых, Гегский.

Организационные детали

  • Забираем на границе, от КПП Псоу.
  • Дождь или гром не являются причинами для отмены поездки.
  • Поездка проходит на внедорожнике.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Трансфер до пограничного контроля — от 500 ₽ до 1500 ₽ в зависимости от места вашего проживания.
  • Озеро Рица — 700 ₽ (обязательный экосбор).
  • Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽.
  • Комплексный обед — средний чек от 600 ₽.

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Пенсионный1600 ₽
Детский от 6 до 12 лет1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП Псоу в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александра
19 июн 2025
Очень бы хотелось ответить гида леву. очень понравился нам с мужем веселый много рассказывал. на дегустации вина все очень понравилось. еще была дегустация меда сыра и мяса тоже очень понравилось. Мы очень надеемся что гид Лева увидит наш комментарий. все было замечательно благодаря ему. 😊😊😊
Входит в следующие категории Адлера

