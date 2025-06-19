А Александра

Очень бы хотелось ответить гида леву. очень понравился нам с мужем веселый много рассказывал. на дегустации вина все очень понравилось. еще была дегустация меда сыра и мяса тоже очень понравилось. Мы очень надеемся что гид Лева увидит наш комментарий. все было замечательно благодаря ему. 😊😊😊