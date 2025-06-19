Путешествие в Абхазию на внедорожниках подарит незабываемые впечатления. На маршруте Белые скалы, Гагра, Голубое озеро и озеро Рица. Водопады, такие как Девичьи и Мужские слёзы, оставят вас в восторге. Гид
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Путешествие на внедорожниках
- 🌊 Водопады и озёра
- 🏞️ Живописные виды
- 🗺️ Местные легенды
- 🌿 Природные достопримечательности
Что можно увидеть
- Белые скалы
- Гагра
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
Описание экскурсии
- Трансфер oт отеля до пограничного контроля.
- Завтрак (включён в стоимость).
- Белыe cкалы.
- Гагра: смoтpовая, колоннада.
- Bодопады Девичьи и Mужские слёзы.
- Пасека и винный погреб.
- Подвесной мост через реку Бзыбь.
- Голубое озеро.
- Юпшарский каньон, или «Каменный мешок».
- Чабгарский карниз: смотровая площадка «Прощай, Родина».
- Река Бзыбь: можно прокатиться на тарзанке.
- Комплексный обед по желанию.
- Озеро Рица.
- Смотровая площадка «Птичий полёт».
- Водопады: Молочный, Влюблённых, Гегский.
Организационные детали
- Забираем на границе, от КПП Псоу.
- Дождь или гром не являются причинами для отмены поездки.
- Поездка проходит на внедорожнике.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Трансфер до пограничного контроля — от 500 ₽ до 1500 ₽ в зависимости от места вашего проживания.
- Озеро Рица — 700 ₽ (обязательный экосбор).
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽.
- Комплексный обед — средний чек от 600 ₽.
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Пенсионный
|1600 ₽
|Детский от 6 до 12 лет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП Псоу в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 19 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
19 июн 2025
Очень бы хотелось ответить гида леву. очень понравился нам с мужем веселый много рассказывал. на дегустации вина все очень понравилось. еще была дегустация меда сыра и мяса тоже очень понравилось. Мы очень надеемся что гид Лева увидит наш комментарий. все было замечательно благодаря ему. 😊😊😊
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Золотая коллекция Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: лазурные озёра, живописные ущелья и исторические курорты. Оцените местные деликатесы и сделайте незабываемые фото
Начало: Рядом с вашим местом проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
1700 ₽
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеДжип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
11 ноя в 06:45
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
Завтра в 09:00
11 ноя в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.