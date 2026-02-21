Описание Выбрать день Ответы на вопросы Групповая экскурсия в Новый Афон предлагает путешествие из Адлера в один из самых живописных уголков Абхазии.



Здесь можно посетить Новоафонский монастырь с его величественным Пантелеймоновским собором, исследовать Новоафонскую пещеру с её девятью залами и подземными озёрами. На Иверской горе расположена Анакопийская крепость, откуда открывается потрясающая панорама. Приморский парк с его водопадом и лебедями добавит вашему путешествию романтики и спокойствия 5 причин купить эту экскурсию 🏞️ Живописные виды на море и горы

⛪ Величественные храмы и соборы

🕳️ Загадочные пещеры и подземные озёра

🏰 Древние крепости и легенды

🌿 Природные парки и водопады

Александр Ваш гид в Адлере Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-6 человек 10% Скидка на заказ 4000 выгода 400 ₽ 3600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Новоафонский монастырь

Новоафонская пещера

Анакопийская крепость

Приморский парк

Новоафонский водопад

Описание экскурсии Мы стартуем из Адлера и отправимся в один из самых живописных городов Абхазии, где вас ждут древние храмы, горные крепости, таинственные пещеры и легенды, которым сотни лет. Главные достопримечательности Нового Афона 1. Новоафонский монастырь - Основан в 1875 году русскими монахами с греческого Афона. - Главный храм — Пантелеймоновский собор с золотыми куполами и росписями. - С территории открывается потрясающий вид на море и горы. 2. Новоафонская пещера Что вас ждёт? - Огромная карстовая пещера с 9 залами, подземными озёрами и сталактитами. - Подземное метро— поезд доставит вас вглубь горы. - Самый высокий зал —"Спелеологов"*(97 м). - Вход: ~500–700 ₽ (уточняем на месте, оплачивается отдельно по желанию) 3. Анакопийская крепость (Иверская гора) 📍 Интересные факты: - Построена в V веке как оборонительный форт. - С вершины открывается панорама от Пицунды до Сухума. - Здесь находится "Неиссякаемый колодец"— древний источник, который никогда не пересыхает. 4. Приморский парк и водопад - Создан монахами в XIX веке с системой прудов и каналов. - Здесь живут белые и чёрные лебеди. - Новоафонский водопад— рукотворный, построен для защиты от наводнений. дополнительная информация или индивидуальный маршрут — пишите

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату