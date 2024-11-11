Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух.
Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся.
Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге, отдохнуть в аквапарке или погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.
Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся.
Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге, отдохнуть в аквапарке или погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация местного вина и мёда.
Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром-поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге или отдохнуть в панорамном бассейне.
Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
В стоимость включено
- Трансфер из Адлера или Сириуса и обратно
- Услуги профессионального гида
- Страховка
- Дегустации вина и мёда
- Обзорное посещение всех горных курортов
- Шоу фонтанов
Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге Роза Хутор на выбор
- Роза пик, 2320 м: взрослый — 2550 ₽, детский — 1550 ₽, льготный — 2040 ₽
- Роза пик + 1 круг на родельбане: взрослый — 3400 ₽, детский — 1800 ₽, льгот нет
- Олимпийская деревня, 1100 м: взрослый — 1600 ₽, детский — 1000 ₽, льготный — 1280 ₽
- Олимпийская деревня + парк альпак: взрослый — 2800 ₽, детский — 1900 ₽, льготный — 2480 ₽
Или билет в аквапарк (сеанс — 3 часа): взрослый — 2900 ₽, дети 5-9 лет — 1900 ₽, дети 0-4 лет — 400 ₽
Обратите внимание
- Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог или билет в аквапарк
- Стоимость билета на канатную дорогу может меняться, уточняйте актуальную стоимость при бронировании
- Если у вас есть льготы (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетная семья) возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки
- Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
- По желанию также можно пообедать в горном кафе — от 800 ₽ с человека
ежедневно в 10:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Единый билет
|540 ₽
|Пенсионеры
|540 ₽
|туристы 70+ оплата только за экскурсию, канатка бесплатно
|1 080 ₽
|Дети до 6 лет с местом в автобусе, канатка бесплатно
|540 ₽
|Тариф без канатной дороги
|1 080 ₽
|Тариф Аквапарк
|540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или на остановке в центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 7642 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
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