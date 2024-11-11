Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух. Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся. Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге, отдохнуть в аквапарке или погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.

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Описание экскурсии

По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация местного вина и мёда.

Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром-поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге или отдохнуть в панорамном бассейне.

Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

Трансфер из Адлера или Сириуса и обратно

Услуги профессионального гида

Страховка

Дегустации вина и мёда

Обзорное посещение всех горных курортов

Шоу фонтанов

Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге Роза Хутор на выбор

Роза пик, 2320 м: взрослый — 2550 ₽, детский — 1550 ₽, льготный — 2040 ₽

Роза пик + 1 круг на родельбане: взрослый — 3400 ₽, детский — 1800 ₽, льгот нет

Олимпийская деревня, 1100 м: взрослый — 1600 ₽, детский — 1000 ₽, льготный — 1280 ₽

Олимпийская деревня + парк альпак: взрослый — 2800 ₽, детский — 1900 ₽, льготный — 2480 ₽

Или билет в аквапарк (сеанс — 3 часа): взрослый — 2900 ₽, дети 5-9 лет — 1900 ₽, дети 0-4 лет — 400 ₽

Обратите внимание