Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)

Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Красная Поляна — это горные пики, смотровые площадки, чистый воздух.

Добавьте сюда комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида, знающего всё о южном побережье — поездка будет лёгкой и запоминающейся.

Вы сможете отправиться к вершинам по канатной дороге, отдохнуть в аквапарке или погулять по курортам. А в конце — полюбоваться шоу фонтанов.
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15

Описание экскурсии

По пути мы остановимся на нескольких панорамных смотровых площадках — в Ахштырском каньоне и в ущелье Ахцу, где вы сделаете запоминающиеся фото. А ещё будет обед (за доплату) и дегустация местного вина и мёда.

Вы увидите все три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром-поляна» и «Красная Поляна». У вас будет свободное время, чтобы прокатиться к горным вершинам по канатной дороге или отдохнуть в панорамном бассейне.

Закончим наше путешествие фееричным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

В стоимость включено

  • Трансфер из Адлера или Сириуса и обратно
  • Услуги профессионального гида
  • Страховка
  • Дегустации вина и мёда
  • Обзорное посещение всех горных курортов
  • Шоу фонтанов

Дополнительно оплачивается подъём по канатной дороге Роза Хутор на выбор

  • Роза пик, 2320 м: взрослый — 2550 ₽, детский — 1550 ₽, льготный — 2040 ₽
  • Роза пик + 1 круг на родельбане: взрослый — 3400 ₽, детский — 1800 ₽, льгот нет
  • Олимпийская деревня, 1100 м: взрослый — 1600 ₽, детский — 1000 ₽, льготный — 1280 ₽
  • Олимпийская деревня + парк альпак: взрослый — 2800 ₽, детский — 1900 ₽, льготный — 2480 ₽

Или билет в аквапарк (сеанс — 3 часа): взрослый — 2900 ₽, дети 5-9 лет — 1900 ₽, дети 0-4 лет — 400 ₽

Обратите внимание

  • Вы можете выбрать только одну из представленных канатных дорог или билет в аквапарк
  • Стоимость билета на канатную дорогу может меняться, уточняйте актуальную стоимость при бронировании
  • Если у вас есть льготы (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетная семья) возьмите с собой подтверждающие документы для оформления скидки
  • Путешественникам, которые не планируют подниматься на подъёмнике, необходимо выбрать билет без канатной дороги
  • По желанию также можно пообедать в горном кафе — от 800 ₽ с человека

ежедневно в 10:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Единый билет540 ₽
Пенсионеры540 ₽
туристы 70+ оплата только за экскурсию, канатка бесплатно1 080 ₽
Дети до 6 лет с местом в автобусе, канатка бесплатно540 ₽
Тариф без канатной дороги1 080 ₽
Тариф Аквапарк540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или на остановке в центре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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