Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Мы встретимся на российско-абхазской границе в 10 км. от центра Адлера и вместе перейдём ее пешком. Это намного быстрее, чем проезжать её на авто.
Затем сядем на кабриолет и отправимся исследовать «страну души» — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
Затем сядем на кабриолет и отправимся исследовать «страну души» — с частыми остановками, без ограничения по времени. Вы увидите горы, скалы, водопады, ущелья и великолепное озеро Рица. Проведёте время комфортно, весело, душевно и красиво!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День в окружении сказочных пейзажей
Вы прокатитесь по Абхазии на авто с открытом верхом, что позволит не упустить ни одной детали. В программе экскурсии:
- Гагра — вы увидите легендарный ресторан Гагрипш, где проходило торжественное открытие первого курорта Российской империи. Прогуляетесь по Приморскому парку, услышите о трудах принца Ольденбургского и узнаете историю появления ажурной Колоннады.
- Голубое озеро — вы полюбуетесь чудесными видами и раскроете, в чем секрет необыкновенного цвета озера.
- Юпшарский каньон — самое узкое место нашего путешествия, куда даже летом солнце заглядывает всего на несколько часов в сутки. Я расскажу, почему каньон называют «каменный мешок».
- Озеро Рица — высокогорное озеро, расположенное на высоте 950 метров. Вы услышите о его происхождении и насладитесь волшебными панорамами.
По желанию, летом вы также сможете искупаться на Лазурном берегу Черного моря.
Организационные детали
- Мы встречаемся на русской стороне российско-абхазской границы. Вам необходимо самостоятельно добраться до неё из Адлера на такси и обратно — до 500 руб. в одну сторону (обычно 200-300).
- Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении детей
- Экосбор на озере Рица оплачивается дополнительно — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на КПП Псоу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Адлере
Добрый день. Меня зовут Адгур, я профессиональный гид. Родился в Абхазии, в городе Гудаута. Окончил Абхазский государственный университет, специальность — «Социально-культурный сервис и Туризм». Поделюсь с вами историческими и географическими фактами о любимой стране, древними легендами и прекрасным настроением!Задать вопрос
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