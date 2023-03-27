ежедневно в 08:30

Приглашаем исследовать Абхазию на минивэне, в группе до 7 человек. Этот формат намного удобнее больших автобусов. Мы быстрее пройдём границу и проведём больше времени на остановках. Вы сможете полноценно насладиться озером Рица, старинной Гагрой, водопадами, реками и каньонами. А наш профессиональный гид сделает всё, чтобы путешествие прошло интересно и комфортно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гагра и Белые скалы

Гагра — город самых высоких пальм на побережье. Вы посмотрите на белоснежную колоннаду, посвящённую Великой Отечественной войне. Погуляете по парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш с часами у входа. Кроме того, на въезде в город гид покажет вам фотогеничные Белые скалы у моря.

Озеро Рица, водопады, ущелья и каньоны

Вы полюбуетесь заповедным озером Рица и Голубым озером с бирюзовой водой. Пройдёте по стеклянному прозрачному мостику над бурной горной рекой и оцените Бзыбское ущелье с крепостью 6 века. А также мы покажем вам: водопады Девичьи и мужские слезы, Юпшарский каньон и смотровую площадку Прощай, Родина.

Организационные детали