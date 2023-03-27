ежедневно в 08:30

Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера

Отправиться в «страну души» на комфортабельном минивэне и впечатлиться ее невероятной природой

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Приглашаем исследовать Абхазию на минивэне, в группе до 7 человек. Этот формат намного удобнее больших автобусов. Мы быстрее пройдём границу и проведём больше времени на остановках. Вы сможете полноценно насладиться озером Рица, старинной Гагрой, водопадами, реками и каньонами. А наш профессиональный гид сделает всё, чтобы путешествие прошло интересно и комфортно.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Ближайшие даты:
28
мар
29
мар
30
мар
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гагра и Белые скалы

Гагра — город самых высоких пальм на побережье. Вы посмотрите на белоснежную колоннаду, посвящённую Великой Отечественной войне. Погуляете по парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш с часами у входа. Кроме того, на въезде в город гид покажет вам фотогеничные Белые скалы у моря.

Озеро Рица, водопады, ущелья и каньоны

Вы полюбуетесь заповедным озером Рица и Голубым озером с бирюзовой водой. Пройдёте по стеклянному прозрачному мостику над бурной горной рекой и оцените Бзыбское ущелье с крепостью 6 века. А также мы покажем вам: водопады Девичьи и мужские слезы, Юпшарский каньон и смотровую площадку Прощай, Родина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, в группе до 7 человек. Трансфер из Адлера и обратно включен в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: экосбор на озере Рица — 700 руб. взрослые, 200 руб. дети до 12 лет
  • Мы сделаем остановку на обед в кафе с абхазской кухней, еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • По желанию, вы сможете прокатиться на тарзанке (1000 руб) и на катамаране (300 руб)

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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