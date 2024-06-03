Религиозные экскурсии по святым местам Адлера

Найдено 23 экскурсии в категории «Святые места» в Адлере, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такая разная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
204 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
«Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000 за всё до 6 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
«Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Вас ждут: тисо-самшитовый лес, пещера первобытного человека, действующий женский монастырь и красивейший каньон у горной реки»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Джип-тур по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
25 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а еще побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560 за человека
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
«А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
От озера Рица до скальных монастырей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600 за человека
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
«А также узнаете о непростой и интересной судьбе храма Симона Кананита, воздвигнутого в честь одного из апостолов Христа»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400 за человека
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Византийская Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Византийская Абхазия
Раскрыть секрет гармоничного слияния религиозных течений и архитектурных стилей
Начало: в Адлере по месту проживания
«И при этом — ни одного упоминания о религиозных войнах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский к...
«Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, будто парящий над Имеретинской низменностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
«Недалеко от нашей тропы находится Троице-георгиевский женский монастырь, который можем по желанию посетить — это бесплатно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
  • К
    Карина
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
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    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
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    и вид на нее в автобусе как и на Андрея со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))

    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Такая разная Абхазия
    Спасибо большое Гамлету за чудесную экскурсию! Очень комфортно и интересно:) Гамлет - аккуратный водитель, внимательный и интересный собеседник. Мы не подготовились и не взяли с собой наличные, но Гамлет нас выручил.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Такая разная Абхазия
    Все было прекрасно - чистая машина, вежливый гид, интересные места. Я бы еще раз съездила, нов этот раз на цветение мимозы)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Такая разная Абхазия
  2. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
  3. Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
  4. Приключение в окрестностях Большого Сочи
  5. VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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