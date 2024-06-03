1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
«Новоафонский монастырь — религиозную постройку в неовизантийском стиле»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: ЖД центр Сочи Адлер
«Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Вас ждут: тисо-самшитовый лес, пещера первобытного человека, действующий женский монастырь и красивейший каньон у горной реки»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
«Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а еще побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
«А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Храм 10 века в селе Лыхны (30 минут)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
10 часов
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
«А также узнаете о непростой и интересной судьбе храма Симона Кананита, воздвигнутого в честь одного из апостолов Христа»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Византийская Абхазия
Раскрыть секрет гармоничного слияния религиозных течений и архитектурных стилей
Начало: в Адлере по месту проживания
«И при этом — ни одного упоминания о религиозных войнах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский к...
«Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, будто парящий над Имеретинской низменностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
«Недалеко от нашей тропы находится Троице-георгиевский женский монастырь, который можем по желанию посетить — это бесплатно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ССветлана3 июня 2024Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
- ККарина3 июня 2024Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЮЮлия25 мая 2024От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
- ААлексей24 мая 2024Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
- ААлександра15 мая 2024Спасибо большое Гамлету за чудесную экскурсию! Очень комфортно и интересно:) Гамлет - аккуратный водитель, внимательный и интересный собеседник. Мы не подготовились и не взяли с собой наличные, но Гамлет нас выручил.
- ЕЕлена13 мая 2024Все было прекрасно - чистая машина, вежливый гид, интересные места. Я бы еще раз съездила, нов этот раз на цветение мимозы)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Святые места»
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