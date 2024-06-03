На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами

Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...

«На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная»