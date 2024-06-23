Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Моя фотопрогулка в стиле Сочифорнии — это красивые снимки на фоне высоких пальм вашингтония. Мы отправимся в атмосферное место в Сочи с уникальным пейзажем. Фотосессия будет недолгой, а память и впечатления останутся на года. Моё предложение подойдёт всем — семьям, парам, соло-путешественникам.