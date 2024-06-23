Моя фотопрогулка в стиле Сочифорнии — это красивые снимки на фоне высоких пальм вашингтония. Мы отправимся в атмосферное место в Сочи с уникальным пейзажем. Фотосессия будет недолгой, а память и впечатления останутся на года. Моё предложение подойдёт всем — семьям, парам, соло-путешественникам.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Я помогу вам подготовиться к фотосессии — можем заранее обсудить ваш образ.
- На фотопрогулке дам рекомендации по позированию, найду ваши лучшие ракурсы на фоне атмосферных пальм, поймаю в кадре искренние эмоции. Всё пройдёт непринуждённо и комфортно, даже если это ваша первая фотосессия.
- Если захотите, сниму короткие видео на ваш телефон — без всяких доплат.
Организационные детали
- После фотопрогулки через облачный сервис я пришлю вам около 30 обработанных кадров в двух форматах: для печати и интернета.
- Время ожидания фото — 2 недели. Могу отправить их вне очереди через 3 дня. Доплата за срочность — 2000 руб.
- При желании вы можете получить все исходники в формате jpeg за доплату в 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 77 туристов
Я профессионально занимаюсь фотографией более 8 лет. В Сочи живу 3 года. Здесь потрясающая природа и прекрасные локации для фотосессий и фотопрогулок. Я предпочитаю живые кадры с настоящими эмоциями. Люблю дарить радость людям и сохранять впечатления от путешествий на фотографиях!Задать вопрос
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