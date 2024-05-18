читать дальше легко и интересно. Всё рассказала, показала, море красивых фотографий сделала. Организовала вкусный пикник для именинника и его друзей. Хочу ещё раз, от всей нашей компании сказать огромное спасибо, за этот незабываемый день ❤️

Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень