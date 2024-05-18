Фотосессии в Адлере с личным фотографом

Найдено 10 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Адлере, цены от 2 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
Сегодня в 14:00
21 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
«Самое главное — устроим для вас профессиональную фотосессию»
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
1 отзыв
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
«В стоимость включена мобильная фотосессия на 14 i»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1444413 000 за всё до 4 чел.
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фототур в Красную поляну из Адлера
Фотопрогулка
3 часа
Фототур в Красную поляну из Адлера
Начало: Ул. Ленина
«Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы»
Расписание: Вечернее закатное время
Сегодня в 14:00
10 июня в 14:00
12 999 за всё до 4 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
«Транспорт, шампанское/травяной чай и фотосессия включены в стоимость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
«В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 150 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс Диск) и видеоролик»
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
«Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года»
23 июня в 16:00
14 июля в 16:00
83337 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro
Фотопрогулка
6 часов
Красная Поляна: топ-места фототур на 14 iPhone pro
Начало: Начало экскурсии ваш отель в Сочи или Адлере
«В стоимость включена мобильная фотосессия на i»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:45
13 999 за всё до 4 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
«Награда за прохождение маршрута не заставит себя ждать: после треккинга вы сможете освежиться в прохладной воде горной реки и сделать потрясающие фотографии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
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    воспоминания, которые Светлана бережно снимала на камеру, с нами точно на всю жизнь! Мероприятие прошло ровно так, как договаривались, даже лучше, благодаря подсказкам и позитиву от Светланы 😁👍🏻 очень ждём наши снимки, будем рекомендовать всем данный фото-тур

  • М
    Мари
    10 апреля 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень
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    легко и интересно. Всё рассказала, показала, море красивых фотографий сделала. Организовала вкусный пикник для именинника и его друзей. Хочу ещё раз, от всей нашей компании сказать огромное спасибо, за этот незабываемый день ❤️

  • С
    Светлана
    11 марта 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Прекрасная прогулка-фотосессия с Анастасией! Экскурсия была организована стихийно, чуть ли не в последний момент, но это того стоило👌. Анастасия -
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    шикарный фотограф, очень быстрый, увлеченный, сделала великолепные воздушные фотографии, причём предоставила готовый результат уже в день съёмки (хотя срок был до 5 дней). В общем я довольна, буду рекомендовать друзьям😁

  • А
    Анастасия
    18 января 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍
    Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍
  • А
    Анна
    10 ноября 2023
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Спасибо Анастасии за познавательную прогулку и чудесные фотографии!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
    Были на экскурсии с ребенком. Все прошло просто великолепно!!! Илья замечательный, интересный, разносторонний, вежливый человек и аккуратный водитель. Экскурсия интересная и познавательная. День прошел в дружелюбной обстановке. Илья, спасибо огромное и успехов в работе!)
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2023
    Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
    Добрый день! Отличная и интересная экскурсия. Илья огромный молодец, оперативно отправил красивые фото, остались очень довольны!
  • И
    Ирина
    1 июля 2023
    Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
    Очень благодарны Илье за отлично проведённое время, много новой информации в ненавязчивой форме диалога. Отдельная благодарность за заботу о своих
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    клиентах (подобрал время, учитывая погодные условия и наши пожелания). Фотографии получили отличного качества уже через 3 дня. В следующий раз экскурсии только с Вами!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Фотопрогулки»

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  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 800 до 23 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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