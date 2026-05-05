Июль и август считаются лучшими месяцами для экскурсии «Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться». В это время можно насладиться великолепными видами и архитектурой, а также посетить Олимпийские объекты без лишней суеты. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут для путешествия. В эти месяцы поток туристов снижается, что позволяет спокойно исследовать местные достопримечательности и насладиться атмосферой курорта.

Среди строгих гор Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна, в былые времена - Романовск.Главная достопримечательность Олимпийской столицы и скрытые от глаз туристов места передают дух и историю курорта.Посёлок и

Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье, смотровая с захватывающим видом и Форелевое хозяйство - будет насыщенно и очень живописно! Путешествие включает Ахштырское ущелье, Скайпарк, Красную Поляну, минеральные источники Чвижепсе и Форелевое хозяйство. Узнайте, как Романовск превратился в известнейший курорт с мировым именем, сохранив уют и очарование

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие по сочинским просторам

Первое место на нашем маршруте — легендарное Ахштырское ущелье. Славится оно не только своим видом: белоснежными утёсами, густо поросшими зеленью, — но и тем фактом, что здесь открыли стоянку первобытного человека. Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны. Смешанная и разная по векам архитектура несомненно удивит вас, а Олимпийские объекты и монстры гостиничного бизнеса («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром Поляна») дадут вам почувствовать мощь и драйв нашего курорта!

На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство.

Истории и факты, советы и дружеская атмосфера

В поездке я буду вашим проводником и другом, поделюсь практическими советами — куда сходить пообедать и где купить сувениры. Погружу вас в атмосферу местной природы и дам сполна прочувствовать энергетику величавых гор.

Организационные детали