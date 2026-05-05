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Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться

Среди гор Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна. Вас ждут Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье
Среди строгих гор Кавказского хребта спрятался древний посёлок Красная Поляна, в былые времена - Романовск.

Главная достопримечательность Олимпийской столицы и скрытые от глаз туристов места передают дух и историю курорта.

Посёлок и
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Олимпийские объекты, минеральные источники и Ахштырское ущелье, смотровая с захватывающим видом и Форелевое хозяйство - будет насыщенно и очень живописно! Путешествие включает Ахштырское ущелье, Скайпарк, Красную Поляну, минеральные источники Чвижепсе и Форелевое хозяйство.

Узнайте, как Романовск превратился в известнейший курорт с мировым именем, сохранив уют и очарование

4.9
108 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Захватывающие виды Ахштырского ущелья
  • 🌉 Самый длинный подвесной мост в Скайпарке
  • 🏔️ Уникальная архитектура Красной Поляны
  • 💧 Минеральные источники Чвижепсе
  • 🐟 Посещение Форелевого хозяйства

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август считаются лучшими месяцами для экскурсии «Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться». В это время можно насладиться великолепными видами и архитектурой, а также посетить Олимпийские объекты без лишней суеты.

Май, июнь, сентябрь и октябрь также подойдут для путешествия. В эти месяцы поток туристов снижается, что позволяет спокойно исследовать местные достопримечательности и насладиться атмосферой курорта.
Сейчас август — это идеальное время.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться

Что можно увидеть

  • Ахштырское ущелье
  • Скайпарк
  • Красная Поляна
  • Олимпийские объекты
  • Минеральные источники Чвижепсе
  • Форелевое хозяйство

Описание экскурсии

Путешествие по сочинским просторам

Первое место на нашем маршруте — легендарное Ахштырское ущелье. Славится оно не только своим видом: белоснежными утёсами, густо поросшими зеленью, — но и тем фактом, что здесь открыли стоянку первобытного человека. Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны. Смешанная и разная по векам архитектура несомненно удивит вас, а Олимпийские объекты и монстры гостиничного бизнеса («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром Поляна») дадут вам почувствовать мощь и драйв нашего курорта!

На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство.

Истории и факты, советы и дружеская атмосфера

В поездке я буду вашим проводником и другом, поделюсь практическими советами — куда сходить пообедать и где купить сувениры. Погружу вас в атмосферу местной природы и дам сполна прочувствовать энергетику величавых гор.

Организационные детали

  • По пути следования наша программа может меняться по вашему желанию
  • Я заберу вас по месту жительства, время вы определяете сами
  • Подъем на вершины гор по канатной дороге и билеты в Скайпарк оплачиваются отдельно в зависимости от тарифов курорта
  • Обед в стоимость экскурсии не входит
  • Экскурсию можно продлить: доплата из расчета 500 руб. в час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1188 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
3
3
3
2
1
1
К
Были на экскурсии втроём: я и два ребенка 4 и 6 лет.

Для нас было самое то, потому что датям нужно было динамично и с движухой, а мне, чтобы интересно и
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красиво))

Евгений нас забрал, учел все пожелания, все показал, на подъемник дал пледы и зонт, подробно рассказал про дороге. В рассказе сочетались элементы исторического развития региона и современные аспекты развития и инфраструктуры

Были на экскурсии втроём: я и два ребенка 4 и 6 лет.
Были на экскурсии втроём: я и два ребенка 4 и 6 лет.
Были на экскурсии втроём: я и два ребенка 4 и 6 лет.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Очень приятно, спасибо за великолепный отзыв.
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Александр
Если вы хотите посмотреть все и услышать обо всем, то вам однозначно к Евгению! Лучший гид который когда-либо у нас был (а мне есть с чем сравнить) Евгений знает все
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о своем крае! Исторические факты, как было как стало, все названия гор, ущельев рек и все по датам. Не навязчиво, интересно, показал наверное каждый камень на экскурсии!)) Однозначно рекомендую всем, теперь если вернемся в Сочи, то все экскурсии только с ним! Спасибо вам за любовь к своему делу, мы с семьёй кайфанули, даже 7 летний ребёнок))!

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Д
Нам понравилось. По нашему пожеланию маршрут был изменён. Гид быстро сориентировался в наших интересах и показал нам то, что мы ожидали. Очень приятный и внимательный человек. Большое спасибо 🤝 Единственное,
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может это субъективно конечно, но место обеда нам не понравилось, рекомендую подобрать что-то другое (еда и обслуживание огромный минус). Но это проблема ресторана.
Касаемо вашей деятельности всё отлично 👌 Большое Вам спасибо

Нам понравилось. По нашему пожеланию маршрут был изменён. Гид быстро сориентировался в наших интересах и показал
Нам понравилось. По нашему пожеланию маршрут был изменён. Гид быстро сориентировался в наших интересах и показал
Нам понравилось. По нашему пожеланию маршрут был изменён. Гид быстро сориентировался в наших интересах и показал
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Н
Были на экскурсии вчетвером: два ребёнка (по 12 лет) и два родителя. Нам очень понравилось всё: начиная с новых исторических фактов, заканчивая теми локациями, которые мы посетили благодаря Евгению. Евгений
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прекрасный рассказчик: очень много новой информации узнали и про историю Краснодарского края, Сочи и окрестностей; а также побывали в разных местах, которые были интересны не только взрослым,но и детям. Спасибо Евгению за интересно, познавательно и активно проведённый туристический день!

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Е
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за интересные познавательные истории, увидели не только Красную поляну, но и другие прекрасные места.
Прекрасно провели время, вернулись домой полные новых впечатлений и фото)
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за
Очень понравился тур! Все было точно по времени и с учетом наших пожеланий. Спасибо Евгению за
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В
Провели целый день в компании с Евгением, остались очень довольны. Были учтены все наши пожелания по маршруту, подробный рассказ в течение всего путешествия. Рекомендуем всем к посещению.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Больше вам спасибо,за шикарный отзыв. До встречи.
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Входит в следующие категории Адлера

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