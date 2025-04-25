Индивидуальная экскурсия на озеро Рица

Индивидуальная экскурсия на необыкновенное озеро Рица.

Окунитесь в очарование Абхазии с увлекательной экскурсией, которая станет настоящим открытием для любителей природы и истории. Особенность индивидуальной экскурсии: будет только ваша группа (до 7 человек).

Совместно с гидом вы можете определить в каких местах задержатся подольше, а какие возможно пропустить.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Индивидуальная экскурсия на озеро Рица

Озеро Рица — это не просто природное чудо, а место, где каждый сможет насладиться уникальной атмосферой и красотой окружающего пейзажа. Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию, которая позволит вам открыть для себя все прелести этого необыкновенного места.

Преимущества индивидуальной экскурсии

Одной из главных особенностей данной экскурсии является то, что в ней участвует только ваша группа, состоящая из максимум 7 человек. Это создаёт уютную и комфортную атмосферу, где каждый сможет насладиться путешествием в своём темпе.

Гибкость маршрута

Вместе с опытным гидом вы сможете самостоятельно определить, какие места стоит посетить, а где можно задержаться подольше. Это позволит вам:

  • Насладиться живописными видами и сделать потрясающие фотографии.
  • Узнать интересные факты о природе и культуре региона.
  • Провести время в тех местах, которые наиболее интересны именно вам.

Незабываемые впечатления

Каждая экскурсия на озеро Рица — это уникальный опыт, который останется в вашей памяти надолго. Природа, окружающая озеро, поражает своей красотой и разнообразием, а ваша группа сможет создать незабываемые моменты вместе.

Не упустите возможность открыть для себя это удивительное место и насладиться путешествием в компании близких людей!

Ежедневно, в 9 утра, либо по договорённости

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Белые скалы
  • 2. Гагра смотровая
  • 3. Гагринский парк
  • 4. Ресторан Гагрипш
  • 5. Зимний театр
  • 6. Колоннада
  • 7. Водопад Девичьи слёзы
  • 8. Водопад Мужские слёзы
  • 9. Самшитовая роща
  • 10. Обзорная площадка две реки
  • 11. Подвесной мост
  • 12. Тарзанка (отдельная плата)
  • 13. Юпшаркский каньон
  • 14. Голубое озеро
  • 15. Обед в национальном ресторане (отдельная плата)
  • 16. Озеро Рица (вход 700 руб с человека)
  • 17. Озеро Рица с высоты птичьего полета (птичий клюв), пляж озеро Рица
  • 18. Купание в море Гагра (в летнее время)
  • 19. Бесплатные дегустации (вино, мёд, сыр, чай)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вход озеро Рица: 700 р. с человека
  • Обед
  • Тарзанка: 1000 р. с человека (по желанию)
Место начала и завершения?
Адлерский район
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 9 утра, либо по договорённости
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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