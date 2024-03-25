Хотите объездить Абхазию и увидеть её невероятную природу без толп туристов? Предлагаем вам совершить путешествие в компании близких друзей! Наш опытный гид-водитель прокатит вас по Золотому кольцу Абхазии, а поскольку других пассажиров не будет, мы сможем скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Описание экскурсии
Увлекательная поездка в Абхазию
Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту, который будет вам комфортен? Тогда вам точно нужно обратиться к нам! Наши водители являются профессионалами и знают лучшие места в Абхазии. Вас могут забрать с Адлера, если необходимо — с центрального Сочи или Красной Поляны при доплате за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная благодаря современному минивэну. Водитель также является грамотным и первоклассным гидом, который проведет вам незабываемый тур по Абхазии. Важно знать Информация по документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:
- Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт — Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью — Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати. Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России. Информация по месту сбора и трансферу • Трансфер из Адлера — бесплатно • Трансфер из центрального Сочи — цена зависит от машины • Трансфер из Красной Поляны — цена зависит от машины • По умолчанию цена указана стартовая за легковую авто (маршрут Гагра-Рица) По умолчанию первый маршрут на легковом автомобиле (автомобили и миниавтобусы есть разные и маршруты обговариваются): 1. Гагра — озеро Рица (Пицунда по необходимости дополнительно обговаривается) 2. Гагра — озеро Рица — Новый Афон (можно заехать в Пицунду) 3. Гагра — озеро Рица — Новый Афон — столица Сухум 4. Гагра — Новый Афон — столица Сухум — каньон Черниговка — комплекс термальных источников Кындыг 5. Гагра — Новый Афон — столица Сухум — заброшенные города восточной Абхазии 6. Ваш маршрут вне этих популярных — обговаривается индивидуально (можно по святым местам только или по заброшкам в определенной локации или в Пицунду) Просьба перед бронированием связаться с нами заранее, чтобы согласовать маршрут и наличие свободного авто и гидов на необходимую вам дату. Транспорт есть бюджетный/средний/повышенный класс комфорта — от 4-х мест до 19-местных мерседесов-спринтеров.
- Наш менеджер с вами связывается в Whats.
- App ближе к дате тура. Накануне мы сообщаем вам детали по месту встречи и посадке. Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура. Важная информация: Уважаемые путешественники - сначала необходимо обсудить детали вашей поездки до момента предоплаты, это важно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги транспорта
- Экскурсия по Абхазии по выбранному маршруту (по умолчанию указана цена легковой на 4 места с границы по маршруту Гагра - Рица, но бывает забираем и на минивене, а также есть разные маршруты по дальности и вариантами мест посещений, цена соответственно зависит от маршрута и условий поездки)
- Работа профессионального водителя-гида (профессионалы своего дела)
- Время выезда и возврата по согласованию
Что не входит в цену
- Государственный экологический сбор за въезд в национальный экопарк на озеро Рица доплачивается к цене билета: взрослый - 700 руб., дети 8-11 лет включительно - 200 руб., дети до 7 лет включительно бесплатно
- Тарзанка через реку Бзыбь - 500-1000 руб. /чел.
- Пещеры в Новом Афоне (расписание нужно уточнять) - 700 руб. /взр. и 200 руб. /дет.
- Драндский Храм: 200 руб. - взрослый, 100 руб. - детский
- Дача Сталина - 400 руб. (на Рице или в Афоне)
- Джиппинг на три водопада в заброшенном городе - 3000 руб. /чел.
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны - 200 руб. /чел.
- Водопады Молочный 200 р. /чел., и Птичий клюв 100 р. /чел.
- Каньон Черниговка 200 руб. /чел.
- Заезд в Пицунду (по договоренности)
- Трансферы из других районов кроме Адлера от КПП РФ
- Билеты в другие дополнительные места и развлечения внутри Абхазии
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Привозим назад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Уважаемые путешественники - сначала необходимо обсудить детали вашей поездки до момента предоплаты, это важно
- Цены обязательно уточнять, от сезона и праздничных дней они могут меняться но не ранее чем за 3 дня до поездкиМаршрут по умолчанию Гагра-Рица
- Если вам не нужны рассказы гида, а просто водитель, у нас всегда есть более выгодные варианты на минивенах с посадкой с границы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 мар 2024
Е
Евгения
4 мар 2024
Ездили на индивидуальную экскурсию по маршруту Гагра-озеро Рица с гидом Натальей. Это настоящий профессионал своего дела! Наталья предложила нам выехать пораньше, благодаря этому мы спокойно прошли границу, погуляли и пофотографировались
Г
Галина
23 янв 2024
А
Анна
7 янв 2024
Очень полезная экскурсия.
А
Анна
17 окт 2023
О
Олег
9 окт 2023
Спасибо большое организаторам, поддержке и нашему водителю-гиду!!!)))
Все прошло отлично, даже больше чем нам хотелось! 😀 У меня с супругой была индивидуальная экскурсия. Мы посетили в сопровождении гида очень много красивейших
Н
Наталья
4 окт 2023
Очень понравилась экскурсия. Четкая организация, комфортный транспорт. Гид Сергей все очень интересно и подробно рассказал, ничего лишнего, успевали посетить все локации до основного потока туристов. Завозил на крутые и вкусные дегустации, угощал прекрасным вином. Все просто типчик 👌
О
Оксана
29 сен 2023
Добрый день)
Брали индивидуальный тур по маршруту Гагра - Н. Афон - Рица.
Отлично провели время в комфортном авто в компании приятного собеседника - нашего гида Игоря.
Здорово, когда тебе не говорят куда смотреть, а просто рассказывают историю)
Времени хватило на всё, что задумали, а впечатлений набрались надолго.
Спасибо за путешествие ☀️
B
Brain-14
29 авг 2023
Впервые семьей посетили Абхазию. Выражаем благодарность за гида-профессионала! Наш гид Наталья оказалась очень опытным и грамотным гидом. Очень быстро прошли через границу благодаря ее ценным советам и рекомендациям. Получили очень
Н
Надежда
28 авг 2023
Заказали индивидуальный тур в Абхазию и хотим сказать слова благодарности гиду Игорю. С самого начала поездки, по городу Сочи, он уже как профессионал расказывал о истории города. Заезд в Абхазию
А
Александр
19 авг 2023
👍👍👍
О
Ольга
16 авг 2023
Абхазия была по-нашему запросу от двери до двери. С Красной Поляны. За нами заехал гид Алексей. Границу прошли технично и быстро. Секрет крылся в хорошей осведомленности куда быстрее сунуться на границе и где можно срезать путь. Всё что хотели - посмотрели. Ещё поедем с Алексеем или с другими его коллегами.
Машина была как на фото. Всё соответствует.
Е
Елена
12 авг 2023
Отлично организованная экскурсия! Водитель-гид Максим просто супер! Учёл все наши пожелания, комфортный автомобиль, комфортное вождение. Много интересной информации узнали. Спасибо за прекрасный отдых!
Д
Данил
18 июл 2023
Г
Григорьева
11 июн 2023
