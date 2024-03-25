Увлекательная поездка в Абхазию

Хотите поехать в Абхазию индивидуально своей компанией по маршруту, который будет вам комфортен? Тогда вам точно нужно обратиться к нам! Наши водители являются профессионалами и знают лучшие места в Абхазии. Вас могут забрать с Адлера, если необходимо — с центрального Сочи или Красной Поляны при доплате за расстояние. Ваша поездка будет очень комфортабельная благодаря современному минивэну. Водитель также является грамотным и первоклассным гидом, который проведет вам незабываемый тур по Абхазии. Важно знать Информация по документам: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:

Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт — Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью — Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати. Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России. Информация по месту сбора и трансферу • Трансфер из Адлера — бесплатно • Трансфер из центрального Сочи — цена зависит от машины • Трансфер из Красной Поляны — цена зависит от машины • По умолчанию цена указана стартовая за легковую авто (маршрут Гагра-Рица) По умолчанию первый маршрут на легковом автомобиле (автомобили и миниавтобусы есть разные и маршруты обговариваются): 1. Гагра — озеро Рица (Пицунда по необходимости дополнительно обговаривается) 2. Гагра — озеро Рица — Новый Афон (можно заехать в Пицунду) 3. Гагра — озеро Рица — Новый Афон — столица Сухум 4. Гагра — Новый Афон — столица Сухум — каньон Черниговка — комплекс термальных источников Кындыг 5. Гагра — Новый Афон — столица Сухум — заброшенные города восточной Абхазии 6. Ваш маршрут вне этих популярных — обговаривается индивидуально (можно по святым местам только или по заброшкам в определенной локации или в Пицунду) Просьба перед бронированием связаться с нами заранее, чтобы согласовать маршрут и наличие свободного авто и гидов на необходимую вам дату. Транспорт есть бюджетный/средний/повышенный класс комфорта — от 4-х мест до 19-местных мерседесов-спринтеров.

Наш менеджер с вами связывается в Whats.

App ближе к дате тура. Накануне мы сообщаем вам детали по месту встречи и посадке. Мы на связи 24/7 и на протяжении всего тура. Важная информация: Уважаемые путешественники - сначала необходимо обсудить детали вашей поездки до момента предоплаты, это важно.

Цены обязательно уточнять, от сезона и праздничных дней они могут меняться но не ранее чем за 3 дня до поездки

Маршрут по умолчанию Гагра-Рица Если вам не нужны рассказы гида, а просто водитель, у нас всегда есть более выгодные варианты на минивенах с посадкой с границы