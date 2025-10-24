Приглашаем в путешествие по самым красивым и значимым местам Абхазии.
Вы увидите архитектурные памятники, нетронутую природу, услышите легенды, попробуете традиционные лакомства и искупаетесь в море. Каждый поворот дороги — новая история, каждая остановка — встреча с культурой и душой этой земли.
Описание экскурсии
- Ресторан «Гагрипш» — историческое здание из норвежской сосны, собранное без единого гвоздя. Здесь бывали Николай II, Сталин, Горький и Чехов
- Гагрская колоннада — знаменитая белоснежная арка в стиле сталинского ампира. Символ города и начало центральной набережной
- Приморский парк был создан при принце Ольденбургском. Пальмы, кипарисы, магнолии, фонтаны и пруды — живописное место для прогулки
- Дегустации в кафе и на рынках: вина («Апсны», «Лыхны», «Радеда», «Букет Абхазии»), сыры, горный мёд
- Голубое озеро невероятного аквамаринового цвета даже в пасмурную погоду. Очень глубокое и очень холодное
- Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы и смотровая площадка «Птичий клюв» — живописные каскады, скрытые в горах, на пути к озеру Рица
- Юпшарский каньон (также известен как «Каменный мешок») — природная достопримечательность Гудаутского района Абхазии
- Озеро Рица — главная природная жемчужина Абхазии на высоте 950 м. Цвет воды меняется от изумрудного до лазурного
- Новоафонский монастырь — духовный центр Абхазии с панорамным видом на море и горы
- Рукотворный водопад и ГЭС 19 века — первая гидроэлектростанция на Кавказе
- Храм Симона Кананита 9–10 векрв в ущелье реки Псырцха. По преданию, здесь погиб апостол Симон
- Ж/д станция Псырцха — старинное здание в псевдоготическом стиле, укрытое зеленью
Завершим программу на пляже в Новом Афоне — отдохнём и искупаемся без спешки.
Примерный тайминг экскурсии:
Трансфер из Сочи или Адлера (время уточняйте)
7:30 — переход границы
7:50–8:00 — ресторан «Гагрипш»
8:05–8:20 — Гагрская колоннада и Приморский парк
8:40–9:30 — дегустация вин и сыров
9:40–10:10 — дегустация мёда
10:15–10:35 — Голубое озеро
10:45–10:50 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
11:10–12:10 — озеро Рица и обед
12:20–12:30 — водопад Мужские слёзы
13:30–14:05 — Новоафонский монастырь
14:25–14:35 — храм Симона Кананита
14:35–14:45 — ж/д станция Псырцха
14:45–14:55 — святой источник
15:00–16:00 — купание в Чёрном море (Новый Афон)
16:00–17:30 — возвращение к границе
17:30–19:30 — дорога до отеля
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter
- Трансфер заберёт вас с остановки в Адлере. За доплату возможна встреча в Сочи. Гид встретит вас на границе
- В стоимость включён лёгкий завтрак и дегустации на рынке
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- экологический сбор — 700 ₽ за взрослого и 200 ₽ за ребёнка до 12 лет
- посещение Ново-Афонской пещеры — 700 ₽ за чел., водопады и смотровая площадка «Птичий клюв» — 300 ₽ за чел.
- дикий пляж Рицы — 300 ₽
- обед в кафе абхазской кухни — примерно 700 ₽ за чел.
- полёт на зиплайне (по желанию) — 1000 ₽
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
ежедневно в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Из Сочи взрослый
|1600 ₽
|Из Сочи детский (до 11 лет включительно)
|1500 ₽
|Из Адлера детский (до 11 лет включительно)
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леон — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 33 туристов
Я не просто гид по Абхазии — я ваш проводник в мир её легенд, горных вершин и ласкового моря! Для меня Абхазия — это не просто маршруты и даты, а живая
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Сначала подумала, что дегустация в начале экскурсии- это не лучшая идея. но потом поняла, что все наоборот!!!!! все очень понравилось
Мария
14 окт 2025
Супер! Всё понравилось.
В
Виталий
9 окт 2025
Все понравилось)
Н
Нина
7 окт 2025
В целом экскурсия понравилась. Не понравилось то, что в описании доп. оплаты во время экскурсии, эти допы стали обязательными. То есть, заявленная цена за экскурсию 1200р. с человека, в итоге
Леон
Ответ организатора:
Добрый день, мы сожалеем что у вас остались такие впечатления после экскурсии. Мы всегда стараемся предоставлять полную информацию о маршруте.
Ольга
1 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии на экскурсиях, но это лучшая поездка в плане организации, выбора локаций и количества информации! Мы
В
Владимир
30 сен 2025
Сегодняшнее путешествие по золотому кольцу Абхазии вызвало бурю положительных эмоций и позитивного настроения. Ёмкие и интересные, познавательные рассказы гида Амира дополнял супер водитель Арут. Путешествие супер, рекомендую этот экипаж👍👍👍👍👍. Гости с Алтая.
Л
Лаша
30 сен 2025
Хочется поделиться своими эмоциями от сегодняшней поездки по «Золотому Кольцу Абхазии»! Мы в полном восторге!
Ч
Чикишева
19 сен 2025
Сегодня посетили экскурсию в Абхазию и остались в полном восторге!
Нам показали безумно красивые окрестности 😻🏔️
Гид Леон при встрече сразу расположил к себе, был очень отзывчив, рассказывал исторические, интересные факты о всех местах, посещенных нами.
Мы выехали ранним утром, и благодаря этому наша группа была везде первой, без толп туристов.
Получили много прекрасных эмоций в этой поездке.
Спасибо за классную организацию и абсолютный комфорт!
Е
Елена
15 сен 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии по Абхазии! Маршрут был очень насыщенным и разнообразным. Время в пути прошло незаметно благодаря хорошей организации и вниманию к деталям.
М
Мария
13 сен 2025
Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности, а буквально оживили для нас историю своим рассказом. Было невероятно увлекательно
А
Александра
8 сен 2025
Восторга и впечатлений море - здесь обязан быть отзыв!
Входит в следующие категории Адлера
