выезжали очень рано, и были на границе с Абхазией уже в 5.30 утра, что позволило быть везде первыми, не стоять в многочасовой очереди при контроле документов. Это существенно увеличило нам время, чтобы наслаждаться видами без спешки, фотографироваться не на фоне толпы людей, как обычно это происходит, а на фоне потрясающей природной красоты! Чёткий тайминг (спасибо и нашей дружной группе, что никто не опаздывал и не задерживал остальных), достаточное количество времени для каждой локации, в связи с чем не было ощущения суеты и, как говорится," галопа по европам". Так как погода была неустойчивая, Амир предлагал самые разные варианты, куда можно поехать и что посмотреть! Впервые я увидела озеро Рицу с другой стороны, а не только со смотровой площадки. Отдельное спасибо за предложение кафе для обеда! Все очень быстро, безумно вкусно, не надо было долго ждать, что также сэкономило наше время! Амир всем помогал делать красивейшие фотографии, отвечал на все вопросы, рассказывал много интересного! Очень отрадно видеть человека, увлеченного своим делом, готовым вкладываться в него всей душой и сердцем, не просто обыденно выполнять свою работу, а делать ее такой многогранной, яркой, разносторонней, чтобы в памяти туристов оставались самые яркие и незабываемые впечатления, а в страну души, как называют Абхазию, хотелось возвращаться снова и снова! Отдельное огромнейшее спасибо нашему водителю Аруту за безопасность и комфорт на таких непростых дорогах!! Увозим с собой в памяти чудеснейшие виды гор, рек, озер, наисвежайшего воздуха и массу позитивных эмоций от поездки!!! Благополучия и процветания ребятам, новых маршрутов, мы обязательно вернемся снова! Спасибо!