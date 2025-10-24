Мои заказы

Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера

Путешествие-впечатление, в котором Абхазия расскажет о себе сама
Приглашаем в путешествие по самым красивым и значимым местам Абхазии.

Вы увидите архитектурные памятники, нетронутую природу, услышите легенды, попробуете традиционные лакомства и искупаетесь в море. Каждый поворот дороги — новая история, каждая остановка — встреча с культурой и душой этой земли.
4.8
11 отзывов
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера

Описание экскурсии

  • Ресторан «Гагрипш» — историческое здание из норвежской сосны, собранное без единого гвоздя. Здесь бывали Николай II, Сталин, Горький и Чехов
  • Гагрская колоннада — знаменитая белоснежная арка в стиле сталинского ампира. Символ города и начало центральной набережной
  • Приморский парк был создан при принце Ольденбургском. Пальмы, кипарисы, магнолии, фонтаны и пруды — живописное место для прогулки
  • Дегустации в кафе и на рынках: вина («Апсны», «Лыхны», «Радеда», «Букет Абхазии»), сыры, горный мёд
  • Голубое озеро невероятного аквамаринового цвета даже в пасмурную погоду. Очень глубокое и очень холодное
  • Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы и смотровая площадка «Птичий клюв» — живописные каскады, скрытые в горах, на пути к озеру Рица
  • Юпшарский каньон (также известен как «Каменный мешок») — природная достопримечательность Гудаутского района Абхазии
  • Озеро Рица — главная природная жемчужина Абхазии на высоте 950 м. Цвет воды меняется от изумрудного до лазурного
  • Новоафонский монастырь — духовный центр Абхазии с панорамным видом на море и горы
  • Рукотворный водопад и ГЭС 19 века — первая гидроэлектростанция на Кавказе
  • Храм Симона Кананита 9–10 векрв в ущелье реки Псырцха. По преданию, здесь погиб апостол Симон
  • Ж/д станция Псырцха — старинное здание в псевдоготическом стиле, укрытое зеленью

Завершим программу на пляже в Новом Афоне — отдохнём и искупаемся без спешки.

Примерный тайминг экскурсии:
Трансфер из Сочи или Адлера (время уточняйте)
7:30 — переход границы
7:50–8:00 — ресторан «Гагрипш»
8:05–8:20 — Гагрская колоннада и Приморский парк
8:40–9:30 — дегустация вин и сыров
9:40–10:10 — дегустация мёда
10:15–10:35 — Голубое озеро
10:45–10:50 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
11:10–12:10 — озеро Рица и обед
12:20–12:30 — водопад Мужские слёзы
13:30–14:05 — Новоафонский монастырь
14:25–14:35 — храм Симона Кананита
14:35–14:45 — ж/д станция Псырцха
14:45–14:55 — святой источник
15:00–16:00 — купание в Чёрном море (Новый Афон)
16:00–17:30 — возвращение к границе
17:30–19:30 — дорога до отеля

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter
  • Трансфер заберёт вас с остановки в Адлере. За доплату возможна встреча в Сочи. Гид встретит вас на границе
  • В стоимость включён лёгкий завтрак и дегустации на рынке
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • экологический сбор — 700 ₽ за взрослого и 200 ₽ за ребёнка до 12 лет
  • посещение Ново-Афонской пещеры — 700 ₽ за чел., водопады и смотровая площадка «Птичий клюв» — 300 ₽ за чел.
  • дикий пляж Рицы — 300 ₽
  • обед в кафе абхазской кухни — примерно 700 ₽ за чел.
  • полёт на зиплайне (по желанию) — 1000 ₽

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

ежедневно в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Из Сочи взрослый1600 ₽
Из Сочи детский (до 11 лет включительно)1500 ₽
Из Адлера детский (до 11 лет включительно)1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леон
Леон — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 33 туристов
Я не просто гид по Абхазии — я ваш проводник в мир её легенд, горных вершин и ласкового моря! Для меня Абхазия — это не просто маршруты и даты, а живая
читать дальше

история, которой я горжусь и которую люблю. Мы будем не просто осматривать достопримечательности, а чувствовать эту землю. Я стану вам другом на время этого путешествия — а, может, и на дольше! В Абхазии гость — это не клиент, а почти что родственник. Поэтому забудьте про формальности: А ещё… Подскажу, где купить настоящую чурчхелу (не туристическую). Научу парочке фраз на абхазском — будете своим в любой компании. Расскажу, как живут здесь люди — не по учебникам, а так, как есть. Если вы готовы к новым эмоциям — я вас уже жду!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
М
Мария
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Сначала подумала, что дегустация в начале экскурсии- это не лучшая идея. но потом поняла, что все наоборот!!!!! все очень понравилось
Прекрасная экскурсия. Сначала подумала, что дегустация в начале экскурсии- это не лучшая идея. но потом поняла,Прекрасная экскурсия. Сначала подумала, что дегустация в начале экскурсии- это не лучшая идея. но потом поняла,Прекрасная экскурсия. Сначала подумала, что дегустация в начале экскурсии- это не лучшая идея. но потом поняла,
Мария
Мария
14 окт 2025
Супер! Всё понравилось.
Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.Супер! Всё понравилось.
В
Виталий
9 окт 2025
Все понравилось)
Н
Нина
7 окт 2025
В целом экскурсия понравилась. Не понравилось то, что в описании доп. оплаты во время экскурсии, эти допы стали обязательными. То есть, заявленная цена за экскурсию 1200р. с человека, в итоге
читать дальше

вышло 1800р. И это без экологического сбора, без пещеры. Не понятно, за что взяли ещё 600р. В дополнительных расходах данной суммы заявлено не было. Хотя гид сказал, что это за водопады.
Будущие путешественники имейте ввиду, что цена указанная в предложении, не соответствует действительности 🤔

Леон
Леон
Ответ организатора:
Добрый день, мы сожалеем что у вас остались такие впечатления после экскурсии. Мы всегда стараемся предоставлять полную информацию о маршруте.
читать дальше

На сайте расписаны дополнительные объекты и их стоимость. Все дополнительные объекты посещаются по желанию. Их посещение всегда остаётся на усмотрение путешественника.
Мы ценим ваше мнение, и обязательно учтем его

Ольга
Ольга
1 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии на экскурсиях, но это лучшая поездка в плане организации, выбора локаций и количества информации! Мы
читать дальше

выезжали очень рано, и были на границе с Абхазией уже в 5.30 утра, что позволило быть везде первыми, не стоять в многочасовой очереди при контроле документов. Это существенно увеличило нам время, чтобы наслаждаться видами без спешки, фотографироваться не на фоне толпы людей, как обычно это происходит, а на фоне потрясающей природной красоты! Чёткий тайминг (спасибо и нашей дружной группе, что никто не опаздывал и не задерживал остальных), достаточное количество времени для каждой локации, в связи с чем не было ощущения суеты и, как говорится," галопа по европам". Так как погода была неустойчивая, Амир предлагал самые разные варианты, куда можно поехать и что посмотреть! Впервые я увидела озеро Рицу с другой стороны, а не только со смотровой площадки. Отдельное спасибо за предложение кафе для обеда! Все очень быстро, безумно вкусно, не надо было долго ждать, что также сэкономило наше время! Амир всем помогал делать красивейшие фотографии, отвечал на все вопросы, рассказывал много интересного! Очень отрадно видеть человека, увлеченного своим делом, готовым вкладываться в него всей душой и сердцем, не просто обыденно выполнять свою работу, а делать ее такой многогранной, яркой, разносторонней, чтобы в памяти туристов оставались самые яркие и незабываемые впечатления, а в страну души, как называют Абхазию, хотелось возвращаться снова и снова! Отдельное огромнейшее спасибо нашему водителю Аруту за безопасность и комфорт на таких непростых дорогах!! Увозим с собой в памяти чудеснейшие виды гор, рек, озер, наисвежайшего воздуха и массу позитивных эмоций от поездки!!! Благополучия и процветания ребятам, новых маршрутов, мы обязательно вернемся снова! Спасибо!

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии наХочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу и организатору Амиру! Я много раз была в Абхазии на
В
Владимир
30 сен 2025
Сегодняшнее путешествие по золотому кольцу Абхазии вызвало бурю положительных эмоций и позитивного настроения. Ёмкие и интересные, познавательные рассказы гида Амира дополнял супер водитель Арут. Путешествие супер, рекомендую этот экипаж👍👍👍👍👍. Гости с Алтая.
Л
Лаша
30 сен 2025
Хочется поделиться своими эмоциями от сегодняшней поездки по «Золотому Кольцу Абхазии»! Мы в полном восторге!

Это было невероятное путешествие, которое подарило нам море ярких впечатлений. Мы увидели самые разные и потрясающие
читать дальше

места: от таинственных подземных миров Новоафонской пещеры до завораживающей бирюзовой глади озера Рица. Каждая остановка была уникальной и оставила свой след в душе.

Особо хочется отметить уникальную, почти нетронутую природу Абхазии — она великолепна! А еще — местных жителей. Это очень добрые, душевные и отзывчивые люди, с которыми приятно было пообщаться.

Отдельная благодарность нашему гиду Леону, без него эта поездка не была бы столь интересна. Леон оказался очень знающим и вежливым молодым. В каждом его слове чувствовалась его любовь к Родине. Ну и конечно отдельно спасибо водителю Аруту за профессионализм, и комфортную поездку.

Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с настоящей Абхазией! Это день, который запомнится навсегда.

Ч
Чикишева
19 сен 2025
Сегодня посетили экскурсию в Абхазию и остались в полном восторге!
Нам показали безумно красивые окрестности 😻🏔️
Гид Леон при встрече сразу расположил к себе, был очень отзывчив, рассказывал исторические, интересные факты о всех местах, посещенных нами.
Мы выехали ранним утром, и благодаря этому наша группа была везде первой, без толп туристов.
Получили много прекрасных эмоций в этой поездке.
Спасибо за классную организацию и абсолютный комфорт!
Сегодня посетили экскурсию в Абхазию и остались в полном восторге!Сегодня посетили экскурсию в Абхазию и остались в полном восторге!Сегодня посетили экскурсию в Абхазию и остались в полном восторге!
Е
Елена
15 сен 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии по Абхазии! Маршрут был очень насыщенным и разнообразным. Время в пути прошло незаметно благодаря хорошей организации и вниманию к деталям.
Отдельную благодарность хочется выразить
читать дальше

нашему гиду - Леону. Все было на высшем уровне. Его знания об Абхазии были впечатляющими, он рассказывал интересные факты, истории, делая каждую остановку особенной. Благодаря его профессионализму и энергетике, экскурсия стала не только познавательной, но и очень комфортной.
Абхазия оставила у нас яркие впечатления от прекрасной природы и гостеприимства.

Мы остались в полном восторге от экскурсии по Абхазии! Маршрут был очень насыщенным и разнообразным. ВремяМы остались в полном восторге от экскурсии по Абхазии! Маршрут был очень насыщенным и разнообразным. ВремяМы остались в полном восторге от экскурсии по Абхазии! Маршрут был очень насыщенным и разнообразным. Время
М
Мария
13 сен 2025
Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности, а буквально оживили для нас историю своим рассказом. Было невероятно увлекательно
Целый день прошел на
читать дальше

одном дыхание. Хочется отметить что Леон, настоящий профессионал, на протяжении всего дня был очень внимательным в отношение всей группы, очень начитанный и грамотный молодой человек. Благодаря Леону, мы успели за один день увидеть множество локаций без толп туристов, на каждом объекте мы были одни из первых. А так же отдельное спасибо нашему водителю Аруту. Спасибо ему за аккуратное и бережное вождение, мы чувствовали себя в безопасности!

Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,Леон, добрый день! Хочется выразить вам огромную благодарность за сегодняшнюю экскурсию. Вы не просто показывали достопримечательности,
А
Александра
8 сен 2025
Восторга и впечатлений море - здесь обязан быть отзыв!
Это моя первая поездка в такую желанную Абхазию, уже давно рвалась туда душа и сердце, и как же повезло мне не прогадать
читать дальше

с выбором, потому что всё прошло даже лучше, чем я того ожидала. Отдельную благодарность хочу выразить человеку, который сопровождал нас всё наше путешествие по просторам этой красивучей страны. Вовлеченность, компетентность, настроение и энергетика Леона, нашего гида, послужили залогом успеха данной поездки.. и очарование, кстати, тоже)
Всё прошло в максимально комфортной дружелюбной обстановке. Красивые локации, предостаточное количество времени на объектах, завтрак, дегустации и невероятно интересная Абхазия с точки зрения её истории - всё было продемонстрировано в самых лучших её традициях и условиях. Благодарю, влюбилась!

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1600 ₽ за человека
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
На машине
12 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Поездка в Абхазию - обязательный пункт путешествия в Сочи! Увидите курортную Гагру, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи
Начало: По вашему адресу в Центральном Сочи
Сегодня в 08:00
24 дек в 08:00
16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
На машине
9 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
Путешествие по Абхазии с посещением Нового Афона, озера Рица и Гагры. Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны за 7 часов
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 800 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере