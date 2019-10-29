2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Объемное представление об Абхазии

В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.

Самые зрелищные достопримечательности региона

Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские слезы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.

Озеро Рица и обед на берегу

Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.