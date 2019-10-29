2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Цель экскурсии — показать Абхазию так, чтобы и вы присоединились к ее несчетным поклонникам! В программе природные символы региона: водопады Мужские и Женские слезы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица.

А также старинные легенды, рассказы о былых эпохах и дегустации традиционных продуктов.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера

Что вас ожидает

Объемное представление об Абхазии
В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.

Самые зрелищные достопримечательности региона
Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские слезы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.

Озеро Рица и обед на берегу
Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина.
  • Дополнительные расходы: проезд в Рицинский национальный парк — 350 руб. (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб.); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб.
  • Начало экскурсии в Красной Поляне, Адлере.
  • Трансфер из центрального Сочи оплачивается отдельно — 1500 руб.
  • Возможно дополнительно посетить Новый Афон — 3500 руб. или потрясающие пляжи Пицунды — 2500 руб.
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера
Природа и история Абхазии — поездка из Адлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 октября 2019
Для первого ознакомления с Абхазией - отличный вариант. Описание соответствует содержанию, Дмитрий хороший рассказчик, умеющий поддержать беседу как по теме экскурсии, так и на отвлеченные темы. Ездили семьей, маршрут по длительности как раз такой, чтобы излишне не утомились ни взрослые, ни дети. Машина была минивэнчик Хёндэ, разместились в нем вполне комфортно.
В целом, экскурсия оправдала ожидания.
7 октября 2019
Спасибо Дмитрию за день, проведенный в Абхазии!
Чудесная природа, атмосферные местечки без толп туристов.
Индивидуальная экскурсия всё-таки очень здорово!
Мы прониклись атмосферой и позже съездили еще в одно мини-путешествие с этим гидом.

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