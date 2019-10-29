2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Природа и история Абхазии - поездка из Адлера

Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Цель экскурсии — показать Абхазию так, чтобы и вы присоединились к ее несчетным поклонникам! В программе природные символы региона: водопады Мужские и Женские Слёзы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица. А также старинные легенды, рассказы о былых эпохах и дегустации традиционных продуктов.
5
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера

Описание экскурсии

Объёмное представление об Абхазии

В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.

Самые зрелищные достопримечательности региона

Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские Слёзы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.

Озеро Рица и обед на берегу

Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина
  • Дополнительные расходы: проезд в Рицинский национальный парк — 350 руб. (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб.); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб.
  • Начало экскурсии в Красной Поляне, Адлере. Трансфер из центрального Сочи оплачивается отдельно — 1500 руб.
  • Возможно дополнительно посетить Новый Афон — 3500 руб. или потрясающие пляжи Пицунды — 2500 руб.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1004 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Для первого ознакомления с Абхазией - отличный вариант. Описание соответствует содержанию, Дмитрий хороший рассказчик, умеющий поддержать беседу как по теме экскурсии, так и на отвлеченные темы. Ездили семьей, маршрут по длительности как раз такой, чтобы излишне не утомились ни взрослые, ни дети. Машина была минивэнчик Хёндэ, разместились в нем вполне комфортно.
В целом, экскурсия оправдала ожидания.
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О
Спасибо Дмитрию за день, проведенный в Абхазии!
Чудесная природа, атмосферные местечки без толп туристов.
Индивидуальная экскурсия всё-таки очень здорово!
Мы прониклись атмосферой и позже съездили еще в одно мини-путешествие с этим гидом.
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