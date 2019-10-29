2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Объёмное представление об Абхазии
В поездке по самым ярким местам региона вы познакомитесь с историей Абхазии от основания первых греческих поселений до сегодняшних дней. Узнаете, каким империям принадлежали эти земли, а также услышите о военных событиях и послевоенных годах Абхазии. Я расскажу о связанных с ней личностях мирового масштаба — Сталине и апостоле Симоне Каноните. Кроме того, вы откроете особенности местной культуры и менталитета, обычаев и традиций абхазов. Ощутите особую атмосферу, которая буквально переносит в другое время, знакомое всем, кто жил в 70-90-х. И в результате поймете, почему многие люди так любят этот край и каждый год сюда возвращаются.
Самые зрелищные достопримечательности региона
Вы увидите знаменитую Гагрскую Колоннаду, мелькавшую в известных советских фильмах. Посетите водопады Девичьи и Мужские Слёзы, оцените пейзажи живописных рек и гор. Продегустируете традиционные вина и сыры, а также чурчхелу, свежайшие сезонные фрукты, варенье, чачу и натуральный гранатовый сок. Побываете во впечатляющем ущелье Каменный мешок (Юпшарский каньон) и взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки. А также омолодитесь водой из «абхазского сапфира» — чудесного Голубого озера.
Озеро Рица и обед на берегу
Знакомство с Абхазией невозможно представить без его главной природной жемчужины — озера Рицы. Возле сказочного водоема на высоте 950 метров над уровнем моря вы услышите связанную с ним старинную легенду. А на берегу у вас будет возможность пообедать в приятном заведении, где вам предложат такие известные традиционные блюда, как мамалыгу, шашлык, форель, сыр сулугуни, хачапури и овощные закуски, а также, конечно, вино или чачу и ароматный кофе по-восточному.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина
- Дополнительные расходы: проезд в Рицинский национальный парк — 350 руб. (дети до 8 лет бесплатно, с 9 до 12 лет — 100 руб.); обед в кафе на 3-4 человек ~ 2000 руб.
- Начало экскурсии в Красной Поляне, Адлере. Трансфер из центрального Сочи оплачивается отдельно — 1500 руб.
- Возможно дополнительно посетить Новый Афон — 3500 руб. или потрясающие пляжи Пицунды — 2500 руб.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
В целом, экскурсия оправдала ожидания.
Чудесная природа, атмосферные местечки без толп туристов.
Индивидуальная экскурсия всё-таки очень здорово!
Мы прониклись атмосферой и позже съездили еще в одно мини-путешествие с этим гидом.