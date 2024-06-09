Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря

Квадроциклы с лучшими видами
Специально для вас мы разработали необычный видовой маршрут! Вам откроются виды на все горнолыжные курорты, лыжный стадион Лаура, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, панораму трамплинного комплекса.

Тур проходит по территории Национального парка по грунтовой дороге, где может проехать только внедорожная техника до одной из самых популярных примечательностей Сочи.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Что вас ожидает:

  • Водопад Поликаря
  • Трамплинный комплекс «Русские горки»
  • Панорамы на все курорты Красной поляны

Описание экскурсии

Особенности маршрута:

  • Экстремально крутые подъемы и спуски.
  • Самый высокий водопад Сочи — более 70 м.
  • Трамплинный комплекс «Русские горки».
  • Два олимпийских трамплина – 125 и 95 метров.
  • Панорамы на все курорты Красной поляны!

Ежедневно с 7:30 до 23:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Поликаря
  • Трамплинный комплекс «Русские горки»
  • Панорамы на все курорты Красной поляны
Что включено
  • Обучение и тест-драйв
  • Услуги гида
  • Экипировка и защита
Что не входит в цену
  • Персональные квест-задания
  • Фото - и видеосъемка
  • Аэросъемка и клип
  • Тимбилдинг, корпоративный отдых
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Рекомендации: наденьте удобную одежду и обувь
  • Возьмите с собой бутылку воды
  • Головной убор
  • Наличные для оплаты сувениров и мелких расходов. Обратите внимание: связь и wi-fi в горах есть не везде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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