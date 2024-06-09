Специально для вас мы разработали необычный видовой маршрут! Вам откроются виды на все горнолыжные курорты, лыжный стадион Лаура, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, панораму трамплинного комплекса.
Тур проходит по территории Национального парка по грунтовой дороге, где может проехать только внедорожная техника до одной из самых популярных примечательностей Сочи.
Тур проходит по территории Национального парка по грунтовой дороге, где может проехать только внедорожная техника до одной из самых популярных примечательностей Сочи.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Что вас ожидает:
- Водопад Поликаря
- Трамплинный комплекс «Русские горки»
- Панорамы на все курорты Красной поляны
Описание экскурсии
Особенности маршрута:
- Экстремально крутые подъемы и спуски.
- Самый высокий водопад Сочи — более 70 м.
- Трамплинный комплекс «Русские горки».
- Два олимпийских трамплина – 125 и 95 метров.
- Панорамы на все курорты Красной поляны!
Ежедневно с 7:30 до 23:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Поликаря
- Трамплинный комплекс «Русские горки»
- Панорамы на все курорты Красной поляны
Что включено
- Обучение и тест-драйв
- Услуги гида
- Экипировка и защита
Что не входит в цену
- Персональные квест-задания
- Фото - и видеосъемка
- Аэросъемка и клип
- Тимбилдинг, корпоративный отдых
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Рекомендации: наденьте удобную одежду и обувь
- Возьмите с собой бутылку воды
- Головной убор
- Наличные для оплаты сувениров и мелких расходов. Обратите внимание: связь и wi-fi в горах есть не везде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
9 часов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
2 200₽ за человека