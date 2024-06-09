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Специально для вас мы разработали необычный видовой маршрут! Вам откроются виды на все горнолыжные курорты, лыжный стадион Лаура, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, панораму трамплинного комплекса.



Тур проходит по территории Национального парка по грунтовой дороге, где может проехать только внедорожная техника до одной из самых популярных примечательностей Сочи.