Треккинг в Адлере

Найдено 20 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Адлере, цены от 2 799 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 15 чел.
Мини-поход в каньоны реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000 за всё до 15 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы: путешествие и мифы
Проведите 5 часов в общении с природой, открывая легендарные Агурские водопады и Орлиные скалы в сопровождении опытного гида
Начало: Ул. Агурское ущелье д. 1
Расписание: понедельник, среда, пятница в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800 за всё до 2 чел.
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950 за всё до 2 чел.
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 7 чел.
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Расписание: ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Индивидуальная
4 часа
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Начало: Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
Расписание: В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Треккинг на Малую Рицу
Мини-группа
7 часов
Треккинг на Малую Рицу
Начало: Вокзальная 7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 990 за человека
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Начало: Автобусная остановка «Галицыно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800 за всё до 2 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
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    изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
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    локаций!!! Остановка на смотровой точке тоже оставила кучу эмоций. Отдельные спасибо Юрию, на протяжении всего маршрута рассказал нам множество интересных фактов и историй. Остались с мужем в полном восторге, всем советуем, точно не пожалеете!!!

    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
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    Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!

    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая
  • Л
    Людмила
    10 мая 2024
    Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Гид Юлия. Очень комфортная и увлекательная прогулка. Спасибо! Не пожалели ни разу. На вершине угостила нас вкусным чаем с липой и печеньем))). Виды дух захватывающие!!! Спасибо огромное гиду!!! Была с сыном 17 лет, понравилось и мне и ему!
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Было интересно Гид Юлия прекрасно провела по местами сложному маршруту Спасибо
  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
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    гид и рассказчик) Знает очень много про природу родного края и сам Сочи) Маршрут не совсем простой, что делает его ещё интереснее) Самый приятный бонус - на всём пути практически не встречаются другие люди) чувствуешь уникальность и эксклюзивность происходящего)

  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
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    По дороге узнаешь много исторических фактов, о которых даже не догадывался и не узнаешь у туристических фирм. Обязательно схожу и в другие походы с Даниилом

    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять
  • А
    Андрей
    11 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
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    был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!

    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
  • Б
    Буланова
    8 июня 2023
    Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Очень приятный и не сложный маршрут, красивые виды и замечательный гид Ирина

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  2. Велотреккинг в сочинских горах
  3. Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
  4. Мини-поход в каньоны реки Псахо
  5. Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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