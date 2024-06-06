1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы: путешествие и мифы
Проведите 5 часов в общении с природой, открывая легендарные Агурские водопады и Орлиные скалы в сопровождении опытного гида
Начало: Ул. Агурское ущелье д. 1
Расписание: понедельник, среда, пятница в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Расписание: ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход на Агурские водопады и гору Ахун
Начало: Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
Расписание: В четверг, пятницу в 10:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Треккинг на Малую Рицу
Начало: Вокзальная 7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 990₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Начало: Автобусная остановка «Галицыно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 июня 2024Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
- ААнастасия4 июня 2024Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
- ЕЕлизавета28 мая 2024Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
- ВВиктория26 мая 2024Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
- ЛЛюдмила10 мая 2024Гид Юлия. Очень комфортная и увлекательная прогулка. Спасибо! Не пожалели ни разу. На вершине угостила нас вкусным чаем с липой и печеньем))). Виды дух захватывающие!!! Спасибо огромное гиду!!! Была с сыном 17 лет, понравилось и мне и ему!
- ААндрей18 октября 2023Было интересно Гид Юлия прекрасно провела по местами сложному маршруту Спасибо
- ККсения20 сентября 2023Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
- ММария13 сентября 2023Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
- ААндрей11 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
- ББуланова8 июня 2023Очень приятный и не сложный маршрут, красивые виды и замечательный гид Ирина
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Треккинг и походы»
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