Лепка из глины

Групповая экскурсия в Адлере

Создайте свой уникальный сувенир на экскурсии по гончарной мастерской в Адлере

Штампованные сувениры уже никому не интересны.

Мы предлагаем вам освоить новое умение и увезти на память о море керамику ручной работы, которую сделаете вы сами.

Всего за час вы научитесь работать с гончарным кругом, узнаете технологию производства глиняных изделий и сами создадите уникальный шедевр.
Лепка из глины
Лепка из глины
Лепка из глины
Лепка из глины
Лепка из глины
Лепка из глины
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
5
дек
6
дек
7
дек
12
дек
13
дек
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Описание

Сувениры, созданные вашими руками

Тарелка и кружка ручной работы, необычная вазочка для украшений или цветов — всё это сойдет с гончарного круга всего лишь через час вашей работы. Приглашаем в гончарную мастерскую, где вас уже ждёт мастер. Под его чутким руководством вы освоите принципы работы с гончарным кругом и глиной, а затем вам останется наслаждаться процессом и воплощать в жизнь свои идеи. Вы успеете создать сувениры ручной работы для себя и ваших близких, и увезёте на память об отпуске не только посуду ручной работы, но и радость от работы с природными материалами. Организационные моменты• Изделие сушится и запекается примерно 2-3 недели. Если у вас нет возможности забрать самостоятельно, мы отправим транспортной компанией.
Покрытие изделий глазурью и обжиг оплачиваются отдельно.

ежедневно по договорённости

Ответы на вопросы

Что входит
  • Материалы
  • Инструменты
  • Помощь мастера в проектировании изделия
Что не входит
  • Покрытие глазурью
  • Отправка изделия транспортной компанией
  • Обжиг — 250 руб
Место начала и завершения?
Центральный район Сочи, ул. Навагинская, 9Д
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Изделие сушится и запекается примерно 2-3 недели если у вас нет возможности забрать самостоятельно мы отправим транспортной компанией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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