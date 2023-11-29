Сувениры, созданные вашими руками

Тарелка и кружка ручной работы, необычная вазочка для украшений или цветов — всё это сойдет с гончарного круга всего лишь через час вашей работы. Приглашаем в гончарную мастерскую, где вас уже ждёт мастер. Под его чутким руководством вы освоите принципы работы с гончарным кругом и глиной, а затем вам останется наслаждаться процессом и воплощать в жизнь свои идеи. Вы успеете создать сувениры ручной работы для себя и ваших близких, и увезёте на память об отпуске не только посуду ручной работы, но и радость от работы с природными материалами. Организационные моменты• Изделие сушится и запекается примерно 2-3 недели. Если у вас нет возможности забрать самостоятельно, мы отправим транспортной компанией.

Покрытие изделий глазурью и обжиг оплачиваются отдельно.