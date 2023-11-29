Создайте свой уникальный сувенир на экскурсии по гончарной мастерской в Адлере
Штампованные сувениры уже никому не интересны.
Мы предлагаем вам освоить новое умение и увезти на память о море керамику ручной работы, которую сделаете вы сами.
Всего за час вы научитесь работать с гончарным кругом, узнаете технологию производства глиняных изделий и сами создадите уникальный шедевр.
Мы предлагаем вам освоить новое умение и увезти на память о море керамику ручной работы, которую сделаете вы сами.
Всего за час вы научитесь работать с гончарным кругом, узнаете технологию производства глиняных изделий и сами создадите уникальный шедевр.
Ближайшие даты:
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
5
дек
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Описание
Сувениры, созданные вашими руками
Тарелка и кружка ручной работы, необычная вазочка для украшений или цветов — всё это сойдет с гончарного круга всего лишь через час вашей работы. Приглашаем в гончарную мастерскую, где вас уже ждёт мастер. Под его чутким руководством вы освоите принципы работы с гончарным кругом и глиной, а затем вам останется наслаждаться процессом и воплощать в жизнь свои идеи. Вы успеете создать сувениры ручной работы для себя и ваших близких, и увезёте на память об отпуске не только посуду ручной работы, но и радость от работы с природными материалами. Организационные моменты• Изделие сушится и запекается примерно 2-3 недели. Если у вас нет возможности забрать самостоятельно, мы отправим транспортной компанией.
Покрытие изделий глазурью и обжиг оплачиваются отдельно.
ежедневно по договорённости
Ответы на вопросы
- Что входит
- Материалы
- Инструменты
- Помощь мастера в проектировании изделия
- Что не входит
- Покрытие глазурью
- Отправка изделия транспортной компанией
- Обжиг — 250 руб
- Место начала и завершения?
- Центральный район Сочи, ул. Навагинская, 9Д
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно по договорённостиЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Изделие сушится и запекается примерно 2-3 недели если у вас нет возможности забрать самостоятельно мы отправим транспортной компанией
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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