Джипинг по Сочи: Псахо, Ахштырская пещера - из Адлера

Каньон Псахо, Ахштырская пещера, Троице-Георгиевский монастырь и древняя роща
Это поездка по природным и историческим локациям Сочи: за один день вы увидите цветение мимозы (в сезон), горные каньоны и памятник палеолита. Мы побываем на дегустации местных продуктов и заедем к источнику голубой глины. А если повезёт, в дороге повстречаем буйволов.
Описание экскурсии

11:30–12:00 — сбор путешественников из Сочи, Мацесты, Хосты, Адлера и Сириуса

12:00–12:30 — дорога в сад мимозы

12:30–13:30 — сад мимозы

У вас будет свободное время для фотографий (из-за сезонности доступно только в феврале)

13:30–14:00 — дорога к ущелью Ах-цу

14:00–14:15 — ущелье Ах-цу

Каньон с отвесными скалами до 800 метров и видом на реку Мзымта. Остановка на смотровой площадке.

14:15–14:30 — дорога к Ахштырской пещере

14:30–15:00 — Ахштырская пещера и смотровая

Вы увидите археологический памятник, посетите зал с геологическими слоями и артефактами. На смотровой перед вами откроется панорама реки Мзымта и вид на мост Skypark.

15:00–15:15 — дорога к Троице-Георгиевскому женскому монастырю

15:30–16:00 — Троице-Георгиевский монастырь

Обитель и храмы, посвящённые святому Уару, иконам Божьей Матери и Георгию Победоносцу.

16:00–16:30 — дорога к каньону Псахо, джипинг по бездорожью

16:30–17:00 — каньон Псахо и тисо-самшитовая роща

Прогулка по каньону с каменными стенами и древнему колхидскому лесу. По дороге остановимся в долине, где можно увидеть буйволов, и у природного источника с голубой глиной. Вы сможете принять глиняные ванны и взять глину с собой.

17:00–18:00 — ужин в кафе на каньоне

Отдых в беседках, дегустация натурального мёда, местных вин и домашнего сыра.

18:00–19:00 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость входит: джипинг (УАЗ Патриот или Hunter), дегустации, питьевая вода
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в каньоне Псахо — 300 ₽ за чел.
  • Экосбор на территории водопада Пасть Дракона — 250 ₽ за чел.
  • Экосбор на территории водопада Ивановский — 250 ₽ за чел.
  • Вход в Ахштырскую пещеру — 500 ₽ за чел.
  • Мимозы в саду — 500 ₽ за букет
  • Комплексный обед — средний чек 800 ₽ за чел.
  • Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час (детали уточняйте в переписке)

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский2000 ₽
Пенсионный (ветераны, участники СВО)2160 ₽
Взрослый2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Адлера или ФТ Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

