Это поездка по природным и историческим локациям Сочи: за один день вы увидите цветение мимозы (в сезон), горные каньоны и памятник палеолита. Мы побываем на дегустации местных продуктов и заедем к источнику голубой глины. А если повезёт, в дороге повстречаем буйволов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

11:30–12:00 — сбор путешественников из Сочи, Мацесты, Хосты, Адлера и Сириуса

12:00–12:30 — дорога в сад мимозы

12:30–13:30 — сад мимозы

У вас будет свободное время для фотографий (из-за сезонности доступно только в феврале)

13:30–14:00 — дорога к ущелью Ах-цу

14:00–14:15 — ущелье Ах-цу

Каньон с отвесными скалами до 800 метров и видом на реку Мзымта. Остановка на смотровой площадке.

14:15–14:30 — дорога к Ахштырской пещере

14:30–15:00 — Ахштырская пещера и смотровая

Вы увидите археологический памятник, посетите зал с геологическими слоями и артефактами. На смотровой перед вами откроется панорама реки Мзымта и вид на мост Skypark.

15:00–15:15 — дорога к Троице-Георгиевскому женскому монастырю

15:30–16:00 — Троице-Георгиевский монастырь

Обитель и храмы, посвящённые святому Уару, иконам Божьей Матери и Георгию Победоносцу.

16:00–16:30 — дорога к каньону Псахо, джипинг по бездорожью

16:30–17:00 — каньон Псахо и тисо-самшитовая роща

Прогулка по каньону с каменными стенами и древнему колхидскому лесу. По дороге остановимся в долине, где можно увидеть буйволов, и у природного источника с голубой глиной. Вы сможете принять глиняные ванны и взять глину с собой.

17:00–18:00 — ужин в кафе на каньоне

Отдых в беседках, дегустация натурального мёда, местных вин и домашнего сыра.

18:00–19:00 — обратная дорога

Организационные детали

В стоимость входит: джипинг (УАЗ Патриот или Hunter), дегустации, питьевая вода

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы