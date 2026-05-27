Джипинг по Сочи: Псахо, Ахштырская пещера - из Адлера
Каньон Псахо, Ахштырская пещера, Троице-Георгиевский монастырь и древняя роща
Это поездка по природным и историческим локациям Сочи: за один день вы увидите цветение мимозы (в сезон), горные каньоны и памятник палеолита. Мы побываем на дегустации местных продуктов и заедем к источнику голубой глины. А если повезёт, в дороге повстречаем буйволов.
Описание экскурсии
11:30–12:00 — сбор путешественников из Сочи, Мацесты, Хосты, Адлера и Сириуса
12:00–12:30 — дорога в сад мимозы
12:30–13:30 — сад мимозы
У вас будет свободное время для фотографий (из-за сезонности доступно только в феврале)
13:30–14:00 — дорога к ущелью Ах-цу
14:00–14:15 — ущелье Ах-цу
Каньон с отвесными скалами до 800 метров и видом на реку Мзымта. Остановка на смотровой площадке.
14:15–14:30 — дорога к Ахштырской пещере
14:30–15:00 — Ахштырская пещера и смотровая
Вы увидите археологический памятник, посетите зал с геологическими слоями и артефактами. На смотровой перед вами откроется панорама реки Мзымта и вид на мост Skypark.
15:00–15:15 — дорога к Троице-Георгиевскому женскому монастырю
15:30–16:00 — Троице-Георгиевский монастырь
Обитель и храмы, посвящённые святому Уару, иконам Божьей Матери и Георгию Победоносцу.
16:00–16:30 — дорога к каньону Псахо, джипинг по бездорожью
16:30–17:00 — каньон Псахо и тисо-самшитовая роща
Прогулка по каньону с каменными стенами и древнему колхидскому лесу. По дороге остановимся в долине, где можно увидеть буйволов, и у природного источника с голубой глиной. Вы сможете принять глиняные ванны и взять глину с собой.
17:00–18:00 — ужин в кафе на каньоне
Отдых в беседках, дегустация натурального мёда, местных вин и домашнего сыра.
18:00–19:00 — обратная дорога
Организационные детали
В стоимость входит: джипинг (УАЗ Патриот или Hunter), дегустации, питьевая вода
С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
Экологический сбор в каньоне Псахо — 300 ₽ за чел.
Экосбор на территории водопада Пасть Дракона — 250 ₽ за чел.
Экосбор на территории водопада Ивановский — 250 ₽ за чел.
Вход в Ахштырскую пещеру — 500 ₽ за чел.
Мимозы в саду — 500 ₽ за букет
Комплексный обед — средний чек 800 ₽ за чел.
Услуги фотографа — от 6000 ₽ за час (детали уточняйте в переписке)
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский
2000 ₽
Пенсионный (ветераны, участники СВО)
2160 ₽
Взрослый
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Адлера или ФТ Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Джипинг по Сочи: Псахо, Ахштырская пещера - из Адлера»