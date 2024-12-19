Путешествие на джипах по окрестностям Сочи подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут увидеть самшитовые рощи и каньон на месте древнего океана Тетис. Программа включает посещение Троице-Георгиевского монастыря и пещеры, где обитали древние люди. Комфортабельные внедорожники обеспечат удобство и безопасность на протяжении всего маршрута. В конце путешествия запланировано расслабляющее купание в голубой глине

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Описание экскурсии

Вы отправитесь в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике УАЗ. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить самые значимые места и насладиться невероятными горными пейзажами. От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться на комфортных внедорожниках — дорога сама станет ещё одной достопримечательностью этой программы.

В ходе экскурсии у вас будут остановки в Ахштырской низине на смотровых площадках и Тисо — Самшитовой роще. Здесь вы сможете прикоснуться своими руками к вековым тектоническим плитам, которые раньше были частью дна древнего океана!

В конце путешествия выделим время на расслабляющее купание в голубой глине.

Организационные детали