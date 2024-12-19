Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)

Отправляйтесь в захватывающее путешествие на джипах по окрестностям Сочи. Посетите самшитовые рощи и древний каньон, насладитесь природой и историей
Путешествие на джипах по окрестностям Сочи подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут увидеть самшитовые рощи и каньон на месте древнего океана Тетис. Программа включает посещение Троице-Георгиевского монастыря и пещеры, где обитали древние люди. Комфортабельные внедорожники обеспечат удобство и безопасность на протяжении всего маршрута. В конце путешествия запланировано расслабляющее купание в голубой глине
4.51
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Комфортабельные внедорожники
  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 🕍 Посещение исторических мест
  • 🗺️ Потрясающие пейзажи
  • 🏞️ Купание в голубой глине
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)
Джип-тур по окрестностям Сочи (из Адлера)
Ближайшие даты:
12
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фев18
фев
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Троице-Георгиевский монастырь
  • Ахштырская пещера

Описание экскурсии

Вы отправитесь в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике УАЗ. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить самые значимые места и насладиться невероятными горными пейзажами. От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться на комфортных внедорожниках — дорога сама станет ещё одной достопримечательностью этой программы.

В ходе экскурсии у вас будут остановки в Ахштырской низине на смотровых площадках и Тисо — Самшитовой роще. Здесь вы сможете прикоснуться своими руками к вековым тектоническим плитам, которые раньше были частью дна древнего океана!

В конце путешествия выделим время на расслабляющее купание в голубой глине.

Организационные детали

  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ
  • После программы за дополнительную плату мы можем поужинать в одном из кафе (по желанию). До этого остановок на перекус нет, поэтому рекомендуем брать еду с собой.
  • Дополнительно оплачиваются экологические сборы и билеты:
    — Древний каньон — 200 руб. /чел.
    — Ахштырская пещера — 200 руб. /чел. (остановка по желанию, возможна только при хороших погодных условиях)
    — Водопад высотой 60 метров — 200 руб. /чел. (остановка по желанию, возможна только при хороших погодных условиях)

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1620 ₽
Дети 6-14 лет1530 ₽
Дети до 5 лет1485 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 39 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Н
19 дек 2024
Одна реклама все схвачено за деньги на каждой лакации шарлотанф
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, но было бы здорово если б вы более подробно описали всю суть проблемы. Сожалеем что у вас осталось такое впечатление!
Спасибо!
Елена
23 ноя 2024
Джип тур понравился больше всех экскурсий, которые мы посетили. Аркадий весёлый, внимательный, позитивный водитель-экскурсовод. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода. Не пожалеете, если поедете на эту непродолжительную по времени, но очень позитивную экскурсию. Нас завезли на ужин в ресторан у Арго, где повар на совесть готовит вкусную еду и радушный хозяин. Вообщем экскурсия огонь 🔥
Джип тур понравился больше всех экскурсий, которые мы посетили. Аркадий весёлый, внимательный, позитивный водитель-экскурсовод. Рекомендуем экскурсиюДжип тур понравился больше всех экскурсий, которые мы посетили. Аркадий весёлый, внимательный, позитивный водитель-экскурсовод. Рекомендуем экскурсию
О
2 сен 2024
Прогулка интересная и насыщенная, природа в окрестностях Сочи красивая, ее стоит посмотреть. Спасибо Евгению за внимательное отношение и интересный рассказ!
М
19 авг 2024
Замечательная, насыщенная программа тура! Расстояние всех локаций, включенных в тур, продумано. Времени нахождения на каждой локации достаточно.
А
5 авг 2024
Неплохой тур для разнообразия, если вы еще не успели посмотреть более интересные места) Стоит ехать из-за посещения каньона Псахо. Самая интересная локация этой экскурсии. Гид-водитель очень приятный, все интересно рассказывал. К сожалению, нам попались не лучшие попутчики. Один из пассажиров вел себя не максимально не приятно. Понимаю, тут ничего особо организаторам не сделать. Возможно ему стоило поменьше дегустировать))
Неплохой тур для разнообразия, если вы еще не успели посмотреть более интересные места) Стоит ехать из-заНеплохой тур для разнообразия, если вы еще не успели посмотреть более интересные места) Стоит ехать из-заНеплохой тур для разнообразия, если вы еще не успели посмотреть более интересные места) Стоит ехать из-за
О
1 авг 2024
Тур взяли потому что ребенок 2.5 года, хотели ему показать, в водичке покупать. Одну звезду снимаю за то, что на трипстере одна цена у организатора на месте другая -дороже примерно на 500 руб. Писал в Вацап Александру, но реакции не последовало.
М
29 июл 2024
Началось с организации, не вовремя выехали и не вовремя приехали, никто заранее не сказал время встречи, не предупредили выходить. Задержка была 40 минут.
Не очень безопасно, не очень интересно, в Сочи
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много красивых мест, а привозили на поборы:
1 остановка вы пьёте чай и вам втюхивают БАДы и даже лекарства от рака (просто ужас, надеюсь, на какие-то меры, женщина шарлатан, так же там можно посмотреть на реку и на кур!
2 остановка просто на дороге смотровая площадка, можно посмотреть на горы и сфоткаться с птичками за 500-600 р, развод очень старый.
3 остановка монастырь женский
4 остановка каньон, там можно поесть шашлык, ждать его будете около 30 минут, можно погулять по сочинскому национальному парку и посмотреть на каньон, впрочем, если отправитесь на белые скалы впечатлений будет больше, виды лучше, река чище.
5 остановка навесной мост даже комментировать не буду.
Весело было ехать, единственный плюс в этой экскурсии, не ждите от этого вида развлечений чего-то познавательного (гид вам скажет три слова), детей бы я не брала, тк это действительно не очень безопасно.
Две звёзды только за водителя, весёлый) так даже одну поставить было бы жалко.
Подойдёт эта экскурсия не знаю кому, жаль потраченный день)
Закончилось все у нас травмпунктом 🙈

Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Очень сожалею что у вас осталось такое впечатление. В ходе тех обстоятельств что сейчас сезон, бывают и
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пробки и другие экскурсанты задерживаются. Мы об это предупреждаем если авто задерживается и заранее всегда сообщаем время и место вашего выезда. По поводу фотографий с животными, мы не советуем никому фотографироваться и уж тем более брать у кого-то с улицы какие либо бады.
Спасибо!

А
29 июл 2024
Маршрут с сопровождением музыки понравился, дегустация вина нормальная!
Екатерина
28 июл 2024
Спасибо большое за новые эмоции и впечатления! Все очень понравилось 🥰
Виктория
18 июл 2024
Отличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных мест
Отличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных местОтличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных мест
Юлия
11 июл 2024
Красивые места, дегустация вина, поездка с открытым верхом, возможность вылезти и проехаться стоя - все было круто. Евгений хороший водитель. Привез в места, куда не возят автобусы. Очень вкусная форель на мангале. После глиняных масок нежная кожа. Рекомендую.
Красивые места, дегустация вина, поездка с открытым верхом, возможность вылезти и проехаться стоя - все было
К
7 июл 2024
Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите, что для малышей может быть тяжеловато подниматься по бездорожью на джипе с открытым люком и они начнут плакать и уставать от тряски. Но если очень хочется, то нужно ехать 100%, эмоций останется море!
Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите,Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите,Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите,Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите,
Ю
28 июн 2024
Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи от других регионов. В целом, была приятно удивлена тем, что нам действительно рассказывали и
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про места, куда ехали, и про то, что мимо проезжали - и для меня было что-то новое и интересное. Так же порадовало, что не было чрезмерных навязываний доп. услуг и кучи дегустаций - всего в меру и без напряга. Места увидели, действительно, красивые (меня только каньон не смог поразить, так как в треккингах я уже видела и более шикарные места). Как итог - поездка понравилась.
П. с. да, водитель немного задержался (предупредил, был на связи), но это абсолютно естественно в текущих реалиях с пробками. Тут как бы надо выбирать - либо вас забирают от места рядом с отелем (и могут опоздать), либо самим добираться к той точке, где пробок не будет.

Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в СочиЕздили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи
Анастасия
17 июн 2024
Отличный маршрут, приятный гид Тимур!
Отличный маршрут, приятный гид Тимур!Отличный маршрут, приятный гид Тимур!Отличный маршрут, приятный гид Тимур!
Светлана
3 июн 2024
Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности

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