Путешествие на джипах по окрестностям Сочи подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут увидеть самшитовые рощи и каньон на месте древнего океана Тетис. Программа включает посещение Троице-Георгиевского монастыря и пещеры, где обитали древние люди. Комфортабельные внедорожники обеспечат удобство и безопасность на протяжении всего маршрута. В конце путешествия запланировано расслабляющее купание в голубой глине
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельные внедорожники
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🕍 Посещение исторических мест
- 🗺️ Потрясающие пейзажи
- 🏞️ Купание в голубой глине
Что можно увидеть
- Троице-Георгиевский монастырь
- Ахштырская пещера
Описание экскурсии
Вы отправитесь в путешествие по живописным окрестностям Сочи на внедорожнике УАЗ. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить самые значимые места и насладиться невероятными горными пейзажами. От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться на комфортных внедорожниках — дорога сама станет ещё одной достопримечательностью этой программы.
В ходе экскурсии у вас будут остановки в Ахштырской низине на смотровых площадках и Тисо — Самшитовой роще. Здесь вы сможете прикоснуться своими руками к вековым тектоническим плитам, которые раньше были частью дна древнего океана!
В конце путешествия выделим время на расслабляющее купание в голубой глине.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ
- После программы за дополнительную плату мы можем поужинать в одном из кафе (по желанию). До этого остановок на перекус нет, поэтому рекомендуем брать еду с собой.
- Дополнительно оплачиваются экологические сборы и билеты:
— Древний каньон — 200 руб. /чел.
— Ахштырская пещера — 200 руб. /чел. (остановка по желанию, возможна только при хороших погодных условиях)
— Водопад высотой 60 метров — 200 руб. /чел. (остановка по желанию, возможна только при хороших погодных условиях)
ежедневно в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1620 ₽
|Дети 6-14 лет
|1530 ₽
|Дети до 5 лет
|1485 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 9889 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталия
19 дек 2024
Одна реклама все схвачено за деньги на каждой лакации шарлотанф
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, но было бы здорово если б вы более подробно описали всю суть проблемы. Сожалеем что у вас осталось такое впечатление!
Спасибо!
Спасибо!
Елена
23 ноя 2024
Джип тур понравился больше всех экскурсий, которые мы посетили. Аркадий весёлый, внимательный, позитивный водитель-экскурсовод. Рекомендуем экскурсию и экскурсовода. Не пожалеете, если поедете на эту непродолжительную по времени, но очень позитивную экскурсию. Нас завезли на ужин в ресторан у Арго, где повар на совесть готовит вкусную еду и радушный хозяин. Вообщем экскурсия огонь 🔥
О
Ольга
2 сен 2024
Прогулка интересная и насыщенная, природа в окрестностях Сочи красивая, ее стоит посмотреть. Спасибо Евгению за внимательное отношение и интересный рассказ!
М
Марина
19 авг 2024
Замечательная, насыщенная программа тура! Расстояние всех локаций, включенных в тур, продумано. Времени нахождения на каждой локации достаточно.
А
Алина
5 авг 2024
Неплохой тур для разнообразия, если вы еще не успели посмотреть более интересные места) Стоит ехать из-за посещения каньона Псахо. Самая интересная локация этой экскурсии. Гид-водитель очень приятный, все интересно рассказывал. К сожалению, нам попались не лучшие попутчики. Один из пассажиров вел себя не максимально не приятно. Понимаю, тут ничего особо организаторам не сделать. Возможно ему стоило поменьше дегустировать))
О
Олег
1 авг 2024
Тур взяли потому что ребенок 2.5 года, хотели ему показать, в водичке покупать. Одну звезду снимаю за то, что на трипстере одна цена у организатора на месте другая -дороже примерно на 500 руб. Писал в Вацап Александру, но реакции не последовало.
М
Мария
29 июл 2024
Началось с организации, не вовремя выехали и не вовремя приехали, никто заранее не сказал время встречи, не предупредили выходить. Задержка была 40 минут.
Не очень безопасно, не очень интересно, в Сочи
Не очень безопасно, не очень интересно, в Сочи
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Очень сожалею что у вас осталось такое впечатление. В ходе тех обстоятельств что сейчас сезон, бывают и
А
Александра
29 июл 2024
Маршрут с сопровождением музыки понравился, дегустация вина нормальная!
Екатерина
28 июл 2024
Спасибо большое за новые эмоции и впечатления! Все очень понравилось 🥰
Виктория
18 июл 2024
Отличное мероприятие! Рекомендую 100% Очень много интересных мест
Юлия
11 июл 2024
Красивые места, дегустация вина, поездка с открытым верхом, возможность вылезти и проехаться стоя - все было круто. Евгений хороший водитель. Привез в места, куда не возят автобусы. Очень вкусная форель на мангале. После глиняных масок нежная кожа. Рекомендую.
К
Кристина
7 июл 2024
Всё очень понравилось💔 места потрясающие. Со мной в компанию попала семья с детками, так вот, учите, что для малышей может быть тяжеловато подниматься по бездорожью на джипе с открытым люком и они начнут плакать и уставать от тряски. Но если очень хочется, то нужно ехать 100%, эмоций останется море!
Ю
Юлия
28 июн 2024
Ездили вчера с Евгением. Честно скажу, ожидания были на минимуме, зная насколько отличаются экскурсии в Сочи от других регионов. В целом, была приятно удивлена тем, что нам действительно рассказывали и
Анастасия
17 июн 2024
Отличный маршрут, приятный гид Тимур!
Светлана
3 июн 2024
Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
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