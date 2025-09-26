На яхте из Адлера можно отправиться в увлекательное путешествие по Черному морю. Это идеальная возможность для тех, кто хочет насладиться спокойствием и красотой природы. Встреча с дельфинами и захватывающие виды
5 причин купить эту прогулку
- 🐬 Встреча с дельфинами
- 🌅 Виды Кавказских гор
- 🛥️ Современная яхта
- 🏞️ Пейзажи Олимпийского парка
- 🌊 Купание в открытом море
Что можно увидеть
- Олимпийский парк
- Кавказские горы
Описание водной прогулкиПогоня за дельфинами Расправить паруса и отправиться покорять просторы открытого моря из Адлера - идеальное приключение для любителей красивого, спокойного и непринужденного отдыха вдали от городской суеты. Вас ожидает чистая вода, с высокой долей вероятности встреча с Черноморскими дельфинами, захватывающие виды и настоящий морской отдых.
7 дней в неделю с 07:30 до 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Адлера
- Олимпийский парк
- Кавказские горы
- Мыс Пицунда (Вдали)
- Восточный Сочи (Вдали)
Что включено
- Аренда яхты
- Капитан
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Ул. Морской бульвар 1, причал 3
Когда и сколько длится?
Когда: 7 дней в неделю с 07:30 до 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
26 сен 2025
Очень красиво, приятный молодой человек вел яхту, все хорошо объяснил. Обязательно еще вернемся)
И
Ирина
12 сен 2025
Здравствуйте. Ожидание и реальность не совпали) Капитан был очень грустный и немного нервный.
С
Святослав
6 сен 2025
В целом все прошло хорошо, впервые ходил под парусом, ветер позволил развить достаточно большую скорость, было весело))) Капитан, он же гид рассказывал интересные факты. Спасибо
А
Айгуль
31 авг 2025
Н
Наталья
27 авг 2025
Очень чистая красивая яхта Shadow,капитан Олег провел понятный четкий инструктаж. Дельфинов встретили целую стайку. Поплавали,полюбовались видами Сириуса с моря. Спасибо за прогулку.
А
Алексей
26 авг 2025
Отличная яхта, великолепный капитан!
Гуляли практически в шторм, на огромных волнах - впечатления головокружительные) Правда, из-за погодных условий, не смогли покупаться и не увидели дельфинов, но тут мы сами виноваты, нужно было выходить в другой день! А так - всë очень понравилось!
А
Анастасия
24 авг 2025
Отличная морская прогулка, капитан Константин замечательный, веселый и позитивный человек, было очень приятно провести 1,5 часа на яхте с невероятными видами 🌞🌊🐬🐬🐬
С
Софья
23 авг 2025
А
Анна
23 авг 2025
Все было очень хорошо!! Капитан квалифицированный специалист, видели дельфинов!! А музыка какая все в тему спокойная ничего лишнего отдельное спасибо капитану!
A
Aleksand
22 авг 2025
Очень все круто,капитан профи.,интересный рассказчик,все понравилось, на следующий год только с этим капитаном пойдем
С
Станислав
19 авг 2025
Р
Роман
17 авг 2025
Во-первых, замечательный Капитан Константин! Благодаря ему, поход на яхте был действительно интересным и приятным.
Во-вторых, классная яхта:) мы были впервые на подобного рода экскурсии, обязательно теперь надо будет повторить:)
М
Мариям
17 авг 2025
Прогулка прошла на отлично, все было Очень комфортно и уютно
А
Анастасия
13 авг 2025
Е
Екатерина
8 авг 2025
