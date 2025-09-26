О Олеся Очень красиво, приятный молодой человек вел яхту, все хорошо объяснил. Обязательно еще вернемся)

И Ирина Здравствуйте. Ожидание и реальность не совпали) Капитан был очень грустный и немного нервный.

С Святослав В целом все прошло хорошо, впервые ходил под парусом, ветер позволил развить достаточно большую скорость, было весело))) Капитан, он же гид рассказывал интересные факты. Спасибо

Н Наталья Очень чистая красивая яхта Shadow,капитан Олег провел понятный четкий инструктаж. Дельфинов встретили целую стайку. Поплавали,полюбовались видами Сириуса с моря. Спасибо за прогулку.

А Алексей Отличная яхта, великолепный капитан!

Гуляли практически в шторм, на огромных волнах - впечатления головокружительные) Правда, из-за погодных условий, не смогли покупаться и не увидели дельфинов, но тут мы сами виноваты, нужно было выходить в другой день! А так - всë очень понравилось!

А Анастасия Отличная морская прогулка, капитан Константин замечательный, веселый и позитивный человек, было очень приятно провести 1,5 часа на яхте с невероятными видами 🌞🌊🐬🐬🐬

А Анна Все было очень хорошо!! Капитан квалифицированный специалист, видели дельфинов!! А музыка какая все в тему спокойная ничего лишнего отдельное спасибо капитану!

A Aleksand Очень все круто,капитан профи.,интересный рассказчик,все понравилось, на следующий год только с этим капитаном пойдем

Р Роман Во-первых, замечательный Капитан Константин! Благодаря ему, поход на яхте был действительно интересным и приятным.

Во-вторых, классная яхта:) мы были впервые на подобного рода экскурсии, обязательно теперь надо будет повторить:)

М Мариям Прогулка прошла на отлично, все было Очень комфортно и уютно

