1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
«Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов»
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«А наш капитан сможет ответить на вопросы о яхте и морской жизни Сочи»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
«⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
«Выход в море под парусом Вы отправитесь покорять волны Черного моря на белоснежной парусной яхте»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«Вы сможете полакомиться своим уловом прямо на яхте»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
«О наших преимуществах Многие туристы считают — все яхты одинаковы, но это не так»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Роскошная яхта и черное море Морская прогулка — отличный вариант разнообразить досуг и побыть вдали от шумного города»
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
«Красивые парусные яхты в Адлере или катера на ваш выбор»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
«Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Шведская парусная яхта Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
«Представляем Вашему вниманию роскошную яхту кабриолет Bruno Abbate Primatist»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вашему вниманию прекрасную яхту Faserind Evolution - если вам нужна идеальная морская прогулка для кампании до 8 человек - это самый лучший вариант»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«Дорогие друзья, предлагаем вам Rinker fiesta 280, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
«На яхте есть всë необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда)»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«Но, что точно доставит массу впечатлений, повысит адреналин, подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
- ММария28 мая 2024Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
- ННаталия26 мая 2024Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
- ТТатьяна26 мая 2024Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
- ООлег26 мая 2024Все было замечательно. Сразу увидели дельфинов, душевно поболтали. Капитан был вежлив и приятен. Рекомендую.
- ЕЕкатерина19 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали об устройстве яхты. По возвращению видели дельфинов. Мы остались в отличном настроении и впечатление от морской прогулки. Обязательно берите, ведь море так прекрасно 🥰
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
- ИИнна17 мая 2024Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
- ННаталья10 мая 2024Прогулка чудесная!
- ААйнура8 мая 2024Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На яхте»
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Сейчас в Адлере в категории "На яхте" можно забронировать 23 экскурсии от 1 600 до 42 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 783 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Адлере в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август