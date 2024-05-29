Прогулки на яхте в Адлере

Найдено 23 экскурсии в категории «На яхте» в Адлере, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка под парусом в Адлере
🛥 На яхте
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
«Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов»
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610 за человека
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«А наш капитан сможет ответить на вопросы о яхте и морской жизни Сочи»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Морская прогулка из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
53 отзыва
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000 за человека
Морская прогулка «По следам дельфинов»
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
«⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800 за человека
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
«Выход в море под парусом Вы отправитесь покорять волны Черного моря на белоснежной парусной яхте»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720 за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100 за человека
Морская прогулка на яхте под парусом
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
534 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Романтическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за человека
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по вечернему морю на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
18 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875 за человека
Трёхчасовая рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«Вы сможете полакомиться своим уловом прямо на яхте»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
«О наших преимуществах Многие туристы считают — все яхты одинаковы, но это не так»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Роскошная яхта и черное море Морская прогулка — отличный вариант разнообразить досуг и побыть вдали от шумного города»
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900 за всё до 6 чел.
Аренда яхт в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
«Красивые парусные яхты в Адлере или катера на ваш выбор»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 11 чел.
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
«Побыть наедине с морской стихией, насладиться яркими красками уходящего солнца на борту белоснежной яхты – это, пожалуй, идеальная формула хорошего вечера»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600 за человека
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Шведская парусная яхта Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Аренда яхты кабриолета
🛥 На яхте
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
«Представляем Вашему вниманию роскошную яхту кабриолет Bruno Abbate Primatist»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 11 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.
Аренда моторной яхты Evolution
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вашему вниманию прекрасную яхту Faserind Evolution - если вам нужна идеальная морская прогулка для кампании до 8 человек - это самый лучший вариант»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«Дорогие друзья, предлагаем вам Rinker fiesta 280, белоснежную яхту экстра-класса, идеально подходящую как для семейного и корпоративного отдыха, так и для романтических свиданий»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
«На яхте есть всë необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда)»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«Но, что точно доставит массу впечатлений, повысит адреналин, подарит отличное настроение, так это прогулки на яхте или катере»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
    читать дальше

    -некорректно составлено описание. Дети до 5 лет не бесплатно! А только 1 ребенок на семью бесплатный, за другого 1400 р. Я считаю, что это должно быть прописано в описании, а не по факту. НО! Как поняла это особенность Сочи - замалчивание, обращалась к другому организатору - такая же история, в описании одно, по факту -по-другому. Я за корректное изложение стоимости перед бронирванием.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Все было замечательно. Сразу увидели дельфинов, душевно поболтали. Капитан был вежлив и приятен. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали об устройстве яхты. По возвращению видели дельфинов. Мы остались в отличном настроении и впечатление от морской прогулки. Обязательно берите, ведь море так прекрасно 🥰
    Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывалиНам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
    читать дальше

    парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Прогулка чудесная!
  • А
    Айнура
    8 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
    читать дальше

    яхты премиум без доплаты, а также за дополнительные 30 минут без доплаты! Будем рекомендовать и обязательно сами снова воспользуемся услугами в следующий наш приезд в Адлер)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На яхте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Душевная прогулка под парусом в Адлере
  2. Морская парусная прогулка
  3. Морская прогулка из Адлера
  4. Морская прогулка «По следам дельфинов»
  5. Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На яхте" можно забронировать 23 экскурсии от 1 600 до 42 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 783 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Адлере в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам