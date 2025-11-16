Мечтаете о незабываемом отдыхе на воде? Предлагаем прогулку вдоль Черноморского побережья на эксклюзивной, стильной и комфортной Sessa Oyster 40 итальянского производства.
Просторные палубы, уютные каюты, зона для купания и индивидуальный маршрут сделают ваш отдых лёгким и расслабленным.
Описание водной прогулки
- Вы отправитесь на прогулку на яхте Sessa Oyster 40 «Екатерина» длиной 12,5 м. и шириной 4 м, рассчитанной на 11 гостей.
- На борту — две уютные каюты, кают-компания, камбуз с холодильником и мойкой, а также гальюн (туалет).
- Также на яхте есть просторная носовая часть с мягким лежаком для загара, широкие диваны, стол, бокалы и стильные пледы для прохладных вечеров.
- А ещё музыка по вашему плейлисту через Bluetooth.
- Для водных развлечений: удобная площадка, полотенца и открытый душ, чтобы освежиться после купания.
- Вы сами выбираете маршрут вдоль побережья, темп и места для остановок.
- Идеально подходит для романтических свиданий, семейного отдыха или корпоративных мероприятий.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда яхты, топливо и услуги капитана.
- Также можно арендовать яхту на 3, 4, 8 часов либо на полный день. Детали и стоимость обсудим в переписке.
- За доплату возможен заказ стюарда/хостес.
Важно:
- Перед отплытием капитан проведёт обязательный инструктаж по технике безопасности. На борту нужно строго соблюдать его указания.
- С собой можно взять еду и напитки.
- Надевайте, пожалуйста, обувь только с нескользящей светлой подошвой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Имеретинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 823 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Отмечали день рождения дочери. На яхте дети были в первый раз. Особеннное впечатление произвели дельфины. Их было много совсем рядом. Отдохнули отлично, с ветерком. Все в восторге. Повторим летом.
