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Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"

Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 5 500 ₽ за человека

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Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"
Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • Смотровая башня на горе Ахун
  • Разрушенный ресторан для политической элиты Сталинской эпохи
  • Серпантины горных дорг
  • Кавказский биосферный заповедник
Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.
Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.

Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которого показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы:

    Что входит
    • Инструктаж, шлем со встроенной гарнитурой (все участники группы, во время экскурсии могут быть на связи друг с другом).
    • Экскурсионное сопровождение.
    • Абсолютно на каждом маршруте, при помощи своих гаджетов, вы можете организовать фотосессию на мотоциклах.
    Что не входит
    • Питание.
    • Начало экскурсии в других районах Сочи (Центральный, Хостинский, Мамайка, Мацеста, Красная поляна) +1000 рублей с каждого человека к основной стоимости маршрута
    Начало
    🚩 Адлер, Олимпийский парк
    Место завершения
    🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия.
    Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"
    Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"
    Мотоэкскурсия: "Тайны и легенды горы Большой Ахун"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Happy T.
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